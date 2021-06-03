Петропавловск-Камчатский, , 04:23 — REGNUM Главная задача при развитии туризма на Камчатке, и конкретно в Долине гейзеров, сохранить природу — технологические возможности для этого есть, так губернатор Камчатки Владимир Солодов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал 2 июня на совещании с членами правительства, о том, что развитие туризма на Дальнем Востоке зависит от вложения средств.

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Глава региона отметил, что одним из приоритетов, на данном этапе увеличения турпотока в Долину гейзеров, является доступность уникального объекта для местного населения. Солодов заявил, что уже в этом году будут организованы бесплатные поездки для выпускников школ.«Отработаем логистику через Мильково, благодаря завершению строительства дороги к осени комфорт и скорость поездки существенно улучшатся», — написал губернатор на своей странице в Instagram.Владимир Солодов пообещал привлечь к обсуждению вопроса развития туризма на Камчатке туристическое и экологическое сообщество региона.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие туризма на Дальнем Востоке зависит от вложения средств. Об этом президент Владимир Путин заявил 2 июня на совещании с членами правительства. Глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах правительства по развитию туризма на Камчатке. Он призвал не выпускать из внимания этот вопрос и довести до конца намеченные планы.