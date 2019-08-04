4 августа 2019 | Время чтения 26 мин

Арташес Гегамян, , 14:59 — REGNUM

Прошло пятнадцать месяцев после государственного переворота в Армении, имевшего место в апреле-мае 2018 года. Мне уже приходилось писать о предыстории переворота, его главных действующих лицах, а также о технологиях, которые заокеанские стратеги реализовали при захвате власти в стране Николом Пашиняном и КО. Чтобы не утомлять читателей очередным повествованием подробностей случившейся катастрофы, хочу проинформировать о том, что о моем видении и моих оценках комплекса вопросов, связанных с так называемой «бархатной революцией», любой желающий сможет ознакомиться на авторской странице Арташеса Гегамяна в ИА REGNUM, предоставившем мне возможность в наше смутное время довести до армянского читателя (особенно тех, кто был опьянен пирровой победой, то есть совершившимся госпереворотом, именуемым нынче «бархатной революцией», подлой диверсии, нацеленной на подрыв устоев армянской государственности) иную точку зрения, отличную от официальной. Не скрою, что мои публикации в российском ИА REGNUM явились своеобразной защитой от широко распространенного правового произвола, царящего в постреволюционной Армении. Ведь в моих публикациях высказывалось мнение и давались оценки о событиях последних пятнадцати месяцев, которые были диаметрально противоположны оценкам, денно и нощно звучащим в десятках интернет-порталах и излагаемых электронными СМИ, которые, подобно поющим сиренам изощренно искушали легковерных граждан Армении причитаниями о якобы созидании ими, псевдореволюционерами, величественной истории, называемой Николом Пашиняном «Новой Армении». Причем мои статьи публиковались в условиях полного затрета на мои выступления по телевидению, независимо от политических пристрастей их владельцев, в условиях беспрецедентной активности журналисткой братии, ныне воспевающей Никола Воваевича и его сподвижников, или, выражаясь литературным языком, пашиняновскую камарилью. Эта информационная агрессия осуществлялась со стороны масс-медиа, которые вот уже не первый год щедро финансируются политическим авантюристом, закулисным постановщиком и экспортером цветных революций Джорджем Соросом и ему подобной заокеанской околополитической братвы, то есть, повторюсь, непосредственными постановщиками цветных революций, готовых по команде «фас» наброситься на любого, с их точки зрения, инакомыслящего. Эти информационные киллеры в оборот пускали разного рода эпитеты типа «контрреволюционер», «черный», «враг армянского народа» и прочую, далекую от истины, ерунду, препровождая свои опусы нравоучениями, открытыми уроками о нравственности, словом, из известной оперы, когда политические проститутки затевают публичные лекции о морали. Цель сих антиармянских информационных киллеров изначально была вполне ясна, собственно они ее особо и не скрывали, а именно: подтачивая основы армянской государственности, добиться выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода 102-й российской военной базы, расквартированной в Гюмри, перебазирования авиабазы «Эребуни» российских военно-воздушных сил из г. Еревана, вывода контингента подразделений Пограничного управления ФСБ России в Армении с охраны государственной границы Республики Армения. А там, глядишь бациллу этой псевдореволюционной заразы западные стратеги не преминули бы перебросить в регион Северного Кавказа Российской Федерации.

Армения

Так вот, внимательно анализируя события, предшествующие государственному перевороту в Армении, а также события, имеющие место после сего действа, приходишь к выводу, что именно в Армении шлифовалась технология цветных революций с учетом опыта подобных переворотов, имевших место в Грузии в ноябре 2003 года во время «Революции роз», в марте-апреле 2005 года в Киргизии в ходе «Революции тюльпанов», в ноябре 2014 г. — феврале 2015 г. в ходе «Евромайдана» в Украине. Казалось, что после госпереворота в Армении западные поводыри Никола Воваевича несколько угомонятся, поостынут, более того, подсобят «народному премьеру» для обеспечения существенного улучшения социально-экономического положения в РА. Ан нет, как и следовало ожидать, западным кукловодам чужды насущные интересы простых граждан Армении. Им важно другое — на первом этапе госпереворота обеспечить скорейшее достижение главной на данный момент цели: создание необходимых предпосылок и условий для «мирного урегулирования» Нагорно-Карабахского конфликта, в результате которого 105-и километровая граница между зоной безопасности Арцахской Республики, контролируемой вооруженными силами Арцаха, и Исламской Республики Иран перешла бы под контроль США и Израиля, на худой конец и Турции. Этот вопрос в наше время приобретает исключительную злободневность на фоне намечаемых в ближайшее время учений российских и иранских воено-морских сил в северной акватории Индийского океана и в районе Ормузского пролива. Для решения этой задачи в арсенале западных стратегов давно апробированный инструментарий, как-то: втягивание Республики Армения в состояние управляемого хаоса с применением рекомендаций, изложенных Стивеном Манном в статье, напечатанной в 1992 году в главном профессиональном журнале армии США под заглавием «Теория хаоса и стратегическая мысль». Статье, которая не потеряла свою актуальность и в наши дни. Вместе с этим в инструментарии по подрыву основ армянской государственности заокеанскими наставниками властей Армении особое место отводится реализации политики, нацеленной на раскол единого армянского народа, проживающего в двух армянских государствах — Республике Армения и Арцахской Республике (прежнее название Нагорно-Карабахская Республика) с одной стороны, и армянской Диаспоры, с другой. Анализируя события последних месяцев, можно убедиться и в том, что особое место постановщиками государственного переворота в Армении отводилось провоцированию нестабильности в Арцахской Республике посредством попыток экспорта «бархатной революции» в Нагорный Карабах. Причем достижение этой цели кукловодам нынешних властей Армении невтерпеж. Вот и на днях «народный премьер», который, даже находясь в отпуске, в поте лица «работает», в ходе прямого эфира в Facebook 2 августа т.г. заявил о том, что 5 августа т.г. в 19:00 он выступит на площади Возрождения в Степанакерте, столице Арцахской Республики. При этом Никол Воваевич пригласил карабахцев прийти на площадь, чтобы, по его словам, глядя им в глаза (ничего не скажешь, дальнозорок «народный премьер»), представить свою политическую повестку и видение будущего страны. Согласитесь, уважаемый читатель, что «обсуждать вызовы, стоящие перед армянами, а также вопросы национального единства, правильного использования потенциала народа» (со слов Н. Пашиняна — А.Г.) на Степанакертской площади — изначально несерьезное занятие, если, конечно, инициатор этой затеи не поставил перед собой другую, более коварную цель — вызвать смятение и тревогу в сознании собравшейся аудитории. Более того, примитивизм суждений «народного премьера» здесь зашкаливает, свидетельством тому его слова: «Наша цель — зафиксировать национальное единство и сделать выводы из этого. Так что, жду всех вас», — зазывал Никол Воваевич в прямом эфире в Facebook. Это, бесспорно, новое определение в политологии — «зафиксировать национальное единство». Анализировать подобную политическую ахинею — значит уподобиться её автору, поэтому оставим это занятие почитателям «народного премьера». Если быть короче, от предстоящего митинга в Степанакерте надо ждать новой беды, уважаемый читатель. Ясно одно, что все действия Н. Пашиняна по Нагорно-Карабахскому урегулированию идут в полном соответствии с подходами его политического наставника — первого президента РА Левона Тер-Петросяна, которые были изложены в его программной статье, опубликованной 1 ноября 1997 года во всех армянских газетах под заглавием «Левон Тер-Петросян: «Война или мир? Пора стать серьезнее». В этом легко убедиться ознакомившись с статьей самого Никола Воваевича, себя любимого, которая была напечатана в газете «Айкакан Жаманак» 22 мая 2001 года под заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте». Напомню уважаемому читателю суть подходов Л. Тер-Петросяна и Н. Пашиняна, приводя выдержку из статьи последнего:

и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, (в данном случае выразителями воли политического монстра Джорджа Сороса и иже с ним — А.Г.) оставив наше, хотим стать хозяевами чужого (подчеркнуто мною — А.Г.)». Никола Пашинян «И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые еще имеют иллюзии касательно взятых, если хотите освобожденных, если хотите оккупированных территорий (имеет в виду зону безопасности вокруг Арцахской Республики — А.Г.). Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры (еще тогда национально-освободительная война в Нагорном Карабахе, спасение жизней сотен тысяч наших соотечественников от азербайджано-турецкого ятагана в восприятии Пашиняна квалифицировалось как некая игра, имеющая свои, лишь ему ведомые, правила — А.Г.). Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану … Ведь эта страна (имеется в виду Республика Армения — А.Г.) не имеет хозяина (к примеру, все сподвижники Никола Воваевича имеют хозяев в лице самого разного рода фондов Сороса, демократических институтов, финансируемых той или иной заокеанской партией, известного центра силы мировой политики, центров тоталитарных религиозных сект — А.Г.)(в данном случае выразителями воли политического монстра Джорджа Сороса и иже с ним — А.Г.)(подчеркнуто мною — А.Г.)».

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом — а почему Никол Воваевич не переводит на официальный должностной уровень свои отношения с Левоном Тер-Петросяном? И читатель будет прав, однако, заметим, что не из того теста Никол Пашинян, чтобы забывать своих политических наставников. На мой взгляд, все низкопробные действия, дирижируемые «народным премьером» в отношении президента РА Армена Вардановича Саркисяна преследуют именно цель сделать вакантной должность президента Республики Армения с последующим утверждением в этой должности Левона Тер-Петросяна. Но обо всем этом по порядку.

Так, 1 марта 2018 года при обсуждении кандидатуры Армена Саркисяна для утверждения в должности президента РА глава фракции блока «Елк» («Исход») Никол Пашинян с трибуны Национального Собрания РА заявил:

«Вот уже целый месяц обсуждается вопрос о том, являлись ли Вы гражданином Армении в течении последних 6 лет, как того требует Конституция РА, для выдвижения в президенты, а Вы пренебрегаете всем этим. И даже за целый месяц не удосужились представить Ваше заявление об отказе от гражданства Великобритании, игнорируя общественную повестку … Неужели армянский народ проклят, и у него уже никогда не будет легитимного президента … А имеет ли такой человек моральное право претендовать на пост президента?», — задался риторическим вопросом Н. Пашинян.

Далее, 26 апреля 2018 года, до избрания премьер-министром, в то время депутат Национального Собрания РА Никол Пашинян в ереванской гостинице «Марриотт» встретился с президентом страны Арменом Саркисяном и по итогам этой встречи на своей странице в Facebook он написал: «господин Саркисян принес с собой также документ, согласно которому он лишился гражданства Великобритании в декабре 2011 года». Примечательно то, что после этого Пашинян так и не удосужился признать ошибочность своих, деликатно выражаясь, хамских обвинений в нелегитимности как президента РА Армена Саркисяна. Дальше-больше. Очередным проявлением циничного отношения «народного премьера» к личности, бесспорно, высоко образованного профессионального дипломата, четвертого президента РА Армена Саркисяна стала дешевая возня, устроенная «народным премьером» при выборах судьи Конституционного Суда РА (далее КС). Напомним читателям, что в октябре 2018 года на должность судьи КС была выдвинута кандидатура Ваге Григоряна из команды Никола Пашиняна. Однако тогда он Национальным Собранием РА VI созыва не был избран. Заметим также, что в дальнейшем две другие кандидатуры на должность судьи КС в лице Артура Вагаршяна и Гора Ованнисяна, предложенные президентом РА Арменом Саркисяном, НС РА уже VII созыва, в котором фракция Н. Пашиняна «Мой шаг» имеет подавляющее большинство, были отклонены. И в сложившейся обстановке фракция «Мой шаг» добилась очередного представления президентом РА кандидатуры Ваге Григорян, который и избрался на эту должность 18 июня т.г. У читателя может возникнет вопрос — что же в этом есть необычного? Чтобы далее не мусолить эту тему, приведу лишь выдержку из диалога между В. Григоряном и депутатом НС РА от фракции «Процветающая Армения», профессиональным юристом Геворком Петросяном. Так, в ходе обсуждения кандидатуры В. Григоряна на утверждение его в должности судьи КС Геворк Петросян напомнил последнему его же заявление о том, что президент Республики Армения Армен Саркисян является нелегитимным и задал вопрос:

«А если президент нелегитимен, почему Вы (имеет в виду Ваге Григоряна — А.Г.) здесь? Вам что делать нечего, пришли и занимаетесь здесь самолюбованием? Если Вы считаете какого-то субъекта нелегитимным, то, на мой взгляд, аморально выдвигаться со стороны этого субъекта и любой ценой претендовать занять штатную единицу судьи Конституционного Суда».

Лучше не скажешь. Думаю, что читатель согласится, что это тот редкий случай, который в разъяснениях и комментариях не нуждается. Упорство, с которым Никол Воваевич и Ко выдвигали на должность судьи КС Ваге Григоряна, следует рассматрывать в одной плоскости с той нескрываемой настырностью, с которой власть предержащие хотят избавиться от действующего председателя Конституционного Суда РА — признаного ученого по конституционному праву Грайра Товмасяна. При этом «народный премьер» и его окружение для достижения своей этой грязной цели не гнушаются использовать самые противозаконные действия, вплоть до блокирования здания Конституционного Суда РА со стороны антисоциальных элементов из числа «революционных» сподвижников Н. Пашиняна, которые в дни «бархатной революции» блокировали улицы, захватывали помещения в государственных учреждениях, естественно, при молчаливом согласии полиции.

Что это — спонтанные действия властей, желающих любой ценой приручить Конституционный Суд РА. Нет, вопрос в другом, а именно: подготовить благодатную почву для отстранения от должности президента РА Армена Саркисяна с одобрения к тому времени уже ставшего подручным КС с целью последующего воцарения на сей «престол» Левона Тер-Петросяна. Да, да, уважаемый читатель, я не ошибся. Так, в статье 142 Конституции Республики Армения в главе 5 «Отставка Президента Республики» записано:

«Президент Республики подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом».

Напомним читателям также и статью 141, в которой записано: 1. Президент Республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции. В свете этого далеко не случайно, что вопрос об отказе от гражданства Великобритании все еще, судя по всему, Н. Пашиняном не снят с повестки, о чем свидетельствует вызывающий вопросы ответ пресс-секретаря премьер-министра РА Армана Егояна, который в июне 2018 г. по этому поводу заявил: «На вопрос г-на Пашиняна, почему справка (о лишении гражданства — А.Г.) получена не в государственной структуре (имеется в виду Великобритании — А. Г.), а в частной компании, г-н Саркисян ответил, что в Великобритании это принятая практика: гражданин для получения касающейся его какой-либо информации может обратиться не в компетентный государственный орган, а в частную юридическую контору, и такая справка тоже считается достоверной» … Хотелось бы также привести пункты 2 и 3 статьи 141 Конституции РА: 2. Для получения заключения о наличии оснований для отрешения от должности Президента Республики Национальное Собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращается в Конституционный Суд. 3. Национальное Собрание выносит постановление об отрешении от должности Президента Республики на основании заключения Конституционного Суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов». Как видим роль КС в юридическом оформлении отрешения президента РА от должности трудно переоценить. Естественно напрашивается вопрос: чем же президент РА Армен Саркисян не угодил «народному премьеру?». Но об этом чуть позже.

Теперь же напомним читателям некоторые факты из недавнего прошлого. Так, после трагических событий 1 марта 2008 года, в результате которых погибли десять граждан РА, в том числе двое полицейских, последующие два-три года в жизни Армении были отмечены весьма взвешенными действиями третьего президента РА Сержа Азатовича Саргсяна. В те годы главная направленность внутренней политики Сержа Саргсяна сводилась к смягчению все еще сохраняющейся внутриполитической напряженности, к созданию условий для гражданского примирения противоборствующих сторон (сторонников Л. Тер-Петросана и Сержа Саргсяна). Думаю, что это была оправданная политика с учетом того, что армянское общество крайне болезненно переживает гибель своих сограждан, тем более, погибших в Армении и убитых со стороны своих же граждан. Именно в этом следует искать истоки либерального отношения властей Армении в отношении зачинщиков массовых беспорядков февраля-марта 2008 года, приведших к этой трагедии. В дальнейшем, накануне выборов в Национальное Собрание РА VI созыва в 2017 году власти Армении создали надлежащие конкурентные условия для всех политических сил, в том числе и для сторонников первого президента РА Л. Тер-Петросяна. Напомним читателям, что руководимая им партия Армянский национальный конгресс вступила в предвыборную гонку в альянсе с Народной партией, руководимой С. Демирчяном (далее Альянс). Справедливости ради подчеркнем, что в ходе всего предвыборного марафона сторонники Л. Тер-Петросяна последовательно озвучивали его подходы по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. При этом отметим, что по итогам парламентских выборов 2017 года Альянс набрал 1,66% голосов участвовавших в выборах избирателей и не прошел в Национальное Собрание РА. Заметим также, что альянс «Елк» («Исход»), руководимый Н. Пашиняном, набрал 7,78% голосов избирателей и получил 9 депутатских мандатов в НС РА VI созыва. Считаю важным подчеркнуть, что выборы в Национальное Собрание РА VI созыва международными организациями и самими участниками предвыборной кампании были признаны состоявшимися. Итоги голосования избирателей дали политическому руководству Армении полное право в международных организациях, в частности, в переговорах с странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ утверждать, что подходы Левона Тер-Петросяна по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта отвергаются подавляющим большинством населения Республики Армения. С другой стороны, был очевиден факт, что третий президент РА Серж Саргсян ни при каких обстоятельствах не подпишет соглашение по урегулированию конфликта, которое будет созвучно подходам первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, иначе, случись такое, он перечеркнул бы главную мотивацию всей своей политической жизни — завоевание и сохранение независимости Нагорно-Карабахской Республики. Такое развитие событий, несомненно, шло вразрез с замыслами заокеанских стратегов, а события, разворачивающиеся вокруг Исламской Республики Иран, как было отмечено выше, еще более актуализировали вопрос обеспечения контроля со стороны США и Израиля 105-и километровой границы с Ираном в зоне безопасности Арцахской Республики. Надо полагать, что именно тогда была существенно активизирована работа по реализации сценария привода Никола Пашиняна к власти в Армении, что было возможно лишь совершением государственного переворота. Повторюсь, подходы Левона Акоповича и Никола Воваевича по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта полностью совпадают, поэтому ставка и была сделана на Н. Пашиняна. И именно тогда вся подконтрольная Джорджу Соросу и КО псевдолиберальная пресса в один голос завопила о том, что справедливое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта под силу лишь всенародно признанному лидеру, который будет пользоваться безусловной поддержкой парламента Армении. В этих условиях и был дан старт для создания условий по роспуску Национального Собрания РА VI созыва, повторюсь, согласно сценария заокеанских политических поводырей Никола Воваевича. Далее при молчаливом «философском» бездействии полиции была парализована деятельность парламента республики. Правда, 2 октября 2018 года на внеочередном заседании НС РА приняло Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики Армения «Регламент Национального Собрания». Согласно этому закону, специальное заседание Национального Собрания, созванное в целях избрания премьер-министра, считалось прерванным в тех случаях, когда из-за чрезвычайной ситуации или иных препятствий депутаты не могли бы участвовать в этом заседании. То есть это была своеобразная страховка от агрессивных действий сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, преследующих цель срыва специальных заседаний по выборам премьер-министра, как это имело место быть в дальнейшем при его предумышленной отставке, что, повторюсь, в соответствии с действующим в то время законом и привело к роспуску НС РА. Заметим, что уже 3 октября 2018 года принятый накануне вышеотмеченный закон был направлен на утверждение президента РА Армена Саркисяна. То, что этот закон всецело исходил из требований Конституции РА не вызывал сомнений как у именитых ученых-правоведов, так и у любого трезвомыслящего гражданина РА. В положенные для утверждения три недели (21 день) данный закон так и не был утвержден президентом, а в последний день установленного срока из канцелярии президента РА был отправлен в Конституционный Суд для принятия заключения о его соответствии Конституции РА. Не воспользоваться такой любезностью, исходившей от президента РА, Никол Воваевич никак не мог, а посему 16 октября 2018 г. он ушел в отставку. По его же признанию это был формальный шаг, необходимый для роспуска парламента и назначения новых парламентских выборов. Вновь напомню читателям, что по законодательству страны, в случае, если парламент дважды не избирает премьер-министра, президент Армении распускает НС РА и назначает новые выборы на дату, стоящую не раньше 30 и не позже 45 дней с момента роспуска. Таким образом, 24 октября и 1 ноября 2018 года НС РА «не смогло» избрать Пашиняна (ввиду отсутствия кворума) премьер-министром РА и в этих условиях буквально через несколько часов президент РА подписал указ о роспуске Национального Собрания РА VI созыва, того самого Национального Собрания, которое в марте 2018 года избрало его же на должность президента РА. Новые выборы президентом РА были назначены на 9 декабря 2018 года. По их итогам альянс «Мой шаг», руководимый Н. Пашиняном, набрал 70,43% голосов избирателей и получил 88 депутатских мандатов, 26 мандатов получила «Партия Прицветающая Армения» и 18 мандатов досталось партии «Светлая Армения». В порядке информации напомню читателям, что в дальнейшем КС признал полную конституционность вышеуказанного закона, направленного 3 октябра 2018 года президентом РА на его рассмотрение, а в дальнейшем Закон был подписан и самим Арменом Саркисяном.

Здесь приходится констатировать непреложный факт о том, что, мягко выражаясь, нерасторопность президента РА в утверждении этого Закона, блокирующего роспуск парламента Армении, была полностью созвучна сценарию заокеанских стратегов (и не только), которые месяцами ранее организовали государственный переворот в Армении. Отметим также, что «народный премьер» с присущим ему благородством еще авансом сполна отблагодарил президента РА, выпустив на авансцену приснопамятного Ваге Григоряна, который после его повторного выдвижения на утверждение в НС РА на должность судьи КС на вопрос корреспондента одной из газет о том, что он повторно выдвинут на должность судьи КС объявленным им же самим нелегитимным президентом, показательно цинично ответил: «Да, это продолжает оставаться моей позицией. Я заявил свою позицию до выборов президента, он продолжает оставаться президентом Армении до тех пор, пока это решение парламента остается в силе». Здесь, так и хочется воскликнуть — ай да Никол, ай да молодец, являющий собой олицетворение нового воплощения благодарства и рыцарства в политике «Новой Армении». Однако было бы ошибочным примитивные и дешевые действия сподручных Пашиняна отнести к области лишь зависти, дорвавшегося с помощью заокеанских (и не только) покровителей до власти его самого, средних способностей журналиста, к интеллектуалу, коим является Армен Саркисян. Думаю, что в задачу Никола Воваевича было вменено создание условий психологического дискомфорта для президента РА, в результате которого вся низкопробная возня вокруг его личности под конец надоела бы ему и он подал бы в отставку. Ведь нечто подобное сработало же в 1997 году … Добиваться цивилизованного отчуждения Армена Саркисяна от должности Николу Воваевичу при всем его желании не по зубам, уж слишком в разных весовых категориях они находятся. Выражаясь спортивным языком, против боксера тяжеловеса имеем боксера мухача. Для меня было полной неожиданностью, что, анализируя отношения Никола Воваевича и Армена Вардановича, почему-то мне на память пришли фрагменты из киносериала «Миссия невыполнима» с великолепным Томом Крузом в главной роли, когда герою фильма приходится браться за изначально невыполнимые миссии, которые впоследствии тем не менее реализируются им. Ну прямо как по теории известного австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда о подсознательном (или неосознаваемом). Видимо, подобные, пробудившиеся во мне ассоциации не в последнюю очередь были обусловлены осознанием того, насколько ответственна и важна, казалось бы, невыполнимая и загадочная миссия президента РА Армена Саркисяна, который столь философски подходит к болезненным издержкам, обусловленным совместной работой с Николом Воваевичем, себя любимым. Причем работой под недремлющим оком Левона Акоповича, мечтающего о политическом реванше, нет, нет, уважаемый читатель, не над Арменом Саркисяним, а над первым президентом Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом Республики Армения Робертом Седраковичем Кочаряном. Ведь кому-кому, а заокеанским стратегам доподлинно известно, что главным препятствием на пути реализации их планов по обеспечению контроля над 105-и километровой границей зоны безопасности Арцахской Республики и Исламской Республики Иран являются именно герои Арцаха в лице Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, «Оганова Само», Манвела Григоряна, Сейрана Оганяна, Бако Саакяна, Левона Мнацаканяна и многие, многие другие, которым в наше сложное время быть едиными — веление времени. Ибо альтернатива их единению создаст благодатную почву для недругов Армении развязать гражданскую войну в Арцахской республике, чего с нетерпением ждут в Апшеронском султанате. Свидетельством тому полное затишье в информационном поле Азербайджана. Видать события, разворачивающиеся в Армении и Арцахе, вполне их устраивают.

Вместо послесловия

Как известно, 18 мая 2019 г. судья общей юрисдикcии Еревана Давид Григорян принял решение о прекращении производства по уголовному делу в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и других высокопоставленных чиновников и обращении в Конституционный Суд для предоставления ответов на спорные вопросы. Кроме того, он принял решение удовлетворить ходатайство действующего и бывшего президентов Арцахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста. Как и следовало ожидать, буквально на следующий же день, надо полагать не без ведома властей РА, против Давида Григоряна со стороны масс-медиа из сонма соросовских прихлебателей была развязана оголтелая информационная травля, которая, не приходится сомневаться, была призвана создать информационный фон для ужесточения преследований непокорного властям Давида Григоряна. Так, 16 июля т.г. в кабинете Д. Григоряна был проведен обыск в его отсутствие (судья в то время находился в отпуске — А.Г.), далее офис судьи Давида Григоряна был незаконно опечатан. Документы и носители информации, которые хранились в кабинете секретаря судьи, были также незаконно конфискованы. Заметим, что Д. Григорян сейчас проходит в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по факту служебного подлога. Примечательно, что именно сейчас вспомнили, что 18 февраля т.г. некто Серго Паносян подал заявление против Д. Григоряна, однако орган предварительного следствия тогда отказался возбуждать уголовное дело на основе этого сообщения. Спустя несколько месяцев, 22 мая т.г., вопрос был пересмотрен: дело завели якобы на основе выявленных новых обстоятельств. То есть политическая вендетта в отношении Роберта Кочаряна обернулась политической вендеттой против судьи, который, исполнив свой профессиональный долг, проявил политическую волю и своим решением разорвал «гордиев узел» политического преследования второго президента РА. То, что не за горами торжество справедливости, которое положит конец заказным судебным процессам в Армении, грубым попыткам дискредитации Конституционного Суда, не вызывает сомнений. Но в истории с Давидом Григоряном есть и светлая страница. Приведу лишь выдержку из его заявления от 31 июля 2019 года: «Уважаемые соотечественники, как вы уже осведомлены, накануне мне было предъявлено обвинение, которое я считаю необоснованным и не принимаю. О предъявленном мне обвинении и моем преследовании, полагаю, еще будут поводы высказаться. Сегодня, однако, хочу выразить особую благодарность более 100 адвокатам, которые публично изъявили готовность осуществлять мою защиту в рамках уголовного дела. Уважаемые товарищи, многих из вас я знаю лично по долгу нашей общей службы, со многими не знаком, однако убежден, что все вы прекрасно осознаете, что в действительности происходит, и ваш шаг нацелен не столько на поддержку судьи Давида Григоряна, сколько на исключение давлений и преследований на пути становления в нашей Родине независимой судебной системы …». Трудно не согласиться с доводами уважаемого судьи. Вместе с тем хотелось бы продолжить его мысль: необходимым условием на пути становления независимой судебной системы, становления правового государства в Республике Армения убежден, что является немедленное освобождение от занимаемых постов всего состава правительства Армении и, в первую очередь, отстранение от занимаемой должности премьер-министра РА Никола Пашиняна, узурпировавшего власть в результате государственного переворота в Армении, совершенного в апреле-мае 2018 года, а также восстановление в правах Национального Собрания РА VI созыва, распущенного в результате антигосударственного заговора, осуществленного в Республике Армения при самом активном вмешательстве внешних сил. Изложение более подробного перечня действий по восстановлению конституционного строя в Республике Армения — это тема другого анализа. На данном же этапе важно осознать, что промедление в вопросах отстранения от власти диктаторского режима Никола Пашиняна есть прямая угроза национальной безопасности страны, чреватая подрывом основ армянской государственности.