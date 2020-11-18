Пермь, , 08:38 — REGNUM В Пермском крае Антон Клепиков объявил на своей странице в соцсети о том, что покидает пост заместителя председателя регионального правительства.

«Дорогие друзья, коллеги! Хочу всех поблагодарить за очень плодотворную и конструктивную совместную работу в Правительстве Пермского края, за тёплые дружеские отношения в коллективе. За эти годы многое уже сделано, составлены планы по развитию нашего края на годы вперёд. Очень многое еще предстоит сделать», — отметил он, обращаясь к коллегам.

Он подчеркнул, что остаётся в команде. Он продолжит работу по реализации проекта «Пермь-300».

Добавим, в Прикамье новый губернатор формирует правительство, структура которого претерпела ряд изменений.

Напомним, Антон Клепиков находился на посту вице-премьера с мая 2018 года и курировал вопросы спорта, туризма, культуры и образования в Пермском крае.

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