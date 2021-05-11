Казань, , 11:19 — REGNUM Стрелок, открывший огонь в казанской школе № 175, закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учёбы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

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По данным телеканала, первым стрелок убил охранника, после напал на учительницу, а затем в коридоре расстрелял учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром двое нападавших устроили стрельбу в школе №175 в Казани. Одного из стрелков полиция задержала. Второй был ликвидирован в ходе штурма здания силовиками.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы 16 человек.