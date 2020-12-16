Местные власти оперируют разными инструментами — от кнутов до пряников. Пряники достаются как участникам рынка, так и, собственно, покупателям. В частности, в Калужской области рассчитывают на положительный эффект от внедрения «Карты калужанина». Заместитель министра конкурентной политики области Сергей Чериканов отметил, что это позволит обеспечитьадресную поддержку жителей области.

Иван Шилов ИА REGNUM

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На социальные карты покупателей рассчитывают и на Камчатке. Обладатели получают скидки в размере от 10 до 20% в пяти продуктовых магазинах. Власти поручили расширитьчисло пользователей этих карт.

В том же регионе пытаются договариваться с крупными сетями «по-хорошему». Действует соглашение о неповышении цен на социально-значимые товары, в этот перечень входят 24 позиции.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Продуктовый магазин

Соглашение с торговыми сетями действует и в Приморье, причем соглашение это — устное. Решено зафиксировать цены на растительное масло и сахар — продукты, рост цен на которые был наиболее значительным и заметным.

По аналогичному пути пошли и в Еврейской автономной области. Глава региона РостиславГольдштейн выразил уверенность, что сдерживающие рост цен на базовые продукты питания меры будут приняты на федеральном уровне, но при этом предложил предпринимателям заключить соглашение и зафиксировать минимальную наценкуна социальный набор продуктов.

Переговоры ведут и в Самарской области — но не с торговыми сетями, а с производителями. Глава правительства области Виктор Кудряшов поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия «переговорить с мукомольными заводами», которые подняли цены на свою продукцию из-за роста экспорта. Российское зерно популярно на мировых рынках, но это не должно отражаться на гражданах России, отмечают чиновники.

Также в Самарской области решили задействовать механизмы конкуренции. Властинамерены открыть новые постоянно действующие ярмарки, тем самым увеличив число торговых точек, и проводить «тематические торговые мероприятия», где аграрии смогут продавать урожай напрямую. К программе привлечены четыре крупных торговых центра, предполагается, что этот список расширится, и будет открыто еще 180 новых торговых точек. Кроме того, в Самаре намереныналадить сотрудничество с другими субъектами Федерации — по поставкам тех товаров, которые не производятся в области.

В ряде регионов предпринимателям при необходимости могут пойти навстречу — и, как на Камчатке, разработать механизм выплат компенсаций за доставку продуктов в регион. Именно транспортная составляющая здесь — ключевая в формировании цены.

Если не помогают пряники, в дело вступают кнуты.

Прокуратура Пермского края открыла «горячую линию» по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания. Слушать жалобы будут не только прокуроры, но также сотрудники краевого минпромторга и регионального УФАС.

В большинстве регионов активизировали проведение мониторинга цен. И некоторые из губернаторов, в частности, глава Тувы Шолбан Кара-оол, считают, что это само по себе будет эффективным средством для «сдерживания желания необоснованно повышать цены».

Gov.tuva.ru Шолбан Кара-оол

В Удмуртии прокуратура проверитценообразование на социально-значимые товары первой необходимости. По итогам проверки должен быть выработан «комплекс мер реагирования», в том числе по «профилактике нарушений в сфере ценообразования».

Еще масштабнее подошли к вопросу в Хабаровском крае. Врио губернатора Михаил Дегтярев напомнил неназванным им «некоторым предпринимателям»: «Пользоваться тем, что есть дефицит по некоторым товарам и пандемия, и накручивать цены, когда падают доходы населения, неприемлемо». И пообещал при необходимости принять меры самого широкого спектра, привлекая к проверкам не только ФАС и прокуратуру.