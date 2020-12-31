В Пермском крае главным политическим событием уходящего 2020 года стали губернаторские выборы. Одержавший победу кандидат Дмитрий Махонин участвовал в кампании как самовыдвиженец. О победе Махонина, отсроченной инаугурации губернатора и формировании краевого правительства в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Махонин

Досрочная избирательная кампания

В 2020 году в регионе прошли досрочно губернаторские выборы. Экс-глава региона Максим Решетников, руководивший краем с сентября 2017 года, 21 января возглавил Минэконом­развития РФ. Назначение врио губернатора затянулось. Регион провел в ожидании нового руководителя более двух недель. Лишь 6 февраля было объявлено об указе президента Владимира Путина, согласно которому на пост врио губернатора назначен Дмитрий Махонин.

Традиционно временные ставленники Кремля оказываются претендентами на губернаторский пост во время выборов. Не стал исключением и Пермский край. Однако Махонин выдвигается не от партии власти, а в качестве самовыдвиженца.

Изначально на пост пермского губернатора претендовали восемь человек. О своем выдвижении заявили, но документ для регистрации не предоставили: Андрей Михеев (Российский объединенный трудовой фронт), самовыдвиженцы Павел Панков и Филипп Чернышев. Не смог пройти муниципальный фильтр кандидат от «Справедливой России» Александр Репин.

Admin.permkrai.ru Администрация губернатора и правительство Пермского края

В качестве кандидатов в губернаторы Пермского края зарегистрировали самовыдвиженца Дмитрия Махонина, Олега Постникова (ЛДПР), Ксению Айтакову (КПРФ) и Евгения Козлова («Патриоты России»).

Политтехнолог Дмитрий Логинов охарактеризовал кампанию как вялотекущую. Политконсультант Людмила Ознобишина говорила о том, что кампания носит ярко выраженный референдумный характер. Оба эксперта заявили об отсутствии конкуренции и рисков второго тура. Кампания уложилась в рамки одного тура.

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Особенности голосования

Выборы губернатора прошли в период, неблагополучный с точки зрения эпидбезопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вместо одного дня голосования процесс растянули на три дня — с 11 по 13 сентября — в целях эпидбезопасности.

Для обеспечения прозрачности процесса голосования на выборах организовали круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией изображения online c 223 наиболее крупных избирательных участков Перми.

На всех избирательных участках было организовано проведение термометрии. И членов комиссий, и избирателей обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Оборудование для голосования регулярно дезинфицировали.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

Явка избирателей составила 35,76%. Проголосовало 714 697 человек.

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Отсроченная инаугурация

Победу с большим отрывов от оппонентов одержал Дмитрий Махонин. За него свои голоса отдали 75,69% избирателей. Ксения Айтакова (КПРФ) набрала 13,63%, Олег Постников (ЛДПР) — 5,66%, Евгений Козлов («Патриоты России») — 2,35%.

В крайизбиркоме заявили, что нарушений, которые бы повлияли на волеизъявление народа, не зафиксировано, выборы признали легитимными. Между тем инаугурацию пришлось отложить. Причиной стала болезнь Дмитрия Махонина.

Пресс-служба краевой администрации 17 сентября сообщила, что избранный губернатор заразился коронавирусом. Махонин был госпитализирован. Назначенную на 21 сентября церемонию вступления в должность пришлось перенести. 30 сентября появилась информация о том, что Махонин выписан из COVID-центра и отправлен на амбулаторное лечение.

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Инаугурация губернатора Дмитрия Махонина состоялась 7 октября. Торжественная церемония прошла в Перми в Органном зале с соблюдением санэпидтребований.

Формирование нового правительства

После инаугурации губернатора 7 октября правительство Пермского края ушло в отставку. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 16 ноября объявил новый состав правительства.

«Был достаточно серьезный отбор. Помимо традиционных собеседований, каждый, кто попал в состав нового правительства, прошел тестирование, беседы с психологом — мы анализировали эту информацию. Важно, чтобы на должности министров и зампредов пришли люди, которые помимо того, что являются профессионалами и обладают нужными навыками, были готовы в том числе к эмоциональным нагрузкам, потому что работа в нынешних условиях тяжелая», — сказал Махонин.

Permkrai.ru Дмитрий Махонин

Сохранили свои должности в правительстве заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева, министр строительства Андрей Колмогоров, министр информационного развития и связи Игорь Никитин, министр культуры Вячеслав Торчинский, министр социального развития Павел Фокин, министр образования Раиса Кассина и министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова.

Новыми министрами стали Анастасия Крутень — минздрав, Екатерина Тхор — министерство финансов; Эдуард Соснин — министерство экономического развития и инвестиций; Алексей Зарубин — министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок; Дмитрий Беланович — министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии; Артем Балахнин — министерство тарифного регулирования и энергетики; Андрей Алякринский — министерство транспорта.

В правительстве остался только один первый зампред. На эту должность назначена Ольга Антипина. За ней закрепляются функции по координации деятельности министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Введена должность зампреда — министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на которую назначен Андрей Кокорев, ранее замещавший должность министра ЖКХ и благоустройства. Отрасли социальной защиты и здравоохранения объединяются под руководством одного зампреда — Сергея Никифорова.

Общее руководство деятельностью министерства информационного развития и связи осуществляет теперь вновь назначенный заместитель председателя правительства Алексей Черников, который также координирует работу нового министерства по туризму и молодежной политике.

Permkrai.ru Алексей Черников

В дополнение к существующим обязанностям на зампреда — министра территориального развития Александра Борисова возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, агентства по делам юстиции и мировых судей, Государственной инспекции по экологии и природопользованию. Григорий Невоструев продолжит курировать строительный блок в должности заместителя председателя правительства. В ведении зампреда — руководителя аппарата правительства Елены Леонидовны Анисимовой находится комитет ЗАГС.

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Отставка мэра Перми

Под занавес уходящего года случилась отставка мэра Перми Дмитрия Самойлова. Он написал заявление о досрочном сложении полномочий главы города 15 декабря. В этот же день гордума приняла отставку. Самойлов осуществлял руководство городом с 2014 года.

В Новый год столица Пермского края входит с новым градоначальником — врио главы муниципалитета Алексеем Демкиным.

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Дмитрий Самойлов получил назначение на пост заместителя председателя правительства Пермского края. 23 декабря губернатор Дмитрий Махонин представил нового вице-премьера правительству региона. Бывший градоначальник будет курировать направления образования и науки, культуры и спорта и заниматься работой по организации празднования 300-летия Перми.

Добавим, во второй половине ноября Антон Клепиков объявил на своей странице в соцсети о том, что покидает пост заместителя председателя регионального правительства, и сообщил, что займется подготовкой к празднованию 300-летия Перми. Добавим, Клепиков находился на посту вице-премьера с мая 2018 года и курировал вопросы спорта, туризма, культуры и образования Пермском края.

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