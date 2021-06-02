Москва, , 14:39 — REGNUM Туристический поток в Долину гейзеров должен быть увеличен за счёт организации работы и не должен нарушать хрупкость поверхности заповедника. Об этом 2 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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На совещании президента с членами правительства он доложил о предпринятых мерах для увеличения возможностей для приёма туристов в Долине гейзеров.

«В частности, увеличим количество смотровых площадок и дорожек. Руководство заповедника оптимально маршрутизирует потоки туристов и в ближайший год это обеспечит прирост потока на 20%. Для нас важно его увеличить не нарушая хрупкость поверхности заповедника исключительно за счёт правильной организации работы, как вы и отметили», — сказал Чернышенко.

Кроме того, он рассказал о других планируемых мерах, в частности, по развитию инфраструктуры.