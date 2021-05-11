Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Произошедшая в казанской школе трагедия поднимает множество вопросов, в их числе совершенно очевидный: как убийца мог получить разрешение на оружие? Спросил ли его психиатр, зачем ему в столь юном возрасте понадобилось огнестрельное оружие, и если спросил, то почему не заметил дурных намерений? За разъяснениями корреспондент ИА REGNUM обратился к петербургскому клиническому психологу Елене Ковальчук.

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По словам эксперта, к справкам на оружие грамотные психиатры относятся очень щепетильно. При этом по закону врач-психиатр может дать справку на ношение оружия после одной консультации обследуемого. Вопросы типа «Зачем ты хочешь владеть оружием?» задаются, врач-психиатр проводит клиническую беседу по всем правилам, оценивает вероятность наличия психического заболевания, расстройства личности (психопатии), агрессивных тенденций в поведении человека. Если у врача возникают сомнения в психическом здоровье желающего получить оружие, то назначаются дополнительные обследования, в том числе, обследование у клинического психолога. А также назначается врачебная комиссия: когда несколько психиатров беседуют с человеком, имеют на руках заключение психолога, возможно дополнительные инструментальные обследования (ЭЭГ и т. д.), характеристику с места работы или учебы, при необходимости. И только после этого психиатры выносят свое решение.

«Могу сказать, что у нас в диспансере врачи предпочитают направлять пациента на дополнительные обследования и принимать решение по поводу права на ношение оружия коллегиально, — говорит Ковальчук. — Это ведь может стать уголовным делом для врача, выдавшего справку психически неадекватному человеку. Что до страшной трагедии в Казани, предполагаю, что убийце, скорее всего, назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу (может быть даже в институте Сербского, это наш основной центр по таким экспертизам), которая установит, здоров он психически или болен, мог ли нести ответственность за свои действия в момент совершения преступления и т. д. И по результатам экспертизы уже будут выяснять, что за психиатр и при каких обстоятельствах выдал ему справку на владение оружием, и что тогда вообще происходило».

Напомним, 19-летний стрелок, устроивший бойню в казанской школе №175, сам сдался полиции.