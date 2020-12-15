Пермь, , 13:37 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов покинул должность досрочно. Сегодня, 15 декабря, депутаты гордумы поддержали отставку мэра, сообщают СМИ.

«Сложно найти слова, чтобы упаковать семь лет в несколько минут. Самое главное — что правильно определили болевые точки, которые нужно было решать. Добивались развития социальной инфраструктуры, расселения аварийного жилья, дорожного строительства», — сказал Самойлов после того, как стали известны итоги голосования депутатов, информирует издание business-class.

Временно исполняющим обязанности главы Перми назначен первый замглавы администрации города Алексей Демкин. Руководить муниципалитетом он начнет с 16 декабря и до окончания конкурса по отбору градоначальника.

Напомним, с 2014 по 2016 годы Дмитрий Самойлов возглавлял администрацию Перми. В 2016 после изменения Устава города стал еще и главой муниципалитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Перми подал в отставку