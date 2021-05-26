Минск, , 15:44 — REGNUM Белорусский блогер Роман Протасевич был боевиком-наёмником в украинском нацистском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил 26 мая, выступая в парламенте в ходе встречи депутатов с президентом страны Александром Лукашенко.

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По словам Тертеля, снятый с борта самолёта Ryanair блогер «в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона». В Донбассе такие боевики творили бесчинства, губили мирное население.

Эти факты, пояснил Тертель, подтверждают не только данные КГБ и следствия, но и публикации в СМИ. Широко доступны личные признания Протасевича,

В настоящее время блогер даёт показания о тех, кто финансировал подрывную деятельность в Белоруссии, о её механизмах, стоявших за ними спецслужбах, политиках и организациях. Эта информация будет обнародована в ближайшее время, заверил глава ведомства.

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