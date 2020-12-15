Ижевск, , 13:28 — REGNUM Прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры начнет проверку ценообразования на социально-значимые товары первой необходимости в республике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

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Проверка будет направлена на принятие комплекса мер реагирования, которые в том числе оценят профилактику нарушений в сфере ценообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин дал членам правительства четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы с ростом цен на продовольствие. Позднее было подписано несколько постановлений, которые закрепляют решения по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания.