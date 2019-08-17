17 августа 2019 | Время чтения 32 мин

Благоприятный информационный фон для возможной агрессии со стороны Азербайджана против Арцаха создан откровенно провокационным выступлением Пашиняна в Степанакерте. И эту свою благоглупость он намерен повторить в Лос-Анджелесе. Подлинный замысел один – заручиться поддержкой якобы всего армянства в воссоединении Армении и Арцаха. А кровавые последствия авантюры и ответственность за нее он постарается сбросить на весь армянский народ. Увы, этим Пашинян свел на нет существование Минской группы ОБСЕ

Арташес Гегамян, , 23:14 — REGNUM

Прежде чем приступить к написанию статьи, мне было важно самому тщательно и непредвзято разобраться, что же в наши дни на самом деле происходит в Армении. Внимательно анализируя по возможности широкой охват публикаций в интернет-изданиях, прямые эфиры в Facebook, отклики на них и наиболее популярные телепередачи на политическую тематику, меня стали одолевать самые противоречивые чувства. Довлело над ними чувство пребывания в каком-то виртуальном мире, в котором вот уже 16 месяцев как находится Армения. Этот мир вобрал в себя и сожаление, и гнев от осознания факта, что древнейшая армянская христианская цивилизация, армянский народ оказались столь незащищенными и податливыми воздействию сколь примитивных, столь и коварных технологий развращения нации, расшатывания ее христианских семейных традиций. В итоге многие из наших граждан оказались жертвами концепции, полностью стирающей наличие рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях, игнорирующей нормы общественной морали, известной как «Окно Овертона». Когда, к примеру, с точки зрения традиций армянской семьи немыслимые вещи, по современной терминологии составляющие суть ЛГБТ-сообществ, уже перестают быть радикальными, а преподносятся армянскому обществу как весьма приемлемые. Более того, действующие власти Армении хотят через Национальное Собрание Республики Армения узаконить эти разлагающие государственность содомистские проявления, тем самым придав им некую разумность с точки зрения норм их собственной революционно-бархатной «морали», которых придерживаются главные исполнители государственного переворота в Армении, совершенного в апреле-мае 2018 года (далее Государственный переворот). Да, да, уважаемый читатель, мое это утверждение основано на желании властей Армении уже осенью т.г. на заседании Национального Собрания РА ратифицировать пресловутую «Стамбульскую конвенцию», изощренно афишируемую как Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Причем весьма символично, что самыми «просвещенными» сторонниками этой конвенции оказались представители ЛГБТ-сообщества, то бишь одного из основных движителей Государственного переворота, ныне чувствующие себя вполне вольготно во властных структурах РА. То, что Стамбульская конвенция — это чемодан с двойным дном, не приходится сомневаться, где, как метко заметил болгарский психиатр и богослов Николай Михайлов, ассоциации с идеологией третьего пола и глобальной сексуальной революцией находятся в головах не читателей, а писателей. И было вполне ожидаемо, что Армянская Апостольская церковь выступила с убедительным осуждением фактической сути Стамбульской конвенции. «Насилие, а также предотвращение любого зла и борьба с ним должны осуществляться такими мерами, которые не провоцируют греховность и зло. В связи с этим некоторые идеи и концепции Конвенции крайне неприемлемые. … Отмеченные определения (часть 3-я статьи 4-й Конвенции — А.Г.) по факту признают право человека на свободу выбора пола. Христианской подход к правам и свободам личности исключает искажение или изменение созданной богом идентичности человека. Принимая во внимание тот факт, что с точки зрения нашей национальной и духовной идентичности, интересов безопасности, Конвенция содержит в себе вызывающие беспокойство пункты и положения, призываем компетентные органы отечественной власти воздержаться от ратификации этого документа», — говорится в заявлении епископосата и глав епархий Армянской Апостольской церкви от 26 июля 2019 г. (далее ААЦ). Столь принципиальная и мудрая оценка ААЦ в сегодняшней Армении очень и очень дорогого стоит. Напомним читателям, что, пожалуй, самая активная сторонница ратификации Стамбульской конвенции печально известная в Армении Лара Ааронян является членом попечительского совета партии «Гражданский договор», руководимой Н. Пашиняном. Не теряя бдительности, с удовлетворением хотелось бы отметить, что в период после Государственного переворота все гнусные попытки расшатать авторитет ААЦ и лично Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II, выражаясь попроще, пошли «коту под хвост». В данном случае под определение «кот» подпадают представители нежно лелеемой Николом Воваевичем тоталитарной религиозной секты «Слово Жизни», ЛГБТ — сообщества, ну и разного рода, мягко выражаясь, сатанинская шпана. Шпана, которая своим мерзким и вероломным нападением в июле 2018 года вторглась в здание канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, предъявляя ультиматумы Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II, пользующемуся большим уважением истинных приверженцев ААЦ, армян всего мира. Новоявленные безбожники из команды Никола Пашиняна, а скорее и сам Пашинян, видимо, трезво взвесив всю опасность распространения раскола (который им удалось осуществить в армянском обществе) на Армянскую Апостольскую церковь временно отступили от реализации своего сатанинского замысла. Что же, признаем тем не менее, что награда нашла своего антигероя. Так, один из руководителей инициативы «Новая Армения, новый Патриарх» Карен Петросян спустя считанные дни после своих антицерковных похождений, 12 июля 2018 года был назначен временным исполняющим обязанности директора Гюмрийского филиала Армянского государственного экономического университета, который, отвечая на вопрос о своей дальнейшей общественной деятельности, с гордостью заявил:

Нагорный Карабах (Арцах)

«Конечно продолжу исполнение своих обязанностей (имеет в виду обязанностей по хамскому осквернению ААЦ и его пастыря — А.Г.). Я для этого имею достаточное время (впрочем в честности данного ответа трудно упрекнуть нашего антигероя — сатаниста: уж если «народный премьер» имеет время в течение одного с четвертью часа с мэром г. Еревана из пустого в порожнее обсуждать вопросы наведения чистоты в утопающей в бытовом мусоре столице Армении, или же на общественных началах в рабочее время взять на себя ответственную роль гида для инотуристов, разъезжающих на туравтобусе по Еревану, то, естественно, у и.о. директора филиала свободного от работы времени будет в избытке). Из Гюмри в Ереван дорога не очень длинная (тем более, если ездишь туда на халяву, на госмашине — А.Г.) и в свое свободное время я буду в Ереване продолжать работу в рамках инициативы «Новая Армения новый Патриарх».

Да простит меня уважаемый читатель за столь подробное разъяснение лишь одного из проявлений абсурда сегодняшних армянских реалий. Очередным проявлением абсолютной, притом опасной безответственности «народного премьера» стало его выступление на митинге 5 августа т.г. на площади Возрождения в столице Арцахской Республики г. Степанакерте. Иначе как изощренной провокацией это выступление Н. Пашиняна не назовешь. Чтобы у читателей не сложилось мнение о предвзятости моей оценки, приведу отдельные «мысли» из его речи на этом митинге. Так, говоря о том, что Армения будет выступать в качестве гаранта проведения свободных выборов в Арцахской Республике, Никол Воваевич грозно предостерег только ему одному известные все те группы, которые попытаются «привлечь внешние силы для решения внутриармянских проблем, должны быть удостоены жесткого противодействия со стороны армянского народа и его легитимного правительства». Тем самым Н. Пашинян, по сути, прямым текстом заявляет о том, что все до того состоявшиеся в Арцахской Республике (ранее Нагорно-Карабахская Республика) выборы были не свободными. Что же, можно поздравить идеологов антикарабахской азербайджанской пропаганды, которая уже почти тридцать лет заявляет «о нелегитимности властей Арцахской Республики», причем для международного сообщества не столь и существенны, кого и что имеют в виду под этой формулировкой. Второй подарок азербайджанской пропаганде — тезис о «привлечении внешних сил для решения внутриармянских проблем», который опять-таки ставит под сомнение теперь уже свободное волеизъявление самоопределившегося народа Арцаха. Так в консенсусе, обозначенном в речи Пашиняна на митинге, как второй, говорилось: «Все те силы, которые попытаются привлечь чуждые силы для решения внутренних вопросов, все те силы, которые попытаются выступить представителем иностранных интересов в нашей стране, должны удостоиться и удостоятся самого жесткого отпора, со стороны армянского народа и его легитимного представителя». Вчитываясь в эти строки речи Никола Воваевича на митинге в Степанакерте, не без восторга, но вынужденно констатируешь, что и демагогия демагогии рознь, что перлы популизма органически присущие движителям Государственного переворота в своем роде уникальны. Подумайте только, уважаемый читатель, что о жестком отпоре иностранному вмешательству во внутренние дела глаголит человек, которого привели к власти, в основном, эти же самые фигуранты иностранных интересов (разного рода общественные организации-прихлебатели фонда Сороса и всевозможных демократических институтов, выражающих интересы ведущих партий заокеанской супердержавы главных-рассадников цветных революций, как-то: тоталитарная религиозная секта «Слово Жизни», ЛГБТ-сообщество и прочее диверсионное отребье), щедро финансируемые из-за рубежа. Невольно на память приходят строки из эссе выдающегося армянского писателя Дереника Демирчяна «Армянин»: «Как узнаешь его, как измеришь? Его мера — черезмерность, удивительное равновесие в крайностях». Применительно к нашему «фавориту», нет, нет уважаемый читатель, речь не о Григории Потемкине, фаворите Екатерины II, а о нашем Николе Воваевиче Пашиняне — фаворите первого президента РА Левона Тер-Петросяна (и не только), активистов тоталитарной религиозной секты «Слово Жизни», ЛГБТ-сообщества и обезволенных нуждой и несбывшимися надеждами, разочаровавшихся прежними властями гражданах Армении. Ведь надо же, уважаемый читатель, чтобы 22 мая 2001 г. быть автором статьи «Землю сохраняют любовью, знайте» и писать следующие строки:

Никол Пашинян «И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии касательно взятых, если хотите освобожденных, если хотите оккупированных территорий. Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану … Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, оставив наше, хотим стать хозяевами чужого»,

а спустя 18 лет, выступая в Степанакерте 5 августа т.г. на митинге, заявить:

Никол Пашинян «Многие спросят, а почему про Арцах ничего не сказано? Ответ прост — потому, что Арцах это Армения, и все».

Впрочем, в такие же крайности впал «народный премьер», рассуждая на тему о членстве Армении в Евразийском Экономическом союзе (ЕАЭС). Так, еще в бытность депутатом НС РА в 2017 году фракция «Елк» («Выход») под руководством Н. Пашиняна инициировала в НС РА обсуждение вопроса о выходе Республики Армения из Евразийского Экономического союза. Тогда Никол Воваевич заявил, что Армения вступила в ЕАЭС «не добровольно, а вынужденно». Далее, «сохраняя равновесие в крайностях» Н. Пашинян спустя год с небольшим уже в должности премьер-министра РА на брифинге в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве заявил: «Если мы считаем, что это неправильное решение, это не значит, что для исправления ошибки нужно делать прямо противоположные шаги». Такие вот дела, как говорится, знай «наших» (под нашими имеются в виду новоявленные двуликие Янусы нынешнего армянского политического «Олимпа»). Конечно, кульминацией политических инициатив «народного премьера» следует признать недавний призыв Н. Пашиняна, 12 августа т.г. прозвучавший во время прямого эфира с его страницы в Facebook:

Никол Пашинян «Давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос — Анджелесе, в самом армянском городе (Соединенных Штатов). Многие наши соотечественники ожидали и ожидают ее (более того, себе место не находят в ожидании политического лжемессии — А.Г.). В прошлом году устроить эту встречу, когда я был в Нью-Йорке, не получилось из-за (моего рабочего) графика и других обстоятельств, — сказал Никол Воваевич, и продолжил, — надеюсь, что мы обсудим также ту повестку, о которой говорили в Степанакерте. Думаю, устроим мощное и теплое армянское собрание, в городе, который многие по праву называют «столицей» (армянской) диаспоры. Этот город стал одним из важнейших центров «бархатной революций» (читайте Государственного переворота — А.Г.)».

Из исключительно добрых побуждений остерегать власти США от возможных попыток экспорта «бархатной революции» в их страну со стороны Никола Воваевича не имеет смысла, хотя бы по той простой причине, что там нет … американского посольства. Что же, в одном Никол Воваевич прав, а именно, говоря о том, что «этот город стал одним из важнейших центров «бархатной революции». Достаточно вспомнить, как в режиме реального времени круглосуточно Армянское отделение «Радио Свобода», существующее на деньги американских налогоплательщиков, организовывало прямые видеомосты между Ереваном и Лос-Анджелесом, в ходе которых «армянских революционеров» своими страстными выступлениями вдохновляли армяне Лос-Анджелеса, видать будучи уверенными в одобрении их действий властями США. В этой связи заметим, что буквально на следующий же день после призыва Никола Воваевича, свое веское слово в поддержку его приглашения лос-анджелесских армян участвовать в митинге 22 сентября т.г. в Гранд парке Лос-Анджелеса, выступил небезызвестный представитель «непримиримой» парламентской оппозиции, депутат фракции «Светлая Армения» Арман Бабаджанян, который в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил:

«Мои соотечественники из Лос-Анджелеса, призываю вас отбросить в сторону все ваши разногласия с властями Армении (в чем А. Бабаджанян усмотрел эти разногласия, как у Винни Пуха, большой, большой секрет, видимо, имея информацию об итогах частых поездок за казенные деньги представителей законодательной и исполнительной властей РА — А.Г.) и несогласие, и как один человек принять участие на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном, которая состоится 22 сентября 2019 г. в Grand Park-е Лос-Анджелеса».

Чтобы понять в каких это таких «принципиальных» вопросах «Светлая Армения» является оппозицией фракции «Мой шаг» Никола Пашиняна, надо иметь больное воображение. Словом, хочется воскликнуть проникновенными словами из стихотворения Наиры Саркисян: «Маски сброшены, господа! Совесть чья-то, увы, не чиста. Лицемерие балом правит …», правда эти проникновенные слова были написаны в связи с куда более трагичной датой, когда в день 100-летия великой скорби армянского народа, Геноцида армян в Османской империи в Турции праздновали 100-летие битвы при Чанаккале (известной и как Галлипольское сражение).

Чтобы полнее представить положение, складывающееся во внутриполитической жизни в Армении, на мой взгляд, следует непременно обратить внимание на непрекращающуюся информационную войну, которую власть предержащие Армении, не без подсказки извне, с первого дня Государственного переворота объявили собственному народу. Нет, уважаемый читатель, речь не об оболванивании населения Армении с постоянным назойливым упоминанием о «судьбоносном значении «бархатной революции» (Государственного переворота) для грядущих поколений, речь и не об озвученных Н. Пашиняном на митинге 5 августа в Степанакерте фантастических успехах, осуществить которые обречена Армения до 2050 года. Речь о другом. Знакомясь с публикациями на политические темы десятков интернет-изданий и анализируя телепередачи, приходишь к выводу, что для властей Армении существует всего лишь несколько проблем, главенствующее место среди которых, вне всякого сомнения, занимает системная работа по вбиванию в сознание наших граждан изначально неверной информации о том, что кровь 10 жертв трагедии 1 марта 2008 года (в этот день после президентских выборов в РА в результате столкновений между полицией и сторонниками первого президента Л. Тер-Петросяна, несогласными с итогами выборов, в центре Еревана погибли 10 наших сограждан, 8 из которых были участниками митингов, 2 — полицейскими, а около 300 человек с различными телесными травмами были доставлены в больницы) на совести первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна. При этом характерным трендом последних месяцев является агрессивное насаждение в сознание наших граждан и другой опасной дезинформации о том, что пролившаяся кровь на совести «Героя Арцаха», генерал-майора Самвела Карапетяна (Огановский) и около 200 офицеров вооруженных сил Арцахской Республики, которые были переброшены из Нагорного Карабаха в Ереван для расправы над митингующими. Заметим, что эта версия была настолько востребована со стороны Азербайджана, да и не только и не столько, сколь для известного центра силы мировой политики, что к ее тиражированию, спустя 11 лет после этих трагических событий, была подключена русская служба британской телерадиовещательной корпорации BBC, которая 7 августа 2019 года после эфира опубликовала свое эксклюзивное «расследование» под заглавием «Кто расстрелял демонстрантов в Ереване в 2008 году? Следствие указало на отряд из Карабаха». Так, читая эту опасную публикацию, первое, о чем думаешь, что недруги Армении, оказавшись в цейтноте, безудержно спешат. Так, отбросив в сторону, казалось бы, один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, каким является презумпция невиновности (напомним читателям, что этого принципа в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершении преступления, не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда), BBC многозначительно и безапелляционно вещает (устами некоего Григора Атанесяна):

«Из материалов мы узнали, что следователи считают: огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики, которыми командовал генерал Карапетян (проходит в статусе свидетеля); его отряд был расквартирован в подвале администрации президента; отряд посещали два президента — Роберт Кочарян и Серж Саргсян».

А теперь сопоставим ранее приведенную выдержку из выступления Н. Пашиняна в Степанакерте от 5 августа т.г., с им же озвученными 21 мая т.г. мыслями в выступлении, якобы посвященном реформам судебной системы. Однако, не будем приводить пространные цитаты из этого словоблудия и околосудебной трескотни Никола Воваевича, заметим лишь, что гвоздем его выступления было заявление о том, что в Армении есть конкретные силы, которые пытаются внести раскол между жителями Армении и Нагорного Карабаха. По его словам, некоторые представители «коррумпированной системы используют свои личные связи в Арцахе для пропаганды против правительства и премьер-министра». Дальше-больше.

«Изучив все факты, я вижу за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории (и впрямь к месту будет сказано «у вора на голове шапка горит» — А.Г.), переложив ответственность на правительство страны. Усматриваю в этой деятельности признаки государственной измены. Как премьер-министр Армении, верховный главнокомандующий вооруженными силами, прибегну к самым жестким мерам для предотвращения подобных заговоров», — грозно изрек Н.Пашинян.

Можно привести и другие выдержки из выступлений Никола Воваевича и его бархатно-революционных трубадуров, однако, их интегральная суть одна и та же — расколоть незыблемое триединство армянского народа — Республики Армения, Арцахской Республики и Армянской Диаспоры. Вот в этом и суть заговора поводырей Никола Пашиняна и Ко, а их конечная цель — создание управляемого (естественно с их стороны) хаоса на южных рубежах России с далеко идущими целями, о которых не единожды уже приходилось писать (см. ИА REGNUM «Армения. Не ропщите на свое правительство — просто замените его», «Промедление с отстранением диктатуры — угроза безопасности Армении» и др.). Замечу, что с публикациями на эту тему читатель может ознакомиться на авторской странице Арташеса Гегамяна в ИА REGNUM.

Да простит меня уважаемый читатель за столь пространную информацию в подтверждение всего лишь одного направления информационной войны, развязанной западными стратегами-кукловодами нынешних властей Армении против армянской государственности и армянского народа.

Второе направление информационной войны — это последовательное вбивание в сознание наших сограждан лжеутверждение о том, что отсутствие каких-либо ощутимых положительных перемен в социально-экономической жизни Армении является следствием злонамеренных происков и козней прежних властей, а также «не пользующейся доверием народа» судебной системы. Причем вся нацеленность публикаций подобного рода служит одной единственной цели: обоснованию сколь примитивной, столь же опасной формулировки «народного премьера», согласно которой армянское общество разделено на «белых», то есть революционеров в лице Никола Воваевича, себя любимого, его сторонников, с одной стороны, и «черных», жаждущих реванша прежних властей РА. Видимо, реально существующих голубых, которых немало во властных структурах, Никол Воваевич с их позволения отнес к разряду «белых». Признаемся, что сколь искусно, столь же целенаправленно пытаются подвести армянское общество к выбору между Пашиняном с его командой «Мой шаг» и Республиканской партией Армении во главе с Сержем Саргсяном вкупе с Робертом Кочаряном, с другой стороны. Так что формула «консенсус минус один», которую очень своевременно озвучил второй президент Армении за день до своего третьего ареста является по существу адекватной формулой противодействия информационной войне, объявленной РА и Арцахской Республике, ныне захватившей власть в Армении пятой колонной. При этом наводит на грустные размышления и политика хозяев информационных ресурсов, поддерживающих Роберта Кочаряна и лояльных Сержу Саргсяну, которые, предоставляя свои интернет-издания и телеэфир одним и тем же политикам, к кому нет никаких претензий, льют воду на планы координаторов информационной войны по части разделения общества на «революционеров» и «реваншистов». Однако это тема другого анализа.

Думаю, что вышеприведенные факты из внутриполитических будней Республики Армения весьма убедительно показывают уязвимость Армении и Арцахской Республики с точки зрения информационной, а стало быть, и национальной безопасности. При этом существенную помощь в развязывании антиармянской истерии оказывают и подконтрольные западным стратегам небезызвестные своей русофобской направленностью армянские масс-медиа. Так, интернет-издание 1in. am, главным редактором которого является выше упомянутый приснопамятный (на днях проколовшийся союзник Никола Воваевича матерый русофоб) Арман Бабаджанян, который 11 августа т.г. на сайте интернет-издания 1in. am поместил статью под заглавием «Патрушев едет в Степанакерт по следам выступления», в которой, в частности, говорится:

«Во всяком случае, очевидно, что во время выступления 5 августа (речь о выступлении Пашиняна в Степанакерте — А.Г.) прозвучали выражения, имеющие поворотное значение, которые напрямую касаясь арцахской проблемы, армянской повестки, в глубинном смысле относились к системе региональной безопасности. А это уже вопрос международного охвата, и в этом смысле заинтересованность России примечательна в нескольких смыслах. Прежде всего, в плане российско-турецких и российско-азербайджанских отношений и системы безопасности Кавказа в контексте российско-турецкого «союзничества». На деле, акценты в выступлении Никола Пашиняна прямым образом касались будущего этого союза — Россия или в рамках защиты системы армянской безопасности или в российско-турецко-азербайджанских рамках против Армении».

Автор статьи для тугодумов разоткровенничался и раскрыл подлинную суть провокационного выступления Никола Воваевича. А то, что главные акценты его речи в Степанакерте были подготовлены заокеанскими кукловодами, сомневаться не приходится, так как, несмотря на весь свой кустарный артистизм, чувствовалось, что Пашинян нервничает и озвучивает не свои мысли. Этими изначально абсурдными доводами, игнорирующими сам факт членства Армении в ОДКБ, а также наличие «Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 г.», уже не приходится говорить о Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Армения, от 23 декабря 2015 года «О создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в кавказском регионе коллективной безопасности», раскрывается вся ангажированность этой статьи. Естественно, что в редакции 1in. am прекрасно знали об этих межгосударственных документах, но им, видимо, было очень важно растиражировать очередную ложную информацию о возможных действиях России в отношении Армянии — своего стратегического союзника. Далее в статье говорится:

«Ранее Никол Пашинян заявил, что ответственным за войну против Армении (имеется в виду четырехдневная война, развязанная Азербайджаном против Арцаха в апреле 2016 года — А.Г.) является Россия, которая могла предотвратить эту войну. Могла она или нет, это может быть спорным вопросом (посмотрите какое великодушие со стороны русофобского интернет-издания оставляющего за Россией лазейку для «оправдания» — А.Г.), однако, задача в том, какую планку ставит перед Москвой Армения. Одновременно 5 августа Армения поставила перед собой высокую планку, и в этом смысле Кремль, несомненно, должен ответить на серьезные вопросы (вовсе не удивительно, что политический авантюризм в представлении кураторов этого русофобского издания классифицируется как «высокая планка» — А.Г.). Наверное, визит Патрушева в этом контексте. Он приезжает, чтобы выразить недовольство от выступления в Степанакерте или, чтобы провести дальнейшие обсуждения по поводу выступления, понять, оценить ситуацию, ощутить планку Армении, на основе которой Кремль будет рассматривать дальнейшие шаги Москвы».

Да простит меня уважаемый читатель, что я в подробностях привожу эту околополитическую ахинею. Поверьте, что это вынужденная мера, чтобы понять подлинный замысел авторов статьи, а скорее их заокеанских поводырей-заказчиков. А замысел четко просматривается в заключительной части этого опуса, где говорится:

«А здесь (в Армении и вокруг нее — А.Г.) ситуация, конечно, отнюдь не однозначна, потому что, в конце концов, апрельская война показала, что с войной или без нее, Россия в плоскости российско-турецко-азербайджанского партнерства находится в безвозвратной ловушке, а региональная возможность выхода из нее состоит в планке повышения безопасности Армении. Дело в том, что Турция и Азербайджан на деле давно поставили Москву перед выбором «или — или», а там, как бы странно не звучало, дорогу к отступлению может обеспечить Армения, если поставит Москву перед выбором «или — или». В Москве, которая находится во все более разгораемой внутрисистемой борьбе, где разрешается дилемма второго срока Путина, некоторые круги нуждаются в «или — или» Армении».

Казалось, после этих строк авторы сей статьи в качестве P.S. могли написать одно, единственно востребованное предложение о том, что секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев приезжает в Армению с целью поблагодарить своего армянского коллегу Армена Григоряна, ранее отличившегося сжиганием Государственного флага Российской Федерации у здания посольства России в Армении, ну и, конечно, Никола Воваевича, который через откровенно русофобскую прессу «предупреждает» Россию о грядущих напастях. Мне уже не раз приходилось писать об абсолютной неадекватности Н. Пашиняна и Ко занимаемым ими должностям. Более того, 4 августа т.г. в ИА REGNUM была опубликована моя статья под заглавием «Промедление с отстранением диктатуры — угроза безопасности Армении», однако, увы, следует признать простую данность: чтобы добиться успеха в противодействии системной информационной диверсии в отношении РА, следует противопоставить этой системе еще более совершенную, развенчивающую всю опасность замыслов заокеанских поводырей, манипулирующих своими дорвавшимися до власти в РА марионетками. Тем более в условиях, когда мы имеем дело с тщательно продуманными действиями постановщиков цветных революций на пространстве СНГ. Чтобы убедиться в объективности этого вывода, достаточно ознакомиться с оценками, содержащимися в публикациях на сей счет в весьма и весьма серьезных интернет-изданиях. При этом очень примечательно, что отдельные публикации помогают чудом уцелевшим здравомыслящим политикам Армении, кому дороги судьбы двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики, ознакомившись с ними, объективно проанализировать грубые провалы во внешней политике, осуществляемой Николом Воваевичем и его политическими «корешами». Так, 13 августа т.г. в ИА REGNUM под заглавием «Чем грозит Армении смена «геополитической ориентации» было опубликовано интервью Миры Гасановой с президентом общественного форума «Во имя Азербайджана», политологом Эльдаром Намазовым. Так, отвечая на вопрос корреспондента REGNUM о возможности начала двухстороннего обсуждения между Москвой и Баку с потенциальным привлечением к диалогу и Нагорного Карабаха, азербайджанский политолог ответил:

«Многие эксперты и ранее высказывали подобную идею — вопросы урегулирования карабахского конфликта правильнее решать в формате переговоров Баку — Москва. Мне кажется, самый серьезный импульс к продвижению этой идеи дал новый руководитель Армении Никол Пашинян. Речь идет о его известном заявлении, что в случае возобновления крупномасштабной войны в Карабахе, ответственность за это будет нести Москва (обратите внимание как этот вывод перекликается с ранее опубликованными оценками в статьях в 1in. am — А.Г.), так как только она в состоянии сдержать Азербайджан от применения силы, очень интересная логика послания, не правда ли? Территории оккупирует Армения, освобождать их отказывается Армения, но если Азербайджан будет освобождать эти земли с применением силы — виновата будет Россия?».

Прочитав эти строки, поводыри армянских псевдореволюционеров с чувством удовлетворения могут облегченно вздохнуть: сигнал, поданный в армянском интернет-издании 1in. am очень своевременно подхвачен азербайджанским политологом. Далее азербайджанский политолог продолжает:

«А что будет следующим шагом Пашиняна, если Азербайджан освободит оккупированные территории и виновником этого будет объявлена Россия? Армения продолжит союзнические отношения с Россией? Или, объявив виновником Россию, Пашинян сделает то, что он и его команда объявляли своим приоритетом, еще будучи оппозиционерами — разорвет союзнические отношения с Россией и сделает разворот в сторону интеграции в евроатлантическое сообщество, к членству в НАТО и ЕС?».

Ознакомившись с этим, первое, что хочешь сделать — так это поблагодарить Миру Гасанову и Эльдара Намазова за их откровенность и заблаговременное предупреждение, нет, ни Никола Пашиняна и его сподвижников, а патриотов Армении об одном из возможных сценариев развития событий в Арцахской Республике и вокруг нее. Сценарий, воплотить который в жизнь, — заветная мечта азербайджанско-турецкого политического истеблишмента, уже не приходится говорить о западных стратегах, которые непременно воспользуются возможностью взять под свой контроль 105-километровую границу безопасности Арцахской Республики и Исламской Республики Иран, о чем уже не раз приходилось писать. Можно привести с десяток других публикаций в самых разных интернет-порталах (российских и не только), в которых дается объективная оценка откровенно неадекватным действиям «народного премьера» Армении, нацеленным на эскалацию напряженности в отношениях между Арменией и Арцахской Республикой, чреватой породить у Апшеронского султаната соблазн начать широкомасштабную войну против Арцахской Республики. Увы, благоприятный информационный фон для оправдания возможной военной агрессии со стороны Азербайджана создан откровенно провокационным выступлением Н. Пашиняна 5 августа т.г. в Степанакерте. И свою эту, вне всякого сомнения, провокационную благоглупость он намерен повторить 22 сентября т.г. в Grand Park-е Лос-Анджелеса. Подлинный замысел сего ожидаемого действа один — заручиться поддержкой якобы всего армянства в вопросе воссоединения Республики Армения и Арцахской Республики. Можно подумать, что сей акт будет кому-то из одиннадцатимиллионного армянства не по душе. А возможные кровавые последствия сей политической авантюры и ответственность за нее Никол Воваевич постарается сбросить с себя на весь армянский народ. Я знаю сколь подло может быть в дальнейшем интерпретировано то, о чем я пишу. Увы, такова правда, ибо своим этим лозунгом Н. Пашинян фактически свел на нет само существование Минской группы ОБСЕ, более того, проигнорировал призывы президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые в течении последних десяти лет пять раз выступали с совместными заявлениями по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Если 1 марта 2008 года Н. Пашинян и его сотоварищи своими провокационными призывами привели к гибели 10 граждан Армении, а сейчас виноватых за это преступление ищут на стороне, то его нынешняя провокационная речь может иметь куда более кровавые последствия. Поэтому я склонен к мысли, что визит секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева преследовал одну единственную цель — предостеречь нынешнее политическое руководство Армении от дальнейших провокаций, которые могут ввергнуть регион Закавказья в крупномасштабную кровопролитную войну. И об этом Николу Воваевичу не следует забывать, так как, не приведи Господь, случись такое он не отделается легкими посиделками в местах не столь отдаленных, или же не отделается условно досрочным освобождением (видимо, за уже тогда запланированные его будущие «заслуги» перед известным центром силы мировой политики (и не только), который, собственно, и привел его к власти) …

Вместо послесловия. Не хотелось завершать статью на грустной ноте, к счастью, как раз на память пришел светлый праздничный концерт, посвященной 70-летнему юбилею дивы армянского танца — Софи Девоян, лауреата музыкальной премии Armenian Europe Music Awards и признаной в Париже «Богиней танца». Поздравить Софи Аркадьевну пришли родные, коллеги и поклонники ее таланта, многочисленные молодые зрители. В переполненном концертном зале им. К.С. Демирчяна кроме юпитеров лучезарным светом светились глаза сотен и сотен девушек и мальчишек, воспитанников «Театра танца и души» Софи Девоян. Следует отдать должное прозорливости властей Армении, никто из которых не удосужился явиться на юбилейный концерт. Почему я употребил слово прозорливости, причем без кавычек, да просто потому, что нынешним властям Армении глубоко чужда национальная культура, ее самоотверженные носители, что не остается незамеченным с их стороны. Ведь юбилейный концерт был организован исключительно силами коллектива «Театра танца и души». Впрочем, так и остался забытым со стороны властей РА 90-летний юбилей выдающегося армянского композитора с глубоким национальным колоритом, именуемым «Армянским Бетховеном», Авета Тертеряна. Об этом недавно с сожалением и горечью отметила оперная дива Асмик Папян. Куда там Николу Воваевичу до юбилеев, когда есть дела поважнее, к примеру, повторюсь, посиделки с мэром Еревана, посвященные уборке мусора в городе Ереване. В этой связи не могу не вспомнить двумя годами ранее юбилейные торжества, посвященные 80-летию незаурядного кинодеятеля современности Артавазда Пелешяна, 90-летию непревзойденного художественного руководителя и главного дирижера Государственного национального академического хора Армении, «Национального Героя Армении» Ованнеса Чекиджяна. Торжества по случаю этих дат были организованы под патронажем третьего президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна и эта традиция чествования выдающихся деятелей культуры была глубоко присуща лидерам «контрреволюционных», «реваншистских» сил, ибо они в годы Арцахской национально-освободительной войны, ежедневно смотрящим смерти в глаза, прекрасно осознавали, что, защищая Арцах, они оберегают самое святое — армянский дух, который сформирован многовековыми культурными традициями нашего народа, беззаветной приверженностью армян духовным христианским ценностям. Когда я писал эти строки, на память пришли запомнившиеся слова из интервью Софи Девоян: «Помню случай, мне было пять лет, я зашла в комнату, где папа сидел с друзьями, все мужчины встали кроме одного, папа тогда сказал — дочка, вот с ним ты можешь не здороваться. Думаю, что будет полезно, если над смыслом этих слов призадумаются трубадуры Никола Пашиняна, которые при каждой смене власти в Армении, подобно герою фильма «Свадьба в Малиновке» Попандопуло, меняют свою фуражку «белогвардейца» на фуражку «красноармейца», и так постоянно, ведь жил-то Попандопуло в весьма смутное время.

Чтобы у читателей не сложилось мнение, что лицо сегодняшней армянской интеллигенции представляют одни лишь приспособленцы, замечу, что это далеко не так. Приведу свежий пример. Так, 27 июля т.г. в здании культурного центра-музея «Грант Матевосян» собрались представители интеллигенции, в том числе всемирно известные композитор Тигран Мансурян и оперная певица Асмик Папян. Все они были обеспокоены одной проблемой, а именно тем, что сегодня культурный центр-музей имени знаменитого армянского писателя Гранта Матевосяна, как в тот день отметил директор фонда «Грант Матевосян», сын писателя Давид Матевосян, находится в бесхозном состоянии. Исполнительной власти Армении, в частности, Николу Пашиняну, до этого нет дела, ибо есть дела куда более важные: к примеру, крутить по Еревану на туристическом автобусе и взвалить на свои «могучие» плечи (после месячного хождения по городам и весям Армении в сопровождении дворняжки по кличке Чало с рюкзаком на плечах, естественно на берешься силы) обязанности гида, причем выполняя эту работу безвозмездно. Какое благородство, подумает читатель. Благо, что президент РА Армен Варданович Саркисян в ходе своего рабочего визита в Лорийскую область счел своим долгом посетить родное село выдающегося прозаика Гранта Матевосяна, Агнидзор. Тем самым он в деликатной форме показал все интеллектуальное убожество исполнительной власти, которой нет дела до культурного центра-музея «Грант Матевосян».

Не приходится сомневаться, что любой уважающий себя гражданин Армении и Арцаха, который способен непредвзято оценивать происходящее сейчас в Армении, при встрече с Николом Пашиняном с чистой совестью может не поздороваться с ним. А если подумать глубже, то и перекреститься не помешало бы.