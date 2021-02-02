Минск, , 17:42 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии совместно со Следственным комитетом выясняет обстоятельства смерти старшего прапорщика. Его тело было обнаружено сослуживцем в 72-ом Объединенном учебном центре «Печи».

"Старший прапорщик Сулик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни», — проинформировала 2 февраля пресс-служба белорусского минобороны через Телеграм-канал.

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«Старшина роты тренажеров и обслуживания учебных объектов проходил службу в учебном центре с 2008 года, — сказано в сообщении. — Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика Сулика С.Н. Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего».

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Напомним, в 2017 году 72-й Объединенный учебный центр Вооружённых сил Белоруссии (более известен как «Печи») оказался в эпицентре скандалов, связанных со смертями солдат. Проверка установила, что солдаты (в особенности новобранцы) подвергались систематическому жестокому неуставному обращению со стороны старослужащих («дедовщина»).