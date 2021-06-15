О милитаризации общественного сознания и переводе всего на военные рельсы белорусские пропагандисты неустанно твердят день и ночь. Гостелеканал «ОНТ» безапелляционно заявляет: «Подготовка к армии должна начинаться с детства». Озвучившая эту дичь дикторша, естественно, в армии не служила и вряд ли готовила своих детей с горшка к казарме.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В том же духе вещает экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова, которую Александр Лукашенко назначил председателем Совета Республики Национального собрания и присматривающей за Минском. Она провела 14 июня расширенное заседание президиума палаты в 120-й гвардейской Краснознаменной бригаде (переименованной дивизии) с участием разных чиновников и силовиков, а также обратилась к согражданам с неподражаемыми наставлениями и поучениями.

«Молодые люди должны понимать чётко, что от тебя зависит будущее твоей страны. И кто как не ты должен думать о будущем своей страны, — заявила пропагандистам Кочанова. — 38% только тех, кто хотят по зову сердца служить в армии, а остальные где-то ещё и колеблются. Поэтому, конечно, воспитание молодого человека — это очень важная функция».

Беспощадно подвергнув цензуре речь Кочановой, гостелеканал счёл уместным включить в нарезку её речи и такую фразу: «В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие и профессионалы своего дела. Ну, а военную профессию они получат в армии».

18-летние призывники могут быть профессионалами в вытирании школьной доски и тому подобного. О каких профессионалах вела речь Кочанова 14 июня — похоже, любительница бюрократических штампов и сама не очень представляет.

«Это серьезный вопрос, к которому мы все должны относиться неравнодушно. В этой работе не должно быть формализма. Честно, открыто, порядочно, — заявила также Кочанова (в редакции госинформагентства БелТА). — Наша задача — сообща сделать все возможное, чтобы молодое поколение понимало: никто не защитит страну, ее независимость, мир, кроме них самих. Это не высокопарные слова. В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие ребята. Все должны понимать, что будущее нашей страны зависит от нас».

О физической крепости участников выездного заседания проинформировал министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич — тот самый, который год назад поддерживал официальную версию «коронапсихоза». Он сообщил, что требования к состоянию здоровья призывников были снижены, однако даже при этом в 2020 году процент признанных негодными к службе удалось ненамного снизить — до 19,8%. С первой группой здоровья окончание школы встречают лишь 10% и 70% — со второй (то есть в группе риска).

Mil.ru Белорусская армия

Разумеется, вафельное полотенце сержанта, диетические каши и специальные упражнения после отбоя творят чудеса. Об этом не понаслышке знают в печально знаменитом ещё с советских времён белорусском учебном центре «Печи».

Однако более естественно и традиционно прозвучало на заседании «палаточников» мнение и. о. министра внутренних дел Юрия Назаренко. Он высказался по вопросу наказания за уклонение от врождённой задолженности лиц мужского пола.

«По его словам, в этом году от военных комиссаров в органы внутренних дел поступило порядка 5 тыс. обращений по уклонению и 3 тыс. — о приводе призывников по административному делу. МВД и Следственным комитетом проработано предложение о возможности возбуждать уголовное деле в случае отсутствия призывника в стране, чтобы, соблюдая Уголовно-процессуальный кодекс, иметь возможность получать содействие органов в других странах. Если у молодого человека окажется объективная причина для отсрочки, уголовное дело не будет иметь продолжения», — сообщило официальное информагентство.

Весть о том, что МВД и СК предлагают заводить дела на находящихся за границей призывников, естественно, стала поводом для многочисленных публикаций в СМИ. Если же разобраться, то ничего нового Юрий Назаренко не сказал. Озвученные им угрозы — сплошная банальщина, которую годами проговаривали офисные клерки и поклонники строевого шага разных званий и должностей.

К примеру, в августе 2019 года белорусский член комиссии «Парламентского Собрания» по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Пётр Атрощенко в комментарии фееричному изданию «Союзное Вече» с не менее талантливым названием «Позывной «призывной» поведал: «В цифрах проблема выглядит так. В 2018-м пошло в армию десять тысяч человек. Отсрочки получили 37 тысяч. То есть почти в четыре раза больше. К тому же за последние десять лет количество населения Белоруссии призывного возраста уменьшилось в два раза. И статистика говорит, что в будущем эта ситуация продолжит ухудшаться. Если не принять мер, в 2022 году мы столкнемся с нехваткой призывников».

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«Тем, кто попытается убежать от военкомата, покинув территорию Белоруссии, сделать это больше не удастся», — заверяла автор публикации Светлана Исаенок.

Выходит, солгала сотрудница редакции печатного органа администрации президента Белоруссии — газеты «Советская Белоруссия» (после переименования — «СБ. Беларусь сегодня»). Впрочем, это вполне естественно для невестки министра информации Белоруссии (ныне «палаточницы») Лилии Ананич.

Публикация в «СБ» была приурочена к вступлению в силу нового закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» (он же «призывной закон», он же «закон об отсрочках»). Издание бюрократии Союзного государства Белоруссии и России (фактически — приложение к белорусскому официозу) утверждало, что закон вступил в силу с 11 августа 2019 года, другие белорусские госСМИ утверждали, что с 10 августа, однако важно не это.

Важно то, что кроме запугивания и нелепых угроз пересчитать всех потенциальных призывников и запретить им выезд за границу руководство Белоруссии предложить ничего не смогло. Исаенок три года назад представляла ситуацию иначе: «Вместе с «кнутом» в новый закон заложили и «пряник». Чтобы еще больше замотивировать служивых, министерство образования предлагает предоставлять им после армии общежитие в вузе в льготном порядке. Также среди предложений — льготное поступление в вуз и внеконкурсное зачисление на некоторые специальности. При этом у абитуриента должен быть высокий балл аттестата о среднем образовании, а также рекомендация от руководства воинской части».

Как показала практика, проблема уклонения от призыва в Белоруссии не теряет остроты. Пресловутые «пряники» с подачи пропагандистов выглядели так себе, а на практике и вовсе оказались неудобоваримыми. Иначе белорусские юноши осаждали бы военкоматы, а их родственники отлавливали бы полковников с целью дать взятку не для того, чтобы «откосить», а чтобы призвали их чада.

(сс) Homoatrox Белорусские правоохранители.

Даже в нынешних условиях, с ограничениями перемещения из-за пандемии, белорусская молодёжь находит способы уехать в Россию, Польшу, Прибалтику и даже на Украину. Выдавать их оттуда для службы в белорусских силовых структурах никто не собирается.

В самой Белоруссии тоже ничего не делается для повышения престижа службы в армии, ВВ МВД и других структурах. Нельзя ведь всерьёз считать озвученное Кочановой и Назаренко чем-то реально эффективным. Следком утомится возбуждать дела на уклонистов с перспективой экстрадиции примерно такой же, как в казусе уголовного преследования недоступной в литовской столице Светланы Тихановской. Впрочем, председатель ведомства Дмитрий Гора может считать иначе.

«Уголовный призыв» — не решение проблемы белорусской армии. Потому что уклонисты — не самый главный фактор её боеспособности. Не воевав ни дня, во главе с такими военачальниками, как Андрей Равков (крупный специалист по «вагнеровцам», а теперь ещё и «дипломат») и ему подобными, без российского «ядерного зонтика» победа белорусским «ваярам» светит только в конфликте с прибалтийскими лимитрофами — при условии их выхода из НАТО.

В заявлениях свиты Лукашенко читается не столько забота об армии, сколько страх перед восставшим народом. Отсюда — призывы в «партизаны» политологов и преподавателей вузов, менеджеров по продажам и вообще всех, кто является или кажется неблагонадёжным. Эффект так себе: на днях сбежавший из Белоруссии (после шоу «Воскресенский-2» с участием Романа Протасевича) аналитик Артём Шрайбман, прошедший армейские сборы, никак не изменил своему кредо. Тот же эффект стоит ожидать и от призыва вчерашних студентов и школьников.

Выбирая между имиджем армии и сохранением личной власти, Александр Лукашенко принял вполне тривиальное решение. Застреленный армейскими офицерами в затылок брестский дальнобойщик Геннадий Шутов современнее и понятнее белорусским призывникам, чем те имена героев Великой Отечественной войны, которыми прикрылись убийцы. Да и Отечественные войны, как разъяснил фактический верховный главнокомандующий, для него и его окружения давно уже «не наши».

Поэтому пафосные слова из уст Кочановой, Ананич, Назаренко, других чиновников, силовиков и обслуживающих их пропагандистов на самом деле — не о «суверенитете и независимости», а о сохранении личной власти Лукашенко и его «прикорытников». За это терпеть пресловутые тяготы и лишения, а уж тем более идти в бой и погибать — по меньшей мере глупо.

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