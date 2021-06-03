Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратил внимание на необходимость развития туризма в Долине гейзеров на Камчатке. Высказывание главы государства поддержал губернатор края Владимир Солодов, разместив пост на своей официальной странице в Instagram. Подписчики отреагировали неоднозначно, обратив внимание главы региона на другие проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Иван Шилов ИА REGNUM Камчатка

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«Наверное, хорошая для кого-то новость, но я бы аплодировал стоя, если бы было принято решение о возрождении, например, сельского хозяйства или строительства асфальтированной дороги до Большерецка, развитии рыбоперерабатывающей индустрии, да много еще чего», — написал пользователь gena 648 .

«Хочется выезд с Камчатки доступнее, раз в два года — это ни о чем, а за свой счёт, 90 тысяч, отсюда вылететь к морю вдвоём с ребёнком — это тяжко при зарплате, которая не индексируется», — предложила пользователь gata_1985.

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«Сделайте лучше субсидирование на выезд из Камчатки в другие регионы», — написал artem 41 .

«Пусть мэр с вашей поддержкой город приведет в надлежащий вид», — оставил комментарий пользователь dobrinetsolga.

«Нужно навести порядок на смотровой. Там жуть что творится. А ведь на смотровую привозят гостей города и туристов», — написала __suhinna.

«Столица Камчатки погрязла в хаосе. Ямы на дорогах, кругом грязь, помойки открытые и вокруг мусор разлетается. Чем гордиться можно? Покажите!» — прокомментировал zorin102.

ИА REGNUM Дорога. Петропавловск-Камчатский

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Вопрос асфальтирования дорог, судя по комментариям под постом губернатора Владимира Солодова, — больной для жителей региона вопрос, и волнует их он больше, чем развитие туризма.

«Должна быть асфальтированная дорога хотя бы до поворота на Эссо, не говоря уже дальше», — считает nextkam.

«До Милькова дорога и так почти готова, надо двигать дальше, на север», — написал jeepkamchatka.ru.

«Давайте решим вечную проблему дорог! И придомовых территорий! Попросите субсидии на асфальтирование! В дачных сотах, возле домов, в гаражах! Пусть, например, у председателей появится возможность заключать контракты на асфальтирование по субсидируемым ценам!» — написал blog_byinogo.

«Сделайте ещё дорогу на Мишенку и Халактырку», — предложил konstabloger.

«На вулканы дороги строить находятся миллиарды, а мы грязь месим во дворах!» — написал пользователь 1234an781.

«Скажите лучше, когда пройдёт обещанное грейдирование дороги на Малую Лагерную? Которое обещали делать каждый год. Вся дорога разбитая, не можем к родственникам на кладбище доехать. Раньше дорога туда хоть более менее была, сейчас, как настроили эти лавки с беседками, дорогу вообще всю окончательно разбили. Разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом», — прокомментировал пользователь ylik1706.

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Озвучили жители Камчатки и мнение о том, что вся эта активная деятельность по развитию туризма в крае связана с предстоящими выборами депутатов Госдумы РФ, которые состоятся в сентябре.

«Ах, что не скажешь перед выборами, заерзали», — прокомментировал пользователь tessel65.

«Особенно Яровая перед выборами зачастила, а то в течение 5 лет не надо было решать никакие вопросы. А сейчас под шумок один-два вопроса решит, хотя они должны сами собой решаться. Пока не было «Единой России», не поверите, у нас в рыбном краю, рыба и икра в любом виде и ассортименте была в магазинах. А сейчас только и слышно: рыбопромышленники отправили (неконтролируемым в крае) Северным морским путём за границу энное количество рыбопродукции. А местному населению везут бразильское мясо и другие продукты на основе пальмового масла», — написала nadezhda733_.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов пообещал уже в этом году организовать для выпускников школ бесплатные поездки в Долину гейзеров. Его подписчики высказали мнение, что посетить это уникальное место бесплатно должны учителя края.

«Сделайте лучше выезд для учителей в Долину гейзеров, они многие достойны! Я сама мама, и у меня восемь детей, многие дети учатся, но как бы было приятно учителю увидеть внутренний мир, это больше, чем премия, ну если вы, конечно, не повысите до максимума, рассмотрите, пожалуйста, вариант», — предложила kotelniko239.

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Жители Камчатки не перестают опасаться того, что при увеличении турпотока пострадает уникальная природа Долины гейзеров.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

«От такого наплыва туристов долина гейзеров исчезнет», — написал пользователь dobrinetsolga.

«Почему мы привлекаем туристов на Камчатку, а местные жители не имеют финансовой возможности посмотреть все прелести нашего края?! С чего складываются эти космические цены для местного населения?! И это касается не только туризма! Складывается впечатление, что такая политика ведётся намеренно! Скоро с Камчатки выдавят местное население и превратят в коммерческую структуру для обогащения чиновников ! А о природе подумали?!» — оставила комментарий 1234an781.

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Тема развития туристической привлекательности и доступности Долины гейзеров на Камчатке стала широко обсуждаемой после того, как президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства не согласился с мнением вице-премьера Дмитрия Чернышенко о том, что в Долину гейзеров нельзя допускать много людей, так как они там всё вытопчут. На это глава государства ответил, что к людям надо относиться как к своим, близким, а не как к чужим, и ещё необходимо организовать всё должным образом, использовать опыт других стран при организации массового отдыха туристов на таких уникальных природных объектах. После этого председатель правительства Михаил Мишустин отправил Чернышенко в Долину гейзеров. На месте вице-премьер совместно с властями края принял ряд решений, направленных на развитие туризма на Камчатке. На прошедшем 2 июня совещании Владимир Путин в очередной раз обратил внимание на этот уникальный природный объект.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

«Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё», — сказал Путин.

Напомним, вертолётную экскурсию в Долину гейзеров у турагентств Камчатки можно приобрести от 39 тыс. рублей и выше, в зависимости от предпочтений и класса отдыха. Пешую экскурсию продолжительностью 16 дней можно купить от 54 тыс. рублей. За 104 тыс. рублей можно приобрести восьмидневный тур, в состав которого входит посещение в том числе Долины гейзеров. На туры действует федеральная программа кешбэка.