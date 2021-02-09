9 февраля 2021 | Время чтения 16 мин

Перманентно расколотое белорусское общество сотрясают скандалы вокруг «национальных героев». Ключевыми фигурантами в них оказались в том числе и иностранные дипломаты.

Георгий Шкловский, , 16:52 — REGNUM С конца прошедшей недели белорусская общественность обсуждает два дипломатических скандала — на первый взгляд, никак между собой не связанных. Фигурантами первого оказались сотрудники МИД России и Белоруссии, а также минского Национального исторического музея.

Белорусский флаг

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Госдеп США отметился во втором скандале вместе с самопровозглашённым «национальным лидером» белоруской оппозиции Светланой Тихановской. Она проживает в Литве под опекой западных спецслужб и даже именуется в документах официального Вильнюса «президентом Белоруссии». Её напарницей по скандалу стала назначенная послом США в Белоруссии Джули Фишер.

Первый скандал выглядит смешно и нелепо. Поводом стало невежество сотрудников минского Национального исторического музея, действовавших строго в русле заданного руководством постсоветской республики курса на создание новой идентичности белорусов. По их мнению, польский «знаменитый шляхтич» и «лидер национально-освободительного движения» Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко является национальным героем четырёх стран и двух континентов. Посольство России поинтересовалось, каких именно стран, и получило ответ: Польши, США, Белоруссии и Франции.

Посольство РФ прямо указало на низкий уровень сотрудников государственного музея, приглашавших на выставку в честь 275-летия Тадеуша Костюшко. В посольском комментарии было отмечено: «Назвать Костюшко белорусским «национальным героем» = расписаться в своём историческом невежестве».

Дискуссия велась в Instagram, где местечковые «сознательные» русофобы устроили гевалт в лучших традициях бывшей Малой Польши. Была подтянута тяжёлая артиллерия: со специальным комментарием выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Считаю, что не нужно из этого делать драму. Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию. Это главное. У нас нет комплексов по этому поводу, и нашей стране не нужно признание или одобрение от кого бы то ни было сего факта, кроме самих белорусов. Из этого нужно и исходить. Мы суверенное государство. И нет никакого смысла заниматься навешиванием политических ярлыков, тем более неоднозначных. Это меньшее, что нам нужно в год народного единства… Поэтому Национальный исторический музей выразил нормальную и однозначную позицию. Она может нравиться или не нравиться, но она у нас такая. И спор об этом должен вестись в рамках экспертной и конструктивной дискуссии», — цитировали чиновника вечером 5 февраля белорусские и польские националистические издания.

После этого визави из российского посольства указал на перспективность «экспертной и конструктивной дискуссии», процитировав того самого «белорусского героя» с редким для белорусских широт именем. Костюшко в своих письмах, датированных маем 1789 года, писал: «Приучать их [русинов] надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы будут. Со временем дух польский в них войдёт. За врага будут потом считать того, кто бы не знал языка народного».

С аргументацией у «национально сознательных» не сложилось. Рациональное зерно возможной дискуссии оказалось безнадёжно похороненным в грязной ругани. На этом можно было бы поставить точку и вспоминать о произошедшем как о забавном недоразумении, если бы не поднятые попутно более важные вопросы.

Во-первых, почему до такого дошло? Кто виноват в провале гуманитарной политики на постсоветском пространстве в целом и катастрофе на белорусском направлении в частности? Кто ответит своим личным карманом, и не только им, за более чем сотню потраченных на «союзную интеграцию» миллиардов долларов, после чего появляется «белорусский герой» Тадеуш Костюшко и прочие «белорусские герои» стопроцентно русофобского разлива? Аналогичная ситуация, кстати, на Украине, в Молдавии и почти везде, откуда коллеги господина Лаврова присылали прекраснейшие отчёты и просили выделить ещё — на усиление дружбы народов, развитие, расширение и углубление.

Во-вторых, почему эти гнойники как бы союзных или формально союзнических отношений вскрывает неизвестный сотрудник российского посольства, а не российские учёные, эксперты из других государственных и негосударственных структур? Почему молчит, например, РАН?

Таких «почему» возникает слишком много, чтобы быть уверенным в адекватности, честности и других необходимых качествах российских должностных лиц. Есть вопросы и к должностным лицам Белоруссии.

Национальный исторический музей, как и МИД этой постсоветской республики, расписались не просто в невежестве, но и в откровенной лжи. Тадеуш Костюшко никогда не был национальным героем Франции — он удостоен статуса её почётного гражданина. Разница ещё более существенная, чем между д’Артаньяном из бессмертного романа Александра Дюма и белорусским «почётным мушкетёром» Павлом Латушко.

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Безоговорочное причисление пана Тадеуша к национальным героям Белоруссии тоже не выдерживает никакой критики. Замах на героизм континентальных масштабов, похоже, свидетельствует о помрачении сознания «белорусизаторов» новой волны, опустившихся до уровня сатирических персонажей бестселлеров Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Пир духа был бы не полным, если бы свои пять копеек в белорусский спор не внесли российские русофобы, рядящиеся в тоги либералов, борцов за права человека в лице избранных и не менее пламенных борцов за возможность заниматься болтологией за чужой счёт. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» её главный редактор Алексей Венедиктов почему-то посчитал себя компетентным и в этом вопросе. Обсуждая скандал, он 6 февраля заявил, что «СММщик российского посольства был пьян» и вообще вся эта история — «это пьяная драка в кабаке», от которой ему «смешно».

Не исключено, что господин Венедиктов наливал, или свечу держал, или как-то иначе был причастен к скандальной истории в Минске. Не исключено и то, что господин Венедиктов попросту оклеветал сотрудника МИД РФ и попутно, как он сам выразился, попытался «натянуть сову на глобус». В осведомлённости главного редактора есть обоснованные сомнения, а во владении источниками якобы пьяным «СММщиком российского посольства» сомнений нет. Нет сомнений также в справедливости известной русской сентенции: пьяный проспится, а дурак — никогда. И то же самое справедливо в отношении русофобов всего постсоветского пространства.

Не могли поступиться принципами и в таком же духе высказались коллеги господина Венедиктова с польского телеканала «Белсат», из украинских и прочих зарубежных изданий. Бурная дискуссия развернулась в социальных сетях.

Строго говоря, в Белоруссии нет официального пантеона национальных героев или некоего устоявшегося представления о белорусских героях. Таковыми фактически являются ситуативные фигуры, «спускаемые сверху» для поклонения и заучивания со школьной скамьи. Причём в зависимости от политической конъюнктуры «герои» оказывались антигероями.

Люди старшего поколения помнят, как в директивном порядке одномоментно из учебников и даже из газетных подшивок вырезали сначала врагов единственно верного учения и политического курса, а затем и самого товарища Сталина. Так прошла земная слава многих «белорусизаторов».

Назначенный в 1925 году «народным поэтом» Иван Луцевич (он же Янка Купала), всей мощью своего несомненного таланта славил «вождя всех времён и народов». Если бы он не пошёл на сотрудничество с ГПУ (не только по делу «Союза освобождения Беларуси») и не опубликовал столь нелюбимое современными белорусскими националистами покаянное «Открытое письмо», то содержание советских учебников по «Беларускай лiтаратуры» было бы иным.

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США, Британия и многие другие страны вполне успешно обходятся без административно насаждаемых «народных писателей», «народных артистов» и тому подобного. Белоруссия никак не может избавиться от такой практики, что лишь усугубляет перманентный раскол белорусского общества, усиливает политическое отчуждение и становится поводом для различных скандалов.

Формально к белорусским героям можно было бы причислить обладателей белорусской постсоветской награды «Герой Беларуси». Проблема в том, что даже представители белоруской интеллигенции не знают, кого и за какие заслуги Александр Лукашенко удостаивает этой высшей государственной награды.

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Второй скандал не менее интересен и тоже связан с «героем Беларуси» — на этот раз с польским террористом и «гражданином Белоруссии» Викентием Константином Калиновским (он же Кастусь Калиновский). Фигура для русофобов Польши и Белоруссии знаковая, культовая. Причём культ Калиновского в Белоруссии сформировали большевики во время насильственной белорусизации начала XX века.

«Посол США в Беларуси Джули Фишер прибыла в Вильнюс на встречу с Тихановской и её кабинетом. Фишер подтвердила, что США будут продолжать защищать народ Беларуси. Вместе с послом Светлана почтила память героев Беларуси Калиновского и других повстанцев 1863−64 гг.», — проинформировал 7 февраля телеграм-канал Тихановской.

Официальный Минск долго шёл к урегулированию давнего конфликта с Вашингтоном, итогом которого стало понижение двусторонних отношений с уровня послов до временных поверенных. Ещё в 2008 году Александр Лукашенко пообещал «вышвырнуть» посла США в случае продолжения партнёром враждебной политики. Своё слово он сдержал — вскоре Минск покинула возглавлявшая на тот момент американскую дипмиссию Карен Стюарт.

С тех пор послов США в Белоруссии не было. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей приложил огромные усилия к тому, чтобы американский посол вернулся. Судя по публикациям WikiLeaks, высокопоставленный белорусский чиновник другой части Союзного государства регулярно ябедничал западным послам, поливая Россию грязью и жалуясь на «российскую угрозу».

Александр Лукашенко принёс в жертву улучшениям отношений с Вашингтоном свою репутацию и национальные интересы Белоруссии. Накануне состоявшейся год назад встречи с главой Госдепа Майклом Помпео официальный Минск пошёл на обострение нефтегазового и политического конфликта с Москвой. Лукашенко торпедировал углубление союзной интеграции и по итогам сочинских переговоров с Владимиром Путиным сорвал подписание пакетного соглашения по её углублению. Лукашенко также запретил подписывать нефтегазовые контракты с российскими поставщиками, поставив белорусские НПЗ, а вместе с ними и другие предприятия отрасли на грань катастрофы.

Параллельно госагитпроп Белоруссии раскручивал маховик русофобской информационной кампании, докатившись до беспрецедентного трамвайного хамства в адрес российского посла — спецпредставителя президента Михаила Бабича. После этого последовал рейдерский захват имущества Газпрома, вылившийся в уголовное дело «Белгазпромбанка» с арестом его бывшего главы — лишённого регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Кульминацией истерии стало уголовное «дело вагнеровцев» с нелепыми публичными обвинениями России в фактически интервенции.

Все усилия Лукашенко и Макея, а также их агентуры на Западе пошли прахом. Дональд Трамп не признал «последнего диктатора Европы» президентом Белоруссии. Парламент США прямо предписал своему президенту выстраивать связи не с Лукашенко, а с прозападной оппозицией этой постсоветской республики и лично с Тихановской. Тот же курс, и даже в более жёсткой форме, будет проводить Джо Байден.

Поэтому первый визит в статусе посла Фишер нанесла не в Минск с верительными грамотами для Лукашенко (в которых должен быть указан его титул), а в Вильнюс к Тихановской, и не с пустыми руками. Собеседницы провели 4 февраля переговоры. Обсуждались, помимо прочего, санкции США, вопросы повышения эффективности американского «Акта о демократии в Белоруссии» и унизительного Московского механизма ОБСЕ.

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Однако первый зарубежный визит Фишер в статусе посла скандален не только этим. Вместе с Тихановской она возложила венки «к месту захоронения Калиновского», как сообщил 6 февраля ТГ-канал белорусской оппозиционерки. На самом деле этот польский террорист захоронен не отдельно, а вместе с подельниками.

Тем не менее в сообщении было сказано: «По случаю Международного дня солидарности с Белоруссией, посол США Джули Фишер и Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения героя Белоруссии, Литвы и Польши Кастуся Калиновского на кладбище Росы в Вильнюсе».

ТГ-канал приводит заявление Тихановской по этому случаю: «Эту неделю действительно можно назвать неделей героев Белоруссии: 2 февраля был днём рождения Калиновского, 4 февраля — днём рождения Костюшко. Однако главные герои современной Белоруссии — это те, кто за свои взгляды сидит в тюрьме. Те, кто выходит на улицы. Те, кто жертвует собой каждый день ради свободы. Сегодня мы чествуем Калиновского, и в наших головах каждый, кто продолжает бороться за свободную Белоруссию».

Краткое сообщение симптоматично и интересно несколькими моментами. Все они имеют прямое отношение к нашей общей истории и параличу гуманитарной союзной интеграции.

Во-первых , утверждается, что Калиновский якобы является белорусским героем, что неправда. Во всяком случае, до начала XX века сами белорусы так не считали. Даже во время большевистской «белорусизации» создаваемый культ Калиновского с подачей польского мятежа 1863 года как «белорусского «национально-освободительного восстания» сталкивался с большими проблемами. Категорически против такой интерпретации белорусской истории в жарких спорах выступал репрессированный в 1938 году членкор АН БССР Самуил Агурский. Более сдержанно, но тоже принципиально против выступал даже вовлечённый в большевистскую «белорусизацию» бывший деятель фейковой «Белорусской народной республики» профессор Митрофан Довнар-Запольский, из-за чего его «История Белоруссии» почти на полвека оказалась в спецхране.

В постсоветский период по культу Калиновского мощный удар нанесли западнорусисты новой волны. Белорусская общественность была шокирована научными публикациями, из которых следовало, что никакого «восстания Калиновского» не было, а сам он был одним из руководителей польского мятежа, ставившего своей целью восстановление польской государственности — Речи Посполитой в границах 1772 года (то есть с Украиной, Белоруссией и Прибалтикой). Для многих стало откровением содержание выпускавшихся Калиновским номеров «Мужицкой правды», в которой этот измученный эпилепсией шляхтич рассказывал белорусам, что они «польский хлеб едят», поэтому им предписано участвовать в незаконных вооружённых формированиях и уповать на помощь западной интервенции, а за свою православную веру они будут гореть в аду. Многочисленные публикации на эту тему составил кандидат исторических наук, доцент Александр Гронский.

Акцент на жертвах повстанческого террора — белорусских крестьянах и православных священниках, в нескольких своих трудах сделал кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной академии Гордей Щеглов. Более обширные труды на эту тему представили и другие современные белорусские историки, в частности — доктор исторических наук, профессор Александр Бендин.

Во-вторых , безосновательной ложью является утверждение, согласно которому Калиновский якобы боролся «за свободную Белоруссию». Руководитель «Литовского провинциального комитета», образованного варшавским «Центральным национальным комитетом», действительно пытался играть самостоятельную роль в польском мятеже. Однако путать её с борьбой за Белоруссию, мягко говоря, жульничество. Тем более с учётом того факта, что именно благодаря опоре на широкую массу белорусского крестьянства генерал-губернатор Михаил Муравьёв-Виленский смог быстро ликвидировать «польскую справу».

Белорусский писатель и общественный деятель Андрей Геращенко 7 февраля опубликовал статью «Как Суворов не позволил Костюшко вновь завоевать белорусов». По его мнению, «более чем странно слышать разговоры о том, что Т. Костюшко является героем белорусского народа».

«Да, Костюшко — известная историческая личность, человек, родившийся в фольварке Меречёвщина между Ружанами и Ивацевичами на севере современной Брестской области, но для белорусов он скорее печальный антигерой, так как возглавляемое им польское восстание ставило своей целью восстановление Речи Посполитой в старых границах и возвращение польского господства над белорусским народом, фактически — новое завоевание и подчинение Варшаве белорусских земель», — констатировал белорусский литератор.

В-третьих , симптоматично выглядит связка Викентия Калиновского с другим польским повстанцем — Тадеушем Костюшко. Фишер и Тихановская лично, а также стоящие за ними США и прозападная оппозиция в Белоруссии тем самым подчёркивают приверженность русофобскому нарративу. Мифологизированные персоны поляков Калиновского и Костюшко выступают у них как символы национал-сепаратизма, сопротивления России. Оба шляхтича, что важно, обязаны провалам своих предприятий именно отказом от ориентации на интересы широких масс белорусов.

В-четвёртых , замечательно выглядит в очередной раз продемонстрированная Фишер и Тихановской связка польского мятежа 1863 года и персонально террориста Калиновского с современным оппозиционным движением в Белоруссии. Лукашенко вовсе не случайно переобулся в августовском идеологическом кульбите, переназначив «зарубежных кукловодов».

Он мог бы пойти и дальше, последовательно уничтожая «змагаров"-"литвинстов» тотально — от «фашистской» символики и каналов финансирования до идеологических концептов, если бы смог вышибить клин клином. Однако бюджетные деньги на создание «государственной идеологии» его бездарные помощники банально разворовали, не создав ничего заслуживающего внимания. Всё, на что их хватило, свелось к рекомендации «перехватывать знамёна» у национал-радикалов. Так началась политика «мягкой белорусизации», эволюционировавшей до жёсткой тоталитарной системы, взрастившей целое поколение «бчб-шных змагаров».

Поэтому пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не столько некомпетентен в своих поспешных комментариях, сколько нелеп в распространении дезинформации. Непонятно, на что он рассчитывал, скармливая заведомую ложь не зарубежным, а белорусским СМИ, аудитория которых прекрасно видит полярность оценок и Костюшко, и Калиновского, и многих других липовых «белорусских героев».

США героизируют польского террориста, у которого руки по локоть в крови белорусских крестьян и православных священников, позиционируя его как белорусского героя. Такая практика вполне традиционна для западных «друзей и партнёров», хорошо усвоивших римский принцип divide et impera — «разделяй и властвуй». Белорусские официозные националисты подыгрывают им, рассказывая о ещё одном «белорусском герое» Костюшко. А на противоположной стороне находится один-единственный анонимный сотрудник российского посольства с двумя сообщениями в соцсетях.

Совмин Белоруссии тем временем принялся за план мероприятий, призванный имитировать народное единство. Документом из 106 пунктов предусмотрено даже учреждение нового государственного праздника — «Дня народного единства».

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Пока что всё указывает на то, что до народного единства Белоруссии очень далеко. Местный аналог российской даты 4 ноября рискует оказаться очередной профанацией. Наполнить смыслом этот день (например, 17 сентября или иной) возможно лишь в процессе широкого диалога, которого по факту нет и не предвидится.

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