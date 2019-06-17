Неадекватность властей — угроза национальной безопасности Армении

Арташес Гегамян, , 13:11 — REGNUM

Уважаемый читатель, признаюсь, что начинать рабочую неделю с отклика на высказывания председателя Национального Собрания Республики Армения VII созыва (далее НС РА) Арарата Мирзояна на последние события в Армении — по ряду причин занятие не из приятных. Но сделать это обязательно следует.

Так, отметим, что легитимность НС РА VII созыва вызывает серьезные сомнения, и вовсе не потому, что более половины избирателей (51,37%) не участвовали в досрочных парламентских выборах, состоявшихся 9 декабря 2018 года, а вследствие того что само существование парламента Армении нынешнего созыва вызывает серьезные сомнения. Они основываются на том, что легитимность НС РА VI созыва была подтверждена компетентными международными организациями. Заметим, что легитимность парламента была признана в том числе и партией «народного премьера» Н. Пашиняна, выдвиженцем которого является спикер НС РА VII созыва. Отметим, что парламент предыдущего созыва был распущен вследствие антиконституционных действий действующей в то время псевдо-оппозиции (в лице соросовских прихлебателей, активистов ЛГБТ-сообщества, приверженцев тоталитарных религиозных сект), которые 2 октября 2018 года блокировали здание парламента, а наиболее «убежденные» и «решительные» из них, (похоже отрабатывали отстегнутые им разного рода диверсионными фондами миллионы долларов), изощренно подстрекаемые своими новоиспеченными вожаками, проникли в здание парламента РА. Дальше-больше. Закон о внесении поправок в закон «О регламенте Национального Собрания Республики Армения», тем не менее, был принят. Напомним читателям, что принятый закон гарантировал работу парламента, несмотря на разного рода искусственно нагнетаемые форс мажорные обстоятельства, которые были хорошо усвоены местными воспитанниками Джорджа Сороса. Речь, в частности, о блокировании здания законодательного органа, искусственном срыве внесения кандидатуры на замещение вакантной должности премьер-министра, что повлекло за собой роспуск НС РАVI созыва. Чтобы завершить перечень противоправных действий и прямого давления персон, выставляющих себя поборниками углубления демократии и упрочения основ гражданского общества в Армении, заметим, что принятые 2 октября 2018 года поправки в закон «О регламенте Национального Собрания Республики Армения», лишь в последний день, отведенный для его утверждения, был перенаправлен из канцелярии президента РА в Конституционный суд Армении с целью заключения о соответствии этого закона Конституции РА, что в дальнейшем и было подтверждено. Однако, как говорится, поезд уже ушел, Национальное Собрание РА VI созыва было распущено. Эти подробности я излагаю отнюдь не с целью в очередной раз подтвердить о слаженной работе движителей государственного переворота в Армении, а с тем, чтобы читателю стало понятно, кто такой спикер досрочно избранного НС РА VII созыва Арарат Мирзоян.

Так, будучи все еще в эйфории от преподнесенных на блюдечке «революционерам» властных рычагов Армении, Арарат Самвелович, взялся за старое — поучать и читать наставления теперь уже не депутатам и сенаторам Федерального Собрания Российской Федерации, а послу Российской Федерации в Республике Армения Сергею Павловичу Копыркину, Чтобы уважаемым читателям было понятно о чем речь, заметим, что в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов посол России в Армении Сергей Копыркин встретился со вторым президентом Робертом Кочаряном. Эта встреча уж больно не понравилась спикеру НС РА, на что он заявил:

«Я не приветствую эту встречу посла Российской Федерации (я представляю какие муки пережил уважаемый Сергей Павлович, услышав такое из уст самого спикера — А.Г.). В конце концов посол какой-либо страны (здесь хамство спикера зашкаливает, так как Россия не «какая-либо» страна, а наш ближайший стратегический союзник — А.Г.) может встретиться с представителями всего спектра политического поля (Арарат Самвелович разъясняет высоко классному дипломату о своем видении «Венской конвенции о дипломатических отношениях». Ничего не скажешь, как говорится, знай наших. — А.Г.), здесь есть что-то другое — те обвинения, которые предъявлены этому лицу, немного вытесняют этого человека из чистого политического поля».

Здесь А. Мирзоян явно сплоховал. Уж кто-кто он, являясь в 2005—2007 года главным архивариусом отдела общественно-политических документов Национального архива Армении, должен был знать, что Роберт Седракович Кочарян, упоминаемый им как «это лицо», к тому времени уже был награжден высокими орденами Польши, Литвы, Грузии, Греции, был кавалером Большого Креста ордена Почетного легиона Франции, ордена «Золотой Орел» Героя Арцаха. Да, к сожалению, Роберту Кочаряну не приходилось работать в качестве специалиста в «HSBC Банк Армения» (70% акций банка принадлежат британской группе HSBC — А.Г.), не приходилась также проходить школу становления современных политиков в Международном фонде избирательных систем (IFES), работающем при содействии USAID США (нет слов, Роберту Седраковичу уж слишком далеко в понимании Арарата Самвеловича критериев понимания того, что означает политическое лицо).Что же, биография каждого из нас, это наша биография и, как говорится, что написано пером, того не вырубишь топором. Арарат Мирзоян далеко не случайно во всеуслышание заявил о своем отношении к встрече российского посла и второго президента РА. Ему очень важно было именно в этой связи дать очередной сигнал судебной инстанции о непоколебимости высших властей в отношении предстоящего заседания Кассационного суда Армении, который рассмотрит апелляцию генпрокуратуры Республики Армения, обжаловавшую решение суда первой инстанции по делу Роберта Кочаряна. При этом вызывает тревогу то обстоятельство, что высшее должностное лицо, руководитель законодательного органа Армении грубейшим образом нарушает один из главных основополагающих принципов уголовного судопроизводства — принцип презумпции невиновности. Далее, Арарат Самвелович, как бы вдохновляя самого себя, при этом неуклюже скрывая свой нервный срыв, а иначе его оценку относительно действий уважаемого Сергея Павловича не назовешь, в ответ на вопрос корреспондента (на брифинге 16 июня т.г.) — может ли возможная встреча Роберта Кочаряна в качестве политического деятеля с президентом России Владимиром Путиным повлиять на ход судебного процесса, браво заявляет: «Никогда.Отношения спрезидентом какой-либо страны, премьер-министром нашей страны или каким-либо другим человеком не могут повлиять на обвинение (обратите внимание, что Мирзояна вовсе не интересует решение суда, не соответствующее духу обвинения, уже не приходится говорить, что А. Мирзоян для себя решил: судилище над Р. Кочаряном растянется до осени, когда возможна встреча Н. Пашиняна и В. Путина — А.Г.) или, надеюсь, справедливая судебная разбирательство, приговор».

Неадекватность занимаемым должностям нынешних властей Армении, как уже не раз приходилось обосновывать, является прямой угрозой национальной безопасности страны. Сей факт к большой беде, если «народный премьер» Никол Пашинян не найдет в себе силы воли подать в отставку. Он не может не осознавать, почему его привели к власти, почему именно ему уступили власть, объяснение чему простое. Кому, как не ему, убежденному приверженцу небезызвестных пораженческих подходов в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта,"доверить» решение этого судьбоносного для Армении вопроса. Напомним читателям о чем речь, приведя выдержку из статьи Н. Пашиняна «Землю сохраняют любовью, знайте», опубликованную 22 мая 2001 года в газете «Айкакан Жаманак», редактором которой тогда был сам «народный премьер»:

«И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий. Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану… Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина, и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, оставив наше, хотим стать хозяевами чужого » (подчеркнуто мною — А.Г.).

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Признаюсь, прочитав в прессе информацию о встрече Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина с Робертом Кочаряном, я усмотрел в этой встрече доброе знамение. Фактически Сергей Павлович, встретившись с Р. Кочаряном, косвенно засвидетельствовал о своей вере в торжество правосудия в Республике Армения, которое в случае торжества не будет поддаваться какому бы то ни было политическому давлению, с чьей бы стороны оно не исходило. Впрочем, уверенность в оправдании Роберта Кочаряна не вызывает сомнений не только у уважаемого Российского посла, но и у любого здравомыслящего человека, хотя бы мало-мальски разбирающегося в юриспруденции и способного отличить истинное понятие правосудие от банального политического заказа, по существу, ничтожной политической вендетты. Заметим также, что встреча посла С. Копыркина с Р. Кочаряном это одновременно и своеобразная поддержка самого «народного премьера», который неоднократно заявлял о своей полной отстранённости от данного судебного процесса. Так вот, думаю, что, встречаясь с Робертом Кочаряном, посол России Сергей Копыркин хотел днем ранее обсудить с независимым директором весьма авторитетной Российской инвестиционной компании АФК «Система» Робертом Кочаряном возможность будущих инвестиций в экономику Армении. Это совершенно очевидно, так как с приходом к власти в Армении псевдо-революционеров объем иностранных инвестиций резко сократился. Увы, желание Российской стороны помочь в этом вопросе вызвало «праведный гнев» Арарата Мирзояна. Конечно, не приходится говорить о том, что Российскому послу было бы весьма интересно услышать из уст первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента РА мнение о возможных путях мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Словом, неадекватность властей — угроза национальной безопасности Армении.