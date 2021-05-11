Воронеж, , 13:50 — REGNUM Соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани направил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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«Примите, пожалуйста, наши дорогие соотечественники, моральную поддержку от всех жителей Воронежской области. Вас постигло самое тяжелое горе, которое только бывает в жизни. Но крепитесь, пожалуйста, насколько это возможно. Мы верим, что законное возмездие виновным за гибель детей будет неотвратимым и суровым», — цитирует Гусева телеграм-канал правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе №175 города Казани утром 11 мая погибли десять человек, ранены около 20. Подозреваемый в массовом убийстве задержан, это 19-летний бывший ученик этой же школы.