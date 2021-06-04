Минск, , 01:23 — REGNUM Находящийся в следственном изоляторе КГБ основатель и бывший редактор оппозиционного ТГ-канала Nexta Роман Протасевич признал себя виновным в преступной деятельности, в том числе, в организации начавшихся 9 августа 2020 года массовых протестных выступлений. В вышедшем в эфир вечером 3 июня интервью гостелеканалу ОНТ он также заявил, что уважает Александра Лукашенко и просит прощения, желая завести семью и детей.

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Протасевич рассказал много подробностей о деятельности белорусских националистов за рубежом, находящихся на содержании правительств Литвы, Польши и других стран. В частности, он рассказал об обосновавшемся в Варшаве Павле Латушко и обосновавшейся в Вильнюсе Светлане Тихановской.

Узник минской «Американки» сообщил также об опеке спецслужб Польши над белорусскими националистами и проектами, реализуемыми в их интересах на территории Белоруссии. По словам Протасевича, вдохновителем и реальным основателем проекта Nexta является ныне отбывающий срок в местах лишения свободы Владимир Чуденцов (он же ранее — Владимир Зуев).

Протасевич сообщил, что Nexta стал главным чатом координации уличных протестов, и участвовали в этой деятельности нынешний редактор по-прежнему влиятельного ресурса Степан Путило, члены редакции Ян Рудик и Тадеуш Дичан, нынешний советник Тихановской (дававший указания редакции) Франтишек (Франак) Вечёрко и также близкий к ней Даниил Богданович, русофобствующие блогеры Антон Мотолько и Эдуард Пальчис (с женой Викторией Пальчис), политолог Артём Шрайбман, политический активист Дмитрий Дашкевич, заведовавшие дворовыми чатами Евгений Малаховский и Дмитрий Навоша, а также Анастасия Рогатко и другие.

Протасевич выразил надежду на милость Лукашенко в связи с обвинениями, заявленными прокуратурой Луганской Народной Республикой по фактам службы скандально известного пассажира лайнера Ryanair в украинском карательном батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории России). Протасевич также надеется, что Лукашенко не выдаст его в ЛНР.

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В конце традиционного для гостелеканала интервью из следственного изолятора КГБ крупным планом было дано лицо плачущего Протасевича, который пообещал больше никогда «не лезть в политику» и сказал: «Я просто хочу надеяться, что смогу всё исправить и жить просто обычной спокойной жизнью, завести семью и детей, престать бежать от чего-то. Простите».