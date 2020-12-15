Петропавловск-Камчатский, , 03:38 — REGNUM На Камчатке власти разрабатывают механизм выплаты компенсации предпринимателям за доставку продуктов питания в регион — транспортная составляющая является ключевой в формировании цены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Помимо этого на Камчатке действует соглашение с крупными торговыми сетями о неповышении цен на социально-значимые товары. В перечень входят 24 позиции. Также обладатели «камчатской социальной карты» получают скидки в размере от 10 до 20% в пяти продуктовых магазина. Губернатор края Владимир Солодов поручил расширить число пользователей этой картой.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на некоторые продукты питания — в частности, на сахар и масло — в последние месяцы связан с окончанием периода избыточного предложения на рынке. Об этом 14 декабря заявила советник президента ЦСР Елена Разумова на телеканале «Россия 24».