Петропавловск-Камчатский, , 11:55 — REGNUM Губернатор Камчатки признал, что природные «жемчужины» края, в том числе и Долина гейзеров, остаются малодоступными для жителей не то что страны, но и региона, об этом Владимир Солодов написал на совей официальной странице в Instagram.

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«Для нас эта тема особенно важна с учетом того, что природные «жемчужины» края остаются малодоступными для жителей. По нашим опросам лишь 20% жителей Камчатки бывали в Долине гейзеров или на Курильском озере», — написал губернатор края.

Солодов пообещал совместно с правительством проработать механизмы, которые позволят сделать туризм в уникальных природных местах Камчатки более доступным для всех.

Под сообщением губернатора жители края констатируют, что всю жизнь прожили на Камчатке, а в Долине гейзеров не были.

«Я 50 лет живу на Камчатке, а не могу позвонить себе увидеть долину», — написал пользователь 7742_marina. И таких комментариев множество, не только под постом губернатора, но и на других страницах, где активно обсуждается доступность Долины гейзеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным заявил, что в Долину гейзеров Камчатки нельзя допускать много людей, так как они там всё вытопчут. На это глава государства ответил, что к людям надо относиться как к своим, близким, а не как к чужим, и ещё необходимо организовать всё должным образом, использовать опыт других стран при организации массового отдыха туристов на таких уникальных природных объектах, как Долина гейзеров на Камчатке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая дал поручение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток и лично разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Мишустин уточнил, что нужно «продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами» долины с учётом её статуса особо охраняемой природной территории.