11 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Георгий Шкловский, , 13:06 — REGNUM Либеральная общественность Белоруссии обсуждает очередное увольнение за «гражданскую позицию»: 9 декабря полтора десятка националистических изданий проинформировали об увольнении директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Уволенный Сергей Климов сообщил порталу tut. by: «В министерстве культуры попросили написать заявление по собственному желанию, но я отказался. Поэтому нашли статью в Трудовом кодексе».

Увольнение оформили по статье 259 ТК, в которой сказано: «По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации». Под таким предлогом может быть уволен любой — включая чиновников названного министерства.

«Но вообще я не собираюсь жаловаться, все закономерно. Что теперь будет с музеем, неизвестно. Не исключаю, что за мной уйдет часть сотрудников», — сообщил изданию Климов.

Пока что работники «Несвижа» не спешат массово увольняться. Они даже комментируют происходящее либо анонимно, либо приватно, либо «птичьим языком». Явно без продолжения остался выглядевший многообещающе почин труппы государственного Купаловского театра, значительной частью покинувшей госучреждение вслед за ушедшим в оппозицию и ныне «бастующим» в Польше Павлом Латушко.

Павел Латушко Gov.by

Причиной увольнения, по неофициальной информации, стала вызывающе нелояльная позиция директора государственного «Несвижа». В августе, когда волна протестных манифестаций набирала силу, над Несвижским замком был поднят бело-красно-белый флаг — символ националистов, активно используемый оппозиционно настроенными манифестантами. Тогда не только Климову сотоварищи казалось, что ещё немного — «и стены рухнут», погребя под собой более четверти века бессменно правящего Александра Лукашенко.

«К акциям протестов работники присоединились 14 августа. Мирная акция солидарности сотрудников музея прошла во Дворце Радзивиллов, — сообщало националистическое издание «Комсомольская правда в Белоруссии». — А вскоре, 17 августа, на замковом шпиле начал реять национальный белорусский бело-красно-белый флаг».

Многие издания опубликовали фотографии митинга сотрудников госучреждения с белыми шарами и плакатами, а также упомянутого флага над бывшим дворцом знаменитой польской княжеской фамилии Радзивиллов. Климов тогда рассказывал русофобскому порталу «Наша Нива»: «Я бы хотел пояснить, почему он тут появился. Дело в том, что коллектив музея-заповедника таким образом высказывает свое несогласие с тем обманом и тем насилием, которое царят в нашей стране под официальным красно-зеленым флагом».

Коллектив государственного учреждения во главе с директором выступил против государственного флага. Провёл антиправительственный митинг на территории госучреждения. Климов делает вид, что не понимает, почему его (и пока что только его) уволили. В этом есть резон: Климов ранее заявлял, что националистический флаг — символ нынешнего оппозиционного движения «коллектив повесил». Националистическая пресса лепит из экс-директора образ мученика.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

На самом деле бело-красно-белый флаг лишь для прозападной оппозиции является «национальным». Вся история этого флага (с 1918 года) — это история предательства, коллаборационизма и других преступлений перед народом Белоруссии. Из наилучших или иных побуждений — вопрос дискуссионный, очевидный факт — именно под этим флагом. Одного лишь соучастия белорусских националистов в геноциде своего (?) народа во время Великой Отечественной войны достаточно, чтобы поставить крест на этой символике. Если уж свастику запретили по понятным причинам, то по бело-красно-белому флагу («БЧБ-символике») такое же решение было бы оправданным.

Все эти разъяснения должны были своевременно сделать чиновники специально созданной «идеологической вертикали», ведущей откровенно паразитический образ жизни за средства налогоплательщиков. Именно эта часть чиновничества несёт прямую ответственность за происходящее сейчас в Белоруссии.

Некомпетентность, лень и другие пороки так называемых «идеологов» стали головной болью спецслужб. То, что можно было позавчера исправить словом, сегодня выколачивают милицейской дубинкой, арестами, пытками и другими мерами из арсенала силовиков. Завтра, если понадобится, Лукашенко не остановится перед массовыми расстрелами — полгода назад он об этом предупреждал.

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На пятом месяце дошли руки до Климова. В ноябре уволили десяток сотрудников Академии наук, среди которых — заведующий отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории НАН Белоруссии Алексей Шаланда. В официальном заключении для суда он фактически назвал бело-красно-белый флаг националистов «национальной» символикой. Такое поведение было расценено как переход пресловутой красной черты.

Белорусские националисты на службе у гитлеровцев под бело-красным флагом

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Интересный факт: на процессе по «делу регнумовцев» в 2018 году назначенные Мингорсудом «эксперты» — сотрудницы Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии — доказывали прокурору и судье, что обвиняемые «цинично» и вообще неправильно писали в своих научных и публицистических текстах о «национальном» бело-красно-белом флаге. Причём происходило это в зале суда, где висел государственный красно-зелёный флаг Белоруссии. Сегодня ГКСЭ и министерство информации, прокуроры и судьи оценивают тот же бело-красно-белый флаг с диаметрально противоположных позиций. Выступавшие «экспертами обвинения» националистки за фальсификацию государственной экспертизы и дачу заведомо ложных показаний были всего лишь уволены и теперь спокойно преподают в белорусских вузах. Их бывший начальник Андрей Швед стал генпрокурором, его новые подчинённые выписывают штрафы и санкции на арест за тот самый бело-красно-белый флаг.

Проблема, однако, гораздо глубже, чем в символике. Лукашенко почти 20 лет добивался от «идеологических работников» хотя бы какого-то подобия государственной идеологии, хотя бы базового её элемента — национальной идеи. Сегодня по факту в Белоруссии тирания с признаками криптомонархии, явленная в практике национальная идея — сохранение власти Лукашенко. Использование в официальных документах и выступлениях с высоких трибун таких терминов, как «правовое государство», «парламентаризм», «демократия» и тому подобного, не более чем дымовая завеса.

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Лукашенко называет националистическую символику, ставшую символикой протеста, «фашистской» и «профашистской», а утомлённых его бессменным правлением сограждан — «проститутками», «овцами», «наркоманами», «протестунами», «праздно шатающимися» и так далее. Однако он не может обойтись без националистов, у которых есть хотя бы некое подобие идеологии.

Белорусские националисты Anatol Mikhnavets

Спецслужбы весьма либерально подходят к прополке фронды в госучреждениях, отправляя на вольные хлеба лишь наиболее активных пикейных жилетов и откровенных «змагаров». Сотрудничающие с «крывавым рэжымам» и знающие берега видят гораздо большую пользу в преподавательской деятельности — как Юлия Чернявская и Олег Трусов, в законотворческой — как Елена Анисим и Анна Канопацкая, во многих других сферах, где без шариков, ленточек и флажков удаётся добиваться гораздо большего и делать желаемые процессы необратимыми.

На замену Климову, Шаланде и прочим придут такие же националисты, но более осторожные и терпеливые. Они будут ждать своего часа, наученные конкретными примерами фальстарта 2020 года.

Кроме присвоенного националистического багажа своих формальных оппонентов у Лукашенко ничего своего нет. Поэтому политика «белорусизации» продолжается и будет продолжена.

Националисты де-факто правят бал не только в государственных учреждениях науки, культуры, образования и так далее, но и в частных. Нет у Лукашенко других писателей, в обозримой перспективе не будет других аспирантов, учёных и преподавателей, чиновников и силовиков.

Москва поддерживала первую волну «белорусизации» век назад, поддерживает и нынешнюю, не выказывая заинтересованности в переменах. Её геополитические соперники — наоборот, активно участвуют во всех процессах. Внутриполитическая обстановка в Белоруссии понятна. Поэтому радикальные перемены в краткосрочной перспективе маловероятны.

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