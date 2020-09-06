Пермь, , 14:29 — REGNUM До губернаторских выборов остаются считанные дни. После муниципального фильтра ряды кандидатов поредели. В соцсетях пользователи активно обсуждают тему явки.

Кандидаты

Губернаторские выборы в Пермском крае пройдут досрочно. Связано это с тем, что в январе 2020 года Максим Решетников был назначен на посту министра экономики и сложил полномочия главы региона раньше срока. Он руководил краем с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года. В настоящее время врио губернатора Прикамья является Дмитрий Махонин.

Традиционно временные ставленники Кремля оказываются претендентами на губернаторский пост во время выборов. Не стал исключением и Пермский край. Однако Махонин выдвигается не от партии власти, а в качестве самовыдвиженца.

В качестве кандидатов в губернаторы Пермского края зарегистрированы самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ) и Евгений Козлов («Патриоты России»). Выборы пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.

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Дмитрий Махонин (1982 года рождения) до назначения на пост врио главы региона работал только в Федеральной антимонопольной службе. С должности рядового специалиста ведомства он продвинулся по карьерной лестнице до начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. За годы работы в Москве о Дмитрий Махонине в Прикамье мало было информации. Когда же он получил назначение, населению заявили, что по сути приезд в Пермский край Махонина не является возвращением, поскольку каждые выходные он из Москвы ездил в Прикамье, где находилась все это время его семья.

Ксения Айтакова (1982 года рождения) является первым секретарём Пермского краевого комитета КПРФ. Была депутатом Заксобрания Прикамья второго созыва и руководителем фракции. Имеет образование учителя-логопеда. Работала в детских садах воспитателем и логопедом. В 2016 — 2021 годах работала членом крайизбиркома с правом решающего голоса.

Олег Постников (1965 года рождения) является депутатом Заксобрания и руководителем фракции ЛДПР. Имеет опыт работы начальника бюро автоматизации технологических процессов в НПО «Морион» (завод «Аппаратура дальней связи»), программного директора «Радио Максимум Пермь», генпродюссера, замдиректора ООО «Шанс-Пермь». Посников участвовал и в предыдущих выборах (2017 год) и занял третье место, набрав 3,75% голосов избирателей.

Евгений Козлов (1954 года рождения) является пенсионером. Он занимает должность заместителя руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» и руководит отделением Кировского района. Работал инженером на Пермском городском радиотрансляционном узле; начальником производственной лаборатории, станционного цеха, главным инженером; возглавлял отдел соцразвития областного управления связи.

О фильтре и риске

Изначально на пост пермского губернатора претендовали восемь человек. О своем выдвижении заявили, но документ для регистрации не предоставили Андрей Михеев (Российский объединенный трудовой фронт), самовыдвиженцы Павел Панков и Филипп Чернышев. Не смог пройти муниципальный фильтр кандидат от «Справедливой России» Александр Репин. Он представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей. В ходе проверки выяснились совпадения с подписями, собранными другими кандидатами. В результате засчитанных подписей оказалось недостаточно для регистрации. Недостаточным оказалось и количество муниципальных образований, в которых собраны засчитанные подписи — 31.

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Стоит отметить, в середине лета информресурсы сообщали, что именно с этим кандидатов связывали активную и яркую предвыборную гонку. Ожидалось, что Александр Репин привнесет в избирательную кампанию конкуренцию и борьбу. Некоторые эксперты даже предполагали, что в случае регистрацииАлександра Репинав качестве кандидата есть риск второго тура на выборах.

Примечательно, что Репин пытался оспорить в суде снятие его с выборов. Кроме того, он потребовал отменить регистрацию кандидата Дмитрия Махонина. Оба требования суд не удовлетворил.

По данным из открытых источников, крупный бизнесмен Репин уже имеет опыт политической борьбы. Так, в 2005 году он участвовал в выборах мера Перми, в 2008 году — в Заксобрание Пермского края. Из-за неудачной попытки на мэрских выборах бизнесмен демонстративно вышел из рядов партии власти из-за того, что «Единая Россия» поддержала не его кандидатуру, а однопартийца Игоря Шубина.

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Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что в настоящее время риск второго тура на выборах отсутствует. Конкуренции на выборах нет, а сам ход избирательной кампании эксперт охарактеризовал как «вялотекущий».

По словам Логинова, очень много баннеров с изображением Дмитрия Махонина (каждый третий), поэтому узнаваемость этого кандидата хорошая. Кроме того, было три волны газет с информацией о Дмитрии Махонине, партии которых реализованы в районах. Также агитацию ведут Айтакова и Постников. Броские лозунги кандидата коммунистов политтехнолог назвал кричащими, но подачу рекламы назвал неплохой. Предвыборная информация Козлова практически незаметна.

«Компания вялотекущая, бесконкурентная, без угрозы второго тура. Ничего интересного не предвидится», — резюмировал Логинов.

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что риски второго тура минимальны. «Кампания носит ярко выраженный референдумный характер. Без конкуренции, без фанатизма в отношении явки. Риски второго тура минимальны, известность Махонина в пределах 75%», — сказала она.

Об организации выборов и пессимизме избирателей

На выборах губернатора Пермского края будут использовать цифровые технологии. На 215 крупных участках установят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Так, КОИБами оснастят 59 участков в Дзержинском районе Перми; 62 — в Индустриальном районе Перми; 52 — в Кировском районе Перми; 33 — в Краснокамском городском округе и девять — в Верещагинском городском округе.

«За десять применения КОИБов в Пермском крае не было ни одной подтвержденной жалобы с этих участков на результат подсчета голосов. Кроме того, техника за счет автоматизации процесса позволяет существенно ускорить и облегчить процесс подведения итогов голосования, исключая ошибки. Как правило, на УИКах, оснащенных КОИБами, результаты голосования подводятся в течение одного-двух часов», — подчекнули в крайизбиркоме.

Для обеспечения прозрачности процесса голосования на выборах с 08:00 по местному времени (06:00 мск)11 сентября и до завершения подсчета голосов 13 сентября организуют круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией изображения online c 223 наиболее крупных избирательных участков Перми.

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Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников сообщил, что к выборам губернатора будет подготовлено 5 тысяч общественных наблюдателей. Их направят на все 1800 избирательных участков Прикамья.

Электорат информируют о том, что цифровые технологии исключают ошибки при подсчете голосов; говорят о соблюдении требований санитарной безопасности на участках; предлагают тем, кто не может по уважительной причине явится 13 сентября на участок, голосование на дому. Однако, судя по активному обсуждению темы явки среди пользователей в соцсетях, часть людей исполнена пессимизма. Некоторые избиратели считают, что смысла идти голосовать нет, поскольку вопрос о том, кто станет губернатором, решен.

«Выборы, от слова Выбор. А когда существует муниципальный фильтр и «ваши подписи недействительны», остаются спойлеры и один лидер, у которого достаточный бюджет для пиара и поддержка от партии власти. В чем выбор? Я, к примеру, с радостью бы участвовал в выборах, если бы не две ночи для голосования и не отсутствие конкуренции в принципе», — выразил свою позицию один из комментаторов в соцсети.

Политтехнолог Дмитрий Логинов прогнозирует явку в 40%, но с оговоркой, что сейчас голосование будет проходить в течение трех дней и за такое время может дотянут и до 50%. Хотя такой исход эксперт считает маловероятным. Мнение о 40-процентной явке и у Людмилы Ознобишиной.

Образец работы для других регионов

В августе Пермский края посетил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Как сообщает крайизбирком, он проанализировал ход избирательной кампании по выборам губернатора и отметил высокий уровень открытости избирательных комиссий и соблюдения ими требований законодательства. «Это образец работы, который необходимо распространять на другие регионы», — сказал он.

Григорьев высоко оценил опыт Пермского края в сфере обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, а также чёткого соблюдения требований избирательного законодательства, что в дальнейшем будет представлено на федеральном уровне и другим регионам России. Было отмечено, что «ситуация с ходом кампании почти эталонная».

Добавим, в сентябре 2020 года на территории Пермского края проходит более 20 муниципальных выборов, довыборы по трём округам в Законодательное собрание и досрочные выборы губернатора региона Прикамья, которые считаются самой важной кампанией года.

Напомним, предыдущие выборы губернатора Пермского края проходили 10 сентября 2017 года. Изначально на пост первого лица края претндовали семь человек, в том числе врио губернатора Максим Решетников (его назначил Кремль после того, как 6 февраля 2017 года Виктор Басаргин заявил о своей отсавке). В регистрации отказали двум выдвиженцам: Олегу Хараськину и Константину Окуневу, что, по мнению экспертов, сделало кампанию безинтересной. Явка составила 42,51%. С большим отрывом победил Максим Решетников, набрав 82,06% голосов. На втором месте оказалась Марина Филатова (КПРФ) — 7,49%, затем шел Олег Постников (ЛДПР) — 3,75%, Вадим Аликин («Справедливая Россия») — 2,81%, Андрей Степанов («Патриоты России») — 1,58%.