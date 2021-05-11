Москва, , 12:49 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов вместе с медиками и психологами на самолете МЧС вылетят в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети. Об этом 11 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"В разговоре (президента РФ Владимира Путина) с (премьер-министром Михаилом) Мишустиным и (вице-премьером Татьяной) Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что меры безопасности усилят в образовательных учреждениях Республики Крым. В частности, будет ужесточен проходной режим, проверены системы безопасности.