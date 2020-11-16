Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае с 16 ноября начнет работу новый состав правительства. Общее число заместителей председателя правительства осталось прежним. Изменения коснулись функционала и распределения обязанностей между ними. Об этом сегодня, 15 ноября, на аппаратном совещании краевого правительства заявил губернатор Дмитрий Махонин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В новом составе правительства остаётся один первый заместитель председателя правительства. Он курирует работу министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

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Отрасль соцзащиты и здравоохранения объединяются под руководством одного заместителя председателя правительства. Общее руководство министерством информационного развития и связи будет передано одному из зампредов правительства. На заместителя председателя — министра территориального развития возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, Агентства по делам юстиций и мировых судей, Государственной инспекции по экологии и природопользованию.

Глава региона подчеркнул, что на должности в правительстве был серьезный отбор. Помимо традиционных собеседований чиновники прошли тестирование, беседы с психологом. «Важно, чтобы на должности министров и зампредов пришли люди, которые помимо того, что являются профессионалами и обладают нужными навыками, были готовы, в том числе, к эмоциональным нагрузкам, потому что работа в нынешних условиях, тяжелая», — сказал Махонин.

Он обратил внимание на то, что формирование правительства не завершилось. В ближайшие дни будут переназначили три-четыре министра. «Это будут новые лица. Мы делали ставку на людей, которые знают, как работать в отрасли. Например, изменения коснулись министерства транспорта, министерства экологии и министерства экономического развития», — подчеркнул губернатор.

Напомним. в сентябре в Прикамье прошли выборы губернатора. Победу одержал Дмитрий Махонин. Новый глава региона формирует новую команду.

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