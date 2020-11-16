Уважаемый читатель, когда пишутся эти строки, в Армении продолжаются аресты и судебные заседания. Нет, нет, аресты не Никола Пашиняна и его предательской клики, а подлинных патриотов Республики Армения и Республики Арцах, вернувшихся с самых опасных огневых позиций армяно-турецко-азербайджанского противостояния спустя сутки-двое после опубликования «Заявления президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения» (далее Заявление), 10 ноября 2020 года, 11:45 мск. Вменяемое им преступление лишь в том, что они начали, как и присуще честным патриотам своей страны, открыто разоблачать преступную, предательскую, безграмотную деятельность Верховного главнокомандующего ВС РА, коим, согласно Конституции РА, является Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В их числе доблестный командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» («Ашот Железный») участник трех войн Ашот Минасян, экс-глава СНБ Армении генерал-майор Артур Ванецян, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 38−235, ч. 1 ст. 35−300 и 35−305 УК Армении («Попытка узурпации власти и подготовка убийства премьер-министра Армении»). Напомним читателям, что 16 сентября 2019 года Артур Ванецян так прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook свою отставку: «…Спонтанность решений, необоснованность действий, неумение отличать важное от второстепенного, а переходное от постоянного; подобный стиль работы — не тот путь, который приведет к выполнению целей. Это не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и подобные развития несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим шагом: остановись!» Не внял Никол Воваевич, себя любимый, предостережениям честного генерала, патриота Родины. Не менее гнусным выглядит и задержание руководителя парламентской фракции Республиканской партии в Национальном аобрании РА VI созыва Ваграма Багдасаряна. Человека, который не единожды спасал Никола Воваевича от вселенского позора в бытность его депутатом НС РА. Спасал из своего благородства и жалости, из желания уберечь от морального краха «лидера» парламентской оппозиции НС РА VI созыва. Не могу не упомянуть и арестованного СНБ Армении лидера партии «Адеквад» Артура Даниеляна за его выступление 15.11.2020 в прямом эфире на своей странице в Facebook. По словам его адвоката, уголовное дело было возбуждено по статье 226.2 УК РА. «Статью, которой его обвинили, в народе называют не иначе, как «статья об оскорблении турка-янычара». Как уже догадался уважаемый читатель, Артур Даниелян в прямом эфире весьма доказательно разоблачил предательскую деятельность Никола Воваевича с первого дня азербайджано-турецкой агрессии, 27 сентября т.г. и до принятия Заявления. Уже ночью Артур Даниелян и Артур Ванецян решением суда были освобождены.

Далее, уважаемый читатель, я не стану приводить другие факты, свидетельствующие о продолжающейся антинациональной деятельности властей предержащих РА, в очередной раз обнаживших всю свою предательскую сущность. Потому что в этом случае я также невольно окажусь одним из действующих лиц все того же сценария кукловодов из-за океана и с берегов Туманного Альбиона, сценария, реализация которого привела чуть ли не к потере армянской государственности в Армении и Арцахе. Сценария, вот уже чуть ли не полтора десятилетия реализуемого в Республике Армения. Чтобы не прослыть деятелем, который прозрел, когда с Родиной случилась большая беда, сошлюсь на мои оценки и выводы из недавнего прошлого.

Цитата из видео на YouTube Артур Даниелян

Итак, уважаемый читатель, приведу лишь некоторые заглавия моих статей. Так, 27 сентября 2018 года ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Азербайджан вот-вот развяжет войну», «Стратегический союз Армении и России — гарант армянской государственности» (26 апреля 2019 г.), «Неадекватность властей — угроза национальной безопасности Армении» (17 июня 2019 г.) «Промедление с отстранением от диктатуры — угроза безопасности Армении» (4 августа 2019 г.), «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха» (17 августа 2019 г.), «Не дать Пашиняну втянуть Армению и Арцах в Войну» (8 сентября 2019 г.), «Отстранение Пашиняна — гарантия выживания Армении» (17 сентября 2019 г.), «Отставка правительства и новые выборы — условие жизни Армении и Арцаха» (4 октября 2019 г.). Я специально сослался на публикации 2019 года с тем, чтобы уважаемый читатель наяву убедился в том, что еще в минувшем году ваш покорный слуга предупреждал наших граждан, политический класс Армении в неизбежности развязывания Азербайджаном войны против Арцаха. При этом это были не голословные алармистские предупреждения, а приведенные в статьях выводы опирались на неопровержимые факты. Собственно не будь серьезных обоснований, тогда такой весьма взыскательный и высоко квалифицированный главный редактор патриотического ИА REGNUM, уважаемый Модест Алексеевич Колеров не стал бы публиковать эти статьи, не говоря уже о заголовках к ним. А чтобы у читателей не оказалось бы сомнений на этот счет, приведу отдельные выдержки из аннотаций к статьям. «Благоприятный информационный фон для возможной агрессии со стороны Азербайджана против Арцаха создан откровенно провокационным выступлением Пашиняна в Степанакерте. И эту свою благоглупость он намерен повторить в Лос-Анджелесе. Подлинный замысел один — заручиться поддержкой якобы всего армянства в воссоединении Армении и Арцаха. А кровавые последствия авантюры и ответственность за нее он постарается сбросить на весь армянский народ. Увы, этим Пашинян свел на нет существование Минской группы ОБСЕ» (17 августа 2019 г.). «Мы заплатили слишком большую цену за Независимость и должны ее беречь. Однако сегодня страна встала перед угрозой безответственного уничтожения того, что было создано на протяжении многих лет кровью и потом. В «революционной» лихорадке рушатся институциональные основы государства, уничтожаются традиционные национальные ценности, распространяются нетерпимость и взаимная ненависть …» (24 сентября 2019 г.).

Можно было продолжить приведение выдержек из полутора годами ранее опубликованных статей. Их главное предназначение было в одном, а именно: предупредить армянский народ, проживающий в двух армянских государствах — Республике Армения и Республике Арцах, а также в восьмимиллионной армянской Диаспоре, что заокеанскими стратегами и их коллегами с берегов Туманного Альбиона ведётся системная работа по разрыхлению устоев армянской государственности путем создания обстановки управляемого хаоса и других технологий, апробированных в ноябре 2013 — феврале 2014 гг. во время так называемого Евромайдана на Украине. Почти в каждой из своих статей я приводил десятки доказательств того, что свершившийся в апреле — мае 2018 года государственный переворот в Армении — не результат недовольства немалой части населения Армении, что, несомненно, имело место, а годами спланированный и щедро финансируемый из-за бугра государственный переворот. Движущими силами переворота, как и следовало ожидать, были не один год регулярно оплачиваемые из соросовских фондов и разного рода демократическими институтов Запада «радетели» усиления в Армении гражданского общества, углубления демократии и прав человека и прочей надуманной плакатной ерунды, наиболее агрессивные представители ЛГБТ-сообщества, а также многие сотни, если не тысячи представителей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», которая по какой-то случайности финансируется из Израиля, одного из главных поставщиков Азербайджану смертоносных беспилотных летательный аппаратов (БПЛА), а также технологий их производства в Азербайджане. Как сказал бы известный гангстер-мафиози из фильма: «Ничего личного, это просто бизнес».

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян. 17 апреля 2018

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а с какого это перепугу стоящие за Соросом могущественные глобальные финансовые воротилы, имеющие недюжинный опыт расчленения и уничтожения государств, стратеги с берегов Туманного Альбиона так сильно ополчились на маленькую Армению с ее трехмиллионным населением и заодно на гордую независимую Республику Арцах со 150-тысячным населением? Не преувеличиваю ли я роль, место и значение двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах? На первый взгляд, читатель, задавшийся этими вопросами, будет прав. Однако это всего лишь на первый взгляд, ибо, развязав войну против Арцаха и Армении, целят, главным образом, в Россию, а в перспективе и по Исламской Республике Иран. Но для убедительности этого утверждения приведем некоторые факты из недавнего прошлого. Итак, 15 мая 2013 года член Общественной палаты РФ Денис Дворников выступил со статьей, опубликованной в патриотическом интернет-издании ИА REGNUM под заглавием «Денис Дворников: кровавый «договорняк» в Нагорном Карабахе или «план Гобла-3?» Внимательно анализируя события, предшествовавшие недавно завершившейся войне и после нее, невольно приходишь к единственному выводу, который раньше лишь был в плоскости вполне реального предположения, что вышеупомянутые внешние силы привели Никола Пашиняна к власти с тем, чтобы он реализовал кровавый «договорняк». Приведу отдельные цитаты из этой статьи Дениса Дворникова: «Сущность «договорного» вооруженного конфликта понятна. Стороны по предварительному согласию (или, лучше сказать, «сговору») инициируют боевые действия, которые продолжаются до момента достижения определенного результата. Что может служить таким результатом? Почему добровольное и согласованное убийство может выглядеть привлекательным в чьих-то глазах? …Нефтяной ренессанс Азербайджана, непрерывное бряцание оружием «с восточной стороны» делает патовую ситуацию весьма нервной. Вот на этих нервах и хотят сыграть некоторые «добрые посредники». А теперь, уважаемый читатель, приведем выдержку из публикации РИА Новости от 13 ноября 2020 г. под заглавием «Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе». «Турция заняла последовательную позицию на одобрение военной операции, на одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта. В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами. И это при этом не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая высший уровень… в данном случае Турция ошибочно, с нашей точки зрения, считает, что мира можно достичь силовыми методами. Здесь мы расходимся в суждениях», — сказал Песков в интервью RT.

Не вызывает сомнений и тот факт, что в годы президентства в Армении Героя Арцаха Сержа Азатовича Саргсяна (2008−2018 гг.) вариант кровавого «договорняка» напрочь исключался. Но ставки закордонных стратегов войны и стоящих за ними мирового финансового капитала и кровожадных академиков по части разрушения государств с берегов Туманного Альбиона были давно уже сделаны, и при это они слишком велики. Именно с этой целью после президентских выборов 2008 года в РА были вброшены десятки миллионов долларов на дестабилизацию положения в Армении путем организации разного рода тренировочных митингов и массовых шествий, в общем-то, с справедливыми требованиями социального плана. Это властям тогда удалось нивелировать. Далее в 2016 году последовало развязывание войны со стороны Азербайджана, что обернулось для Азербайджана семикратно превышающими армянские потерями в азербайджанских вооруженных силах. Подобный исход четырехдневной войны расстроил планы по дальнейшей дестабилизации положения в РА. Что не могло не расшатать нервы кукловодов. Спустя всего лишь три месяца после завершения военной агрессии Азербайджана, 17 июля 2016 года в столице Армении Ереване группа вооруженных людей, которые называли себя «Неистовые из Сасуна» (арм. «Сасна црер», название взято из поэмы), взяла вооруженным штурмом полицейский участок в Ереване и захватила заложников, одновременно с силовым противостоянием началась якобы стихийная многолюдная акция протеста с требованием отставки президента РА Сержа Саргсяна. В результате силового противостояния с правительственными силами трое полицейских погибли. Напомним читателям, что уже 23 июля 2016 года на митинге «Неистовых из Сасуна» Пашиняна буквально прогнали с митинга, один из организаторов которого громогласно заявил, что Пашинян хочет «нагреть руки на крови», а другой выступил с конструктивным предложением «засунуть Никола в мусорный бак». Надо полагать, что поводыри Никола Воваевича извлекли надлежащие уроки из этого провала их ставленника, и уже в апреле 2018 года ими был разработан тщательный сценарий захвата власти в РА Н. Пашиняном и его камарильей, что открыло широкие возможности для западных стратегов с помощью в доску своего строптивого, но больного человека Европы, члена НАТО Турции приступить к непосредственной организации «договорной войны». Приведу еще одну выдержку из вышеупомянутой статьи Д. Дворникова: «2. С учетом напряженной ситуации вокруг Ирана, даже «небольшой договорный конфликт» может превратиться в полномасштабную региональную войну. Азербайджан по сценарию будет стремиться отрезать армян от границ с Ираном (кстати говоря, одной из целей плана «Гобла-1» была как раз ликвидация армяно-иранской границы посредством «обмена» Мегри на контролируемый армянскими силами Лачин), что наверняка вынудит Тегеран вмешаться в конфликт, как говорится, далее везде».

Естественно, что подобный сценарий был вожделенной мечтой турекцих неоосманов и их покровителей по НАТО в лице США и Великобритании. Турецко-азербайджанским планам, впрочем, и планам их поводырей не суждено было сбыться. Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся. Для нас, граждан Республики Армения и Республики Арцах, для всего мирового армянства предательство национальных интересов со стороны Пашиняна и его хунты — это кровоточащая рана, которая не скоро заживет, если заживет вообще. Вместе с тем волею Провидения Россия, ее выдающийся лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, заставив президента Азербайджана подписать заявление от 10 ноября 2020 года, спас народ Арцаха от геноцида со стороны турецких спецназовцев, более чем двухтысячной банды террористов из Сирии и вооруженных сил Азербайджана. Благодаря воле, последовательности и решительности военно-политического руководства братской России Армении удалось избежать общенациональной катастрофы. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на события, имевшие место в последние дни.

President.az Встреча в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева

Так, 20 октября Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как сообщил «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 19 октября текущего года председательствующий в октябре в Совете Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания по Нагорному Карабаху. «Сейчас необходимо обеспечить выполнение» (прекращение огня — прим. ТАСС), это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, — сказал он. Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением. Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций, и совет был достаточно един в подходах». Однако, увы, именно Британия заблокировала принятие резолюции Совбеза ООН по Карабаху, согласованной сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Естественно, что Лондон исходил из своих интересов и явно поддержал Турцию. Ведь неоосманские и пантуранистские устремления турецкого султана Эрдогана к тому времени были еще далеки от осуществления. Я не думаю, что Великобритания это свое решение согласовала с действующим президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, как известно, вхожим в королевскую семью Великобритании, близким человеком принца Чарльза. Это для разрядки и к сведению читателей. Но это тема другого анализа, впрочем, как и визит 21 октября т.г. президента Армении, нет-нет, уважаемый читатель, не в Москву к нашему стратегическому союзнику, а в Брюсель, встречаться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, словом, со всеми сердобольными друзьями небезызвестного блогера Алексея Навального. Видимо, наш весьма доверчивый президент надеялся, что если они подняли столь вселенский шум, как это было с заранее запланированной провокацией с Навальным, то ради элементарного человеческого сострадания к тысячам и тысячам жертв азербайджано-турецкой войны с Арцахом остудят воинственный, преступный пыл члена НАТО, новоявленного неоосманского султана Эрдогана.

На этом фоне был весьма примечательным визит главы секретной разведывательной службы Великобритании Mi-6 Ричарда Мура в Анкару. Политолог, лидер движения «Суть времени», который, по-моему убеждению, блестяще разбирается в сути происходящего в регионе Южного Кавказа и вокруг него, Сергей Ервандович Кургинян объяснил этот факт событиями в Нагорном Карабахе и действиями премьер-министра РА Никола Пашиняна. 13 ноября 2020 года в издательстве «Красная весна» была опубликована статья «Кургинян рассказал, кто управляет тройкой «Эрдоган — Пашинян — Алиев». В ней мы читаем: «Премье-министр Армении Никол Пашинян является такой же креатурой британской разведки, как и президент Турции Реджеп Эрдоган, и лидер Азербайджана Ильхам Алиев, заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12 ноября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Эксперт уверен, что Пашинян работал на ту же задачу, что и Эрдоган и Алиев, — сдачу Карабаха, которая, в свою очередь, является прологом к турецкой экспансии в сторону России. В этом контексте эксперт сообщил краткие сведения о главе британской разведки Mi-6 Ричарде Муре, который является крупной фигурой в этой игре: «Это ирландец, внук одного из ирландских террористов или борцов за независимость Ирландии. Человек с блестящим образованием, прошедший мидовскую школу и спецслужбистскую, и политическую. Он является автором всей этой концепции реализации Турана, лично он. Он очень крупная фигура, у него очень большое влияние». По этому, согласно примитивной тактике эрдогановской пропаганды, было заявлено, что Ричард Мур в Анкаре удостоится чести быть принятым самим пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калыном. Кустарная дезинформация турецкой пропаганды, по сути, подтвердила зловещий характер тщательно скрываемой встречи Мура с Эрдоганом. И все это, уважаемый читатель, проходило на фоне тиражируемой официальной Анкарой информации о том, что турецкие войска направляются в Нагорный Карабах для участия в миротворческой миссии вместе с Российской Федерацией. «Турция займет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения соглашения (заявления — А.Г.)», — неоднократно заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар. И эти заявления турецкого ястреба проходили в условиях, когда 12 нояря т.г. министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в интервью с российскими и иностранными СМИ заявил: «Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе». Лавров добавил, что ознакомился с заявлением министра иностранных дела Мевлюта Чавушоглу и главы минобороны Турции Хулуси Акара, что «турецкие миротворцы будут работать на тех же основаниях, что и россияне». Речь идет исключительно о том центре, который будет работать стационарно без выездных миссий. В этом центре действительно российско-турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах. Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована».

Вместе с тем заметим, что Турция и после этого заявления С. В. Лаврова неоднократно декларирует совершенно другую интерпретацию этих договоренностей. Турецкое агентство Anadolu привело слова министра обороны Турции Хулуси Акара о непосредственном участии в миротворческой миссии: «Где там Турция? Турция внутри него (процесса урегулирования — Anadolu). И за столом, и на поле. Завтра прибывает большая делегация из России. Предстоит обсудить политические и технические детали, кто где будет стоять, и кто что будет делать». Заметим, что Дмитрий Песков, опровергая это заявление Акара об участии миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, вновь терпеливо разъяснил: «Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействия с турецкими военными будут в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана». Напомним читателям, что 14 ноября т. г. турецкое государственное информационное агентство Anadolu выступило с сообщением, в котором говорилось: «Российские и турецкие военные делегации завершили технические переговоры, планируется, что они будут продолжены в ближайшие дни». При этом в минобороны Турции не уточнили, когда и где пройдут следующие переговоры по Нагорному Карабаху.

Mil.ru Солдаты ВС России

Политические конвульсии турецкого руководства в связи с вводом российских и только российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта со всей убедительностью свидетельствуют о том, что планы султана Эрдогана, рассчитанные на полную узурпацию Республики Арцах, создание полностью контролируемой Турцией 45-километровой государственной границы Республики Армения с Исламской Республикой Иран, не сбылись. А это огромная потеря для его ближайших наставников и союзников по НАТО — США и Великобритании, жаждущих взять в кольцо НАТО северную границу Ирана, включая границу Армении с Ираном (мегринский участок границы). Ведь азербайджано-турецким военным при поддержке более двухтысячной армии сирийских террористов в ходе войны удалось взять под свой контроль 105-километровый участок границы с Ираном, до войны контролируемой Армией обороны Республики Арцах (Зангеланский, Джебраильский и Физулинские районы). Именно этот факт вызвал у апшеронского султана Ильхама Алиева неописуемый восторг, который он и не скрыл в ходе телеэфира. Так, обращаясь к своем подельнику, что нынче называется визави, Николу Пашиняну, он с усмешкой упоминал именно и Джебраильский район. Читатель может возразить, что я специально замалчиваю о пункте 9 заявления, где отмечается: «9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России». Что же, уважаемый читатель, смею сделать вывод, что главнейшей задачей турецко-азербаджанской войны, развязанной 27 сентября 2020 года против Республики Арцах, конечной целью войны было именно осуществление контроля над 45-километровым мегринским участком армяно-иранской государственной границы. То есть реанимация плана Гобла в новом прочтении. А там переукладка азербайджанских нефтепроводов и газопроводов по наиболее короткому маршруту через территорию Армении, Нахичеван и в порт Средиземного моря Джейхан. Напомним читателям, что владельцем ныне действующего нефтепровода Баку — Тбилиси —Джейхан, который проложен в обход Армении, является международный консорциум ВТС Со, а его главным акционером является британская компания ВР (British Petrolium) с 30,1% акций. В случае успеха пантуранистских вожделений турецкого султана Эрдогана нефтегазовые ресурсы бывших среднеазиатских республик также непременно будут поставляться именно по этому (еще в мечтах Эрдогана) маршруту. Так что в лице Никола Воваевича Запад вместе с Турцией имеет уже испытанного исполнителя своей стратегии по части выдавливания России из Республики Армения, а значит, и с Южного Кавказа. Таким образом, задача антинациональной швали, то бишь соросовского отребья, тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и разного рода близких сердцу николвоваевической камарильи ЛГБТ отбросов — постепенно выйти из подполья и продолжить системную работу по дискредитации теперь уже России. Первые попытки этой антинациональной гнили уже налицо, как то: нет-нет да появляются листовки антироссийского содержания. А политический класс Армении очень честно и убедительно клеймит позором предателя Никола, требуя, чтобы тот убрался. Но почему-то то ли в силу своей деликатности, то ли в силу еще чего-то не развенчивает антиармянскую политику поводырей Никола, султана Реджепа и султана Ильхама, то есть глобалистские финансово-политические структуры США и Великобритании, а также весьма и весьма деликатную Западную Европу, быть может, за исключением дружественной Франции, которая хотя бы на словах клеймит султана Реджепа. Заявления президентов России, Азербайджана, премьер-министра Армении дают нам мирную передышку, но главное сражение Турции и Азербайджана, подстрекаемых Западом, еще впереди, а их главная цель — перекинуть хаос с южного подбрюшья России на территорию самой России.

В создавшейся ситуации первым шагом на пути общенационального спасения на самом деле является незамедлительное отстранение Никола Пашиняна и его приспешников от власти. И это — единственное условие спасения Армении и Арцаха. Иначе новой беды не миновать!