«А что тем временем происходит в Белоруссии?» — задалась на днях вопросом белорусская политическая партия КПБ в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

И сама же ответила: «Белорусские школы, особенно в районах, издают местные книги памяти, где рассказывают о партизанском и подпольном движении, боях в своей местности. Но война изучается шире, поскольку наравне с местными героями школьники узнают и о крупных военачальниках-коммунистах, фронтовых соединениях, операциях — таким образом, «Беларусь помнит», по сути, проходит в течение года, бессрочно».

Странная постановка вопроса для белорусской партии. И уж тем более странно слышать от людей, называющих себя настоящими коммунистами, откровенную ложь.

Если бы эта ложь касалась только Белоруссии — было бы полбеды. Однако проблема в том, что так называемые белорусские коммунисты принялись искать врагов среди российских СМИ и белорусских участников международной акции «Бессмертный полк».

Наверное, стоит разобрать это сообщение, чтобы у наивных граждан России исчезли иллюзии о плодах проводимой Александром Лукашенко политики «белорусизации» и сущности обслуживающих его политических проституток (термин из лексикона В. И. Ленина). Уместно напомнить, что подпитывается эта политика деньгами не только белорусских налогоплательщиков, но и российских — в рамках так называемой поддержки «многовекторного» как бы союзника.

President.gov.by Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание

Читайте на эту тему: Россия продолжает оплачивать «многовекторную» проституцию режима Лукашенко

Итак, с первого абзаца КПБ утверждает, что в Белоруссии школы издают книги. На самом деле белорусские школы ничего не издают. Ни одна белорусская школа не занимается издательской деятельностью, ни одной типографии в белорусских школах нет.

Ложь КПБ продолжается далее в каждом абзаце пространного сообщения. По его прочтении возникает обоснованное сомнение в пространственно-временной ориентации и в целом адекватности так называемых белорусских коммунистов.

Подчёркнутая враждебность по отношению к хранителям исторической памяти из международного движения «Бессмертный полк» проявляется не только в приукрашивании эффективности официозной акции «Беларусь помнит». Эффект от этой акции и прочей чиновничьей «идеологической» и как бы воспитательной работы в максимальной полноте проявил себя в апреле, когда СМИ распространили шокирующую новость о плюющем на воинские захоронения белорусском подростке, который хвастался содеянным в опубликованной им видеозаписи. Очевидно и то, что КПБ пытается противопоставить белорусских участников международной акции «Бессмертный полк» участникам созданной в пику ей официозной «Беларусь помнит».

Читайте на эту тему: С кем борется Лукашенко, запрещая «Бессмертный полк»

При этом КПБ позорно и бессовестно умалчивает о как минимум трижды публично проговоренном Александром Лукашенко тезисе о том, что Великая Отечественная война — якобы «не наша». Нет, это не деменция и не провалы в памяти, а лицемерие и целенаправленная ложь.

Отрадно, что первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол находит время изучить и прокомментировать вопросы борьбы с COVID-19 в Китае. Печалит то, что он вместе с товарищами не в состоянии понять: формат «Беларусь помнит» — это откровенное растаскивание Великой Победы по самостийно-лимитрофным хуторам.

Comparty.by Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол

Трудно понять продвижение официозом, в том числе представленным членами КПБ, откровенно ревизионистской идеи об «освобождении Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Часть некогда единой страны открыто объявляет, что у неё другая историческая память и другие национальные герои. Это и есть самый настоящий пересмотр итогов войны, неприкрытый ревизионизм. Коммунисты во время Великой Отечественной войны защищали вовсе не «суверенитет и независимость» будущей отельной РБ, они героически погибали вовсе не за то, чтобы сегодня местечковые националисты пытались придумать свои форматы общего праздника.

Читайте материалы сюжета: Преступления против памяти о Второй мировой войне

Непонятно, зачем КПБ выбрала подчёркнуто вульгарный стиль критики белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк». Партийцы явно подзабыли декларированные их старшими товарищами принципы: критика должна быть не только корректной, но и конструктивной.

Практическое следование этим принципам явлено в следующем абзаце сообщения КПБ (орфография и пунктуация сохранены): «Причем если посмотреть на формат бессмертного полка, то война там показана очень интересно. Есть, допустим, портреты Сталина, есть портреты родственников — но о роли Компартии, которая обеспечила Победу, нет ничего. Это тема КПРФ, и власть не собирается на нее работать. Более того, если посмотреть художественные фильмы, типа михалковских, то побеждали там исключительно вопреки партии, которая гнала на убой и выдавала одну винтовку на троих. В Беларуси же кардинально иное отношение к роли коммунистов и комсомольцев — официальная информация об их подвигах всегда подается без купюр», — утверждают в КПБ.

Уже написание названия международного движения и одноименной акции, в которой принимают участие тысячи белорусских граждан (в том числе коммунисты), говорит об уровне культуры авторов сообщений телеграм-каналов КПБ. Слабо верится в их самодеятельность — публичная позиция партии согласовывается на уровне её руководства. Руководство КПБ на короткой ноге с чиновничьей «идеологической вертикалью», доведшей постсоветскую республику до нынешнего кризиса.

Ранее на эту тему: «Белорусизация»: вскормленный Лукашенко зверь теперь хрустит его костями

При всём уважении ко многим достойным, порядочным и заслуженным членам КПБ, заявленная партией позиция не может быть воспринята позитивно или нейтрально. Трамвайное хамство и ложь вдвойне нетерпимы, когда заявляются от имени партии.

Если бы в КПБ удосужились прочитать Устав «Бессмертного полка», то в п. 3 увидели бы, что он позиционирует себя так: «Бессмертный полк» — Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды Полка может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Всё, что служит иному, для нас неприемлемо. Одна страна — один Полк».

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

«Бессмертный полк не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование любой корпоративной, политической или иной символики во всём, что имеет отношение к «Бессмертному полку», — сказано в следующем пункте документа.

Поэтому претензии КПБ к столь ненавистному ей «Бессмертному полку» и согражданам, участвующим в этой международной акции памяти, — это, как выражались в старые добрые советские времена, «мимо кассы». Такие же претензии белорусская партия может предъявить международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца с тем же успехом.

Также читайте новости сюжета:Сохранение памяти о Великой Отечественной войне

КПБ позорится и унижает себя, своих товарищей и сторонников такими откровенно лживыми, клеветническими пассажами: «Заметим, что когда Лукашенко единственный проводит парад 9 мая 2020, в юбилейный год, всё это пролетает мимо «Регнума». Тогда они отрабатывали другую повестку — что ужасная Белоруссия отрицает «ковид» и лечится водкой, что грядут миллионы жертв и что Лукашенко конец. Однако совсем регнумовцы потеряли берега, когда поддержали протесты в августе».

Слабо верится в то, что, освоив ведение телеграм-канала, щелкопёры из КПБ не приобрели элементарного навыка работы с поисковиками «Яндекса» или Google. То есть они сознательно лгут и отрицают факт наличия у ИА REGNUM нескольких сюжетов, по которым прошли новостные сообщения, экспертные комментарии и аналитические статьи о состоявшемся в Минске параде 9 мая.

Читайте новости сюжета: День Победы

Приписывание ИА REGNUM некоей «отработки повестки» — очередная наглая ложь КПБ по поговорке «на воре шапка горит». Информагентство никогда не называло Белоруссию «ужасной», а лечиться разбавленным спиртом (а также дымом от костра и тому подобным) советовало отнюдь не ИА REGNUM, а известный хозяин многих политических содержанок. Эти деструктивные идеи продвигали в том числе белорусские государственные телеканалы.

Информагентство не поддерживало августовские протесты в Белоруссии. Вероятно, КПБ болезненно воспринимает отказ журналистов распространять фейки белорусского госагитпропа, скрывавшего убийства и пытки безоружных манифестантов.

Ранее на эту тему: ООН обеспокоена безнаказанностью пыток в Белоруссии

В конце своего сообщения белорусская КПБ врёт уже не только в каждом абзаце, но в каждом предложении. Далее в нём сказано: «Полицайская символика их тогда не смущала, как и польско-американское руководство беспорядками, потому что цель оправдывала средства — свалить Лукашенко хочется любой ценой. А после демонтажа лукашенковского государства, как они считают, здесь откроется «окно возможностей», где можно будет активнее влиять. Ну, как эти товарищи навлияли в Украине, мы можем наблюдать каждый день».

Henning Schlottmann Протест в Минске. 2020

Среди членов КПБ есть немало уважаемых историков, в том числе с учёными степенями и званиями. Однако партия посчитала возможным опозориться не только ложью и нездоровыми фантазиями на тему создания ИА REGNUM условий украинской катастрофы, но и откровенным невежеством.

Читайте аналитику сюжета: Гражданская война на Украине

Сотрудники полиции в оккупированной БССР носили белые нарукавные повязки с соответствующей надписью. Если в КПБ найдут хотя бы одно фото участников августовских протестных манифестаций с белыми нарукавными повязками, хотя бы без аутентичной надписи — автор этой публикации будет считать авторов телеграм-канала КПБ и руководство партии честными, образованными и порядочными людьми.

Возможно, под «полицайской символикой» авторы телеграм-канала КПБ понимают бело-красно-белую символику белорусских националистов. Однако и в этом случае КПБ лжёт и лицемерит.

На самом деле авторы ИА REGNUM задолго до событий августа 2020 года обращали внимание на происхождение этой символики и прямую её связь с пособниками немецких оккупантов во время обеих мировых войн — «не наших», по версии Лукашенко (которому КПБ не смеет возражать). Такие совершенно чёткие констатации и оценочные суждения трёх белорусских публицистов — авторов информагентства Дмитрия Алимкина (убеждённого коммуниста, кстати), Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — были поставлены им в вину при составлении обвинения по сфабрикованному уголовному «делу регнумовцев». В том числе за критику националистической мифологии и символики, включая попытки её реабилитации и продвижения на государственном телевидении, массовых мероприятиях и так далее, публицисты провели за решёткой 14 месяцев и получили по пять лет лишения свободы.

В материалах этого дела, оглашённого в Минском городском суде, задокументированы позиции сотрудниц Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ РБ) и членов «экспертной комиссии» при министерстве информации. Они однозначно позитивно высказались по вопросам пресловутой БЧБ-символики, заявили о недопустимости критики политики «белорусизации», а одна из них прямо заявила в суде, что бело-красно-белый флаг — это якобы национальный символ Белоруссии. До недавнего времени такую же позицию занимала НАН Белоруссии.

Читайте подробности: Идеологическое банкротство режима Лукашенко ведёт к господству национализма

И до, и после этого позорного процесса БЧБ-символика без всякого ограничения открыто использовалась националистами в публичных мероприятиях. КПБ должна помнить: задержали ли белорусские милиционеры хотя бы одного оппозиционера за эту символику во время манифестаций в конце 2019 года, когда тысячная толпа бродила по Минску с требованиями не допустить углубления экономической союзной интеграции Белоруссии и России?

Cesco Белорусские националисты

Мининформ, ГКСЭ, СК, МВД и другие госструктуры, которых на самом деле не смущала БЧБ-символика вплоть до августа 2020 года, значит, вне критики? Здесь сочиняем клеветнические инсинуации, а здесь в упор не замечаем? Это лицемерие.

После освобождения из лукашенковских застенков корреспонденты ИА REGNUM рассказывали, как вместе с ними в одних камерах находились члены КПБ. Причём ни один из партийцев не был привлечён к уголовной ответственности за свои взгляды — сплошь за взятки, мошенничество, хищения и другие частнособственнические инстинкты.

Объяснение этому простое: обвиняемые и осужденные члены КПБ не были коммунистами, в чём откровенно признавались. Они даже рассказывали, как начальство попросило их вступить в КПБ для обеспечения хоть какого-то формального членства, потому что партия физически вымирала. По их словам, членство в партии нужно было КПБ также для занятия мест в декоративных местных советах и создания иллюзии представительства в органах госуправления. Сергей Притыцкий застрелился бы, узнав о таком формализме и моральном разложении в партии.

Читайте о настоящем белорусском коммунисте в интервью: Сергей Притыцкий: портрет белорусского революционера

Возникают и другие закономерные вопросы. Где была КПБ, когда Лукашенко уничтожал атрибуты советской власти, в том числе социальные — даже бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов, ветеранов (ветеранам потом льготу вернули)? Где была КПБ, когда Лукашенко выхолащивал советы всех уровней, превращая их в декоративные пристяжные к своей «вертикали»? Где была принципиальность КПБ, когда Лукашенко со своими подельниками доводил до банкротства тысячи белорусских предприятий и распродавал общенародную собственность из-под полы, как свою личную, — как в случае Минского часового завода, Минского мотовелозавода и прочих некогда прославившихся далеко за пределами СССР предприятий-«тысячников»? Может быть, КПБ пыталась образумить госсекретаря белорусского совбеза Андрея Равкова, выдавшего в июле около памятника Ленину в центре Минска фейки о 200 «вагнеровцах», якобы засланных из России с целью «делать революцию» в Белоруссии?

Mil.ru Андрей Равков

Читайте на эту тему: «Группировки под Псковом и Невелем»: Лукашенко раскрыл заговор России

Таких вопросов очень много, и ответ на них дал председатель совета КПБ Алексей Камай, заявивший в феврале с трибуны неконституционного фейкового «Всебелорусского народного собрания»: «С избранием Александра Григорьевича Лукашенко президентом Республики Беларусь народу республики удалось сохранить твердый фундамент социалистического строительства и ценой больших усилий, политических потрясений, гражданских противоречий создать новую надстройку во всех отраслях экономики и других сферах развития общества в интересах людей труда, защиты их прав и свобод, гарантий спокойной мирной жизни. Коммунисты Белоруссии поддерживают проводимый стратегический курс и практическую деятельность президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко».

«Очень долго живите, я вас очень прошу. Вы нам очень нужны», —сказал тогда Лукашенко.

Вот и понадобились. Отрабатывают.

Читайте также: Накануне встречи с Путиным Лукашенко опять задействует ручных русофобов

Сервильное лицемерие КПБ проявляется во всей откровенности и в других публикациях её телеграм-канала. Например, опус от 20 апреля начинается такой нелепой ложью: «Каждое девятое мая русских и белорусов пытаются стравить по теме «бессмертного полка». Инициатива идет из российских СМИ, типа «Регнума» — мол, белорусы все делают не так, формат украли, а теперь еще и специально устроили протесты с полицейским флагом, чтобы показать свою самостийность».

КПБ всё перекладывает с больной головы на здоровую. ИА REGNUM не имеет никакого отношения к созданию проблем для белорусских граждан, желающих почтить память своих ветеранов. Запрещали шествие «Бессмертного полка» в Витебске и Минске конкретные должностные лица, а не сотрудники российского информагентства. Не исключено, что русских и белорусов пытаются стравить, и не только каждое 9 мая, обладатели партбилетов КПБ.

Ранее на эту тему: В Белоруссии легально прославляют гитлеровских пособников

Наверное, это случайное совпадение, но систематические и откровенно хамские выпады против «Бессмертного полка» и ИА REGNUM («у регнумовцев не хватает мозгов» и т. п.) начались как по команде и именно в этом месяце. Логично предположить отработку этими «товарищами» политического заказа. Не секрет, кто заказывает КПБ музыку, — Лукашенко, по распоряжению которого деградировавшая партия была взята на содержание, обеспечена привилегированными формами поддержки за счёт налогоплательщиков и втайне от них.

Очевидно, что полностью подконтрольная президентской администрации мелкая партия не решилась бы на открытие третьего фронта в борьбе с мифическим «расейским шовинизмом», о котором так любил рассуждать одно время лидер белорусских националистов Зенон Позняк. Два других фронта представлены прозападной русофобской оппозицией и госагитпропом Белоруссии, который не первый десяток лет примитивно ворует и присваивает не только символы своих номинальных оппонентов, но и идеи, и даже формы их реализации.

Наглядным примером этому стали регулярные официозные «Дни вышиванки». Идея была украдена у белорусских националистов, которую те, в свою очередь, позаимствовали у украинских необандеровцев. В 2014 году «День вышиванки» продвигала националистическая «Арт-Сядзіба». В том же году минчане с удивлением увидели «вышиваночную» новогоднюю ёлку на центральной Октябрьской площади. Через год на проведение официального «Дня вышиванки» была брошена вся чиновничья вертикаль — от министерств и ведомств до штатных «идеологов» исполкомов районов городов. К исполнению мероприятий националистического проекта были подключены формально негосударственные, а фактически созданные чиновниками и финансируемые из бюджетных источников организации («БРСМ» и другие). Участвовали в этом и члены КПБ.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Таких примеров достаточно много. От такого бэкграунда КПБ никогда не отмыться. Никакие самооправдания в духе ушедшего в стан националистов, но считающего себя коммунистом Сергея Возняка, очевидно, репутацию уже не спасут. Не поможет и ребрендинг, что наглядно продемонстрировала бывшая ПКБ — ныне «Белорусская партия левых «Справедливый мир».

КПБ хоть и ведёт свою родословную от Компартии БССР и в её рядах остались убеждённые коммунисты, однако сущность этой партии уже совершенно другая. Современная КПБ — это партия приспособленцев, лизоблюдов, лицемеров, лжецов, жуликов и воров, апологетов тирании и прочих непотребств, не имеющих никакого отношения ни к коммунизму, ни к народному большинству Белоруссии.