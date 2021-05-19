Ново-Огарево, Московская область, , 15:13 — REGNUM Долина гейзеров на Камчатке способна принимать достаточно большое количество туристов, если выстроить работу должным эффективным образом. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

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«Говоря про долину гейзеров, вы сказали, что там больше народа нельзя допустить, они там всё вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то меня это задело всё-таки. Они там вытопчут всё, как будто совсем люди, которых мы и не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким. И тогда у нас все будет лучше получаться», — заявил Путин.

«А если как следует организовать там работу, в долине гейзеров, то никто ничего и не вытопчет, так же как в некоторых других странах, в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках. Там же не вытаптывают ничего, а количество людей посещающих подобные объекты природные гораздо выше, на порядок!», — указал он.