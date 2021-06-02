Москва, , 15:10 — REGNUM Развитие туризма на Дальнем Востоке зависит от вложения средств. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 июня на совещании с членами правительства.

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Глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах правительства по развитию туризма на Камчатке. Он призвал не выпускать из внимания этот вопрос и довести до конца намеченные планы.

«Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Путин раскритиковал Чернышенко за слова о том, что туристы «всё вытопчут» в камчатской Долине гейзеров, если их там будет слишком много. Позднее по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Чернышенко посетил этот регион.

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