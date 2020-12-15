Самара, , 09:22 — REGNUM Предложения по фиксации цен на некоторые продукты выработало правительство Самарской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Дмитрий Азаров дал поручение разработать меры по снижению цен на основные продукты питания. Чиновники оценили рост цен в регионе за минувшие месяцы и разработали предложения по фиксации стоимости некоторых товаров.

Сообщается, что они намерены открыть новые постоянно действующие ярмарки, тем самым увеличив число торговых точек, а также проводить тематические торговые мероприятия, на которых аграрии смогут напрямую продавать свой урожай. Сейчас в эту деятельность уже привлекли четыре крупных торговых центра, еще шесть центров готовы включиться в работу: в них может быть открыто 180 новых торговых точек.

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия региона переговорить с мукомольными заводами, которые подняли цены на свою продукцию из-за роста экспорта.

Российское зерно сейчас очень популярно на мировых рынках. Кудряшов подчеркнул, что это не должно отражаться на гражданах России.

Сообщается, что правительство региона намерено также наладить сотрудничество с другими субъектами РФ по товарам, которые не производятся в области.

Кудряшов также поручил чиновникам вести постоянный анализ потребительских цен на социально значимые товары.

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