Минск, , 17:14 — REGNUM Убытки белорусских товаропроизводителей стали поводом для ослабления ценового госрегулирования на рынке. Об этом 29 ноября в Национальном собрании Белоруссии заявил зампред правительства Александр Субботин.

Рост цен

Указав на «мнение, что постановление №100 скорее всего, останется», чиновник сообщил, что «перечень социально значимых товаров мы сократим до 17, уберем бескостное мясо и другие позиции». Останутся под жёстким госрегулированием цены на «хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее».

В целом же февральское постановление правительства №100, которым была реализована «вынужденная мера» по госрегулированию цен на товары первой необходимости, будет действовать до конца года. в дальнейшем оно, сообщил Субботин, «себя изживёт как нормативно-правовой акт, и мы, наверное, перейдем к адресной помощи». При этом чиновник уточнил: «Возможно, будут какие-то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии