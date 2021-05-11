Москва, , 13:41 — REGNUM Посольство Великобритании в России выразило соболезнования семьям погибших в результате нападения на гимназию в Казани. Об этом говорится в телеграм-канале посольства.

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«Ужасные новости из Казани. Наши мысли с семьями погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года выпускник гимназии №175 Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибла сотрудница гимназии и семеро детей. Есть пострадавшие.

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