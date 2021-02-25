Минск, , 14:10 — REGNUM Суд белорусского города Бреста вынес обвинительный приговор застреленному в затылок диссиденту Геннадию Шутову посмертно, а также его другу — подсудимому Александру Кордюкову, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии. Оба фигуранта обвинялись в сопротивлении лицам, охранявшим в августе 2020 года общественный порядок — военнослужащим белорусской армии.

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Убийца оппозиционера Шутова проходил по делу как «потерпевший». Он действовал вместе с напарником — также военнослужащим Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии. На процессе они выступали со скрытыми лицами и были представлены как «Роман Гаврилов» и «Арсений Голицин». В их действиях представители следкома, прокуратуры и суда не усмотрели состава преступления.

Сбежавший с места преступления и впоследствии арестованный Кордюков своей вины по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Белоруссии не признал. По ранее распространённой версии МВД, он вместе с Шутовым «с арматурой в руках» якобы напал на «на сотрудников милиции».

Напомним, ранее МВД Белоруссии распространяло ложь об убийстве другого манифестанта — расстрелянного на площади в Минске Александра Тарайковского. Государственные СМИ распространили ложную информацию министерства, согласно которой безоружный манифестант якобы подорвался при попытке метнуть в правоохранителей «неустановленное взрывное устройство».

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