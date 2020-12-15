Биробиджан, , 11:10 — REGNUM Руководители крупных торговых сетей Еврейской АО на встрече с главой региона Ростиславом Гольдштейном рассказали, почему и на сколько подорожали продукты питания из социального набора. Основными причинами стали увеличение оптовых цен, повышение тарифа на электроэнергию и транспортные расходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Крупные ретейлеры ЕАО заверили, что цены в последнее время не повышали, так как работают на созданных ранее запасах. В настоящее время благодаря этому в рознице стоимость на некоторые продукты питания ниже, чем у оптовиков. Так, например, в одной из сетей подсолнечное масло продаётся по 84,9 рубля за бутылку. Его оптовая цена уже достигла 100 рублей. Больше года не повышались цены на макаронные изделия — их стоимость в рознице составляет 37,9 рубля за кг.

Цена на хлеб за год поднималась дважды. Основная причина — подорожание электроэнергии. В среднем стоимость булки увеличилась на 50−60 копеек.

Гольдштейн выразил уверенность, что сдерживающие рост цен на базовые продукты питания меры будут приняты на федеральном уровне, а пока глава региона предложил предпринимателям заключить соглашение и зафиксировать минимальную наценку на социальный набор продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые закрепляют решения по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания.