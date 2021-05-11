Чудовищная трагедия разыгралась 11 мая в казанской гимназии №175. На территорию учебного заведения утром зашел вооруженный 19-летний мужчина. Злоумышленник начал стрелять на первом этаже, а затем продолжил на третьем этаже здания. По официальным данным на 15:00 (мск), в результате погибли семь учеников восьмого класса, учительница и сотрудник школы, всего девять человек, ранены — 21. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). 12 мая в Татарии глава республики Рустам Минниханов объявил днём траура. Уроки в казанских школах в этот день отменили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорбь

По поручению Минниханова все учреждения республики проверят и усилят меры безопасности. Также региональные власти планируют организовать выплаты погибшим и пострадавшим. По итогам совещания антитеррористической комиссии семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тыс. рублей — получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, 200 тысяч — легкие ранения.

Вся эта жуткая ситуация с детьми привела к волне фейковой информации, которая заполонила соцсети. Так, по подозрению в распространении неправдоподобной информации уже задержали двоих подозреваемых, которые дают показания. Еще десятки фейковых сообщений проверяются. Кто-то начал распространять информацию об аналогичных ЧП в других казанских школах, кто-то писал о нехватке медикаментов и донорской крови в медучреждениях города. Мало того, что весь город, да что там город — страну, всколыхнула данная трагедия, так еще кто-то умудряется сеять панику среди населения.

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Лидия Нечаева ИА Красная Весна Скорая помощь перед зданием гимназии №175 в Казани

Пользователи соцсетей не знают, чем помочь в эти страшные минуты пострадавшим и их близким, кто-то готов оказать помощь, став донором крови, а кто-то в очередной раз поднимает тему отмены моратория на смертную казнь.

«Я очень далеко от Казани, моя бы кровь подошла, я бы хоть всю отдал!» — написал пользователь под именем Нейд Медисон.

«Требую возвращения смертной казни или отдайте родителям погибших детей этих выродков и отбросов общества! Таким не место под солнцем! И ждём действий властей по предотвращению таких и иных трагедий! Питер с вами!» — пишет Азиз С. На этот отзыв откликнулись десятки людей.

«Поддерживаю, давно пора снять мораторий на смертную казнь!» — прокомментировала Анастасия А.

«Вот кого отстреливать надо, а не собак!», — написала Татьяна К.

«Волгодонск с вами», — поддержала Ольга Т.

«Как так-то, гибнут дети в мирное время. Где защитники, почему теракт не был предотвращен», — возмущается Любовь Н.

«Господи, какой ужас, сил и терпения родителям», — пишет Инна В.

«Как после этого продолжать там учиться? Травма на всю жизнь», — считает Айгуль С.

По мнению Динара Г., это «чёрный вторник для всего Татарстана».

После кровавой расправы над беззащитными людьми злоумышленник сам сдался правоохранительным органам, выйдя из школы с поднятыми руками. Этот момент запечатлен на видеозаписи в 9:34 (мск). Ровно восемь минут потребовалось 19-летнему стрелку для того, чтобы жизнь десятков людей превратилась в кошмар. Злоумышленника задержали, проводится допрос. Как оказалось, стрелок окончил это учебное заведение четыре года назад. В характеристике от колледжа, в котором он обучался в последнее время, говорилось, что он тихий, спокойный, опрятный и неконфликтный студент. Он уважительно общался с педагогами и однокурсниками, не имел вредных привычек.

Фото с личной страницы Ильназа Галявиева «ВКонтакте» Ильназ Галявиев

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Установлено, что мужчина, совершивший нападение на школу, официально владел оружием, которое он приобрел не так давно в Йошкар-Оле. Во время допроса преступник заявил, что считает себя богом. «Я осознал, что я бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — заявил он.

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Жители республики недоумевают, что еще должно случиться, чтобы в школах появилась специализированная охрана, а не вахтеры пенсионного возраста.

«Понаберут пенсионеров-охранников», — возмущен Рушан З.

«На зарплату, что платят за охрану, идут только пенсионеры», — прокомментировала Наталья Я.

Мало того, родителей в школу и родственников не пускают, а тут прямо по территории разгуливает преступник наперевес с оружием. «Сразу рамки повключали везде. До этого не работало ничего, полторы бабки сидели на входе. Господи, дай сил родным погибших. Соболезнования», — отметил Александр Б.

«Милиция с Росгвардией должна стоять везде, а не в торговых центрах за неношение масок штрафовать, бедные дети», — поддержала Наталья Я.

Артемий И. интересуется: «Что ещё должно произойти, чтобы в российских школах начали ставить нормальных, вооруженных профессиональных охранников? Росгвардию вооружать и экипировать для разгона митингов деньги есть, а обеспечить защиту детей — нет».

«Какая разница, какой там охранник? Пуле всё равно», — считает Вова С.

«Школы и детсады должны охраняться вооруженной полицией без вариантов, и только пропускной режим», — непоколебим пользователь под именем судья Дредд. Его мнение одобрили около 60 человек.

«Без войны дети гибнут, первый день в школе после Дня Победы! За это прадеды кровь проливали? Надо разбираться, как такое могло случиться. Что-то в нашем обществе не так…» — написала Юлия П.

Глава Татарии в числе первых прибыл на место происшествия и лично контролировал ситуацию. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани.

Фото с личной страницы Рустама Минниханова «ВКонтакте» Глава Татарии Рустам Минниханов на месте трагедии

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Главы стран и регионов выразили свои соболезнования пострадавшим.

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В российских школах усилят меры безопасности. Из Москвы для оказания медицинской и психологической помощи вылетел борт МЧС во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

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Sledcom.ru Сотрудники следственного комитета на месте трагедии в Казани

После очередного происшествия с детьми образовался ряд вопросов. Кто вообще выдавал разрешение на оружие? Зачем 19-летнему мужчине огнестрельное оружие? Неужели никто не заметил каких-либо отклонений?

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В настоящее время на оцепленную пришкольную территорию люди несут цветы, на заборе появились плакаты с надписью «Скорбим». Какая трагедия, а ведь сегодня у православных Радоница — день особого поминовения усопших. В родительский день запрещено спорить, ссориться и выражаться нецензурной бранью… А стрелять в детей?