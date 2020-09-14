Пермь, , 09:04 — REGNUM В Пермском крае подвели окончательные итоги губернаторских выборов. Явка составила 35,76%. Проголосовало 714 547 избирателей. Победу с большим отрывов от оппонентов одержал Дмитрий Махонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Permkrai.ru

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За самовыдвиженца Дмитрия Махонина свои голоса отдали 75,71% избирателей, или 540 290 человек. Ксения Айтакова (КПРФ) набрала 13,62% (за нее проголосовали 97 219 избирателей), Олег Постников (ЛДПР) — 5,66% (40 400 голосов избирателей), Евгений Козлов («Патриоты России») — 2,34% (16 731 голос избирателей).

«Таким образом, Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, одержал победу и после утверждения окончательных результатов голосования станет избранным губернатором Пермского края», — отметили в Избирательной комиссии Прикамья.

Напомним, 13 сентября в Пермском крае завершились губернаторские выборы. Их назначили после того, как Максим Решетников в январе 2020 года досрочно сложил полномочия главы региона в связи с переходом на работу в правительство РФ.

Стоит отметить, что на выборах главы Прикамья в 2017 году явка составила 42,53%, а лидер Максим Решетников набрал 82,06% голосов.

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