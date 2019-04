Стратегический союз Армении и России — гарант армянской государственности

Арташес Гегамян, , 16:20 — REGNUM

Прошел год после государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении (далее государственный переворот), и думается, что настало время объективного осмысления произошедшего. Не скрою, что за этот период я постоянно делился своими размышлениями о так называемой «бархатной революции» с гражданами Республики Армения (далее РА) и союзнической России, написав около четырех десятков статей на эту тему. В них было изложено мое видение процессов, имевших место в РА и вокруг нее, более того, считал своим долгом критически осмыслить действия новых властей Армении, которые, на мой взгляд, были чреваты опасными последствиями. При этом указывал на конкретные вызовы и угрозы армянской государственности, раскрывал свои подходы по их преодолению и нейтрализации. Я неслучайно вспомнил о российском читателе и, пользуясь случаем, хочу выразить свою особую признательность ИА REGNUM, главным редакторам армянских патриотических газет «Иравунк» (Оганесу Галаджяну) и «Айоц Ашхар» (Гагику Мкртчяну), интернет портала Shame. am (Артему Хачатуряну), которые систематически публиковали мои статьи. И эта благодарность отнюдь не есть формальное соблюдение знаков приличия, так как с первых же дней государственного переворота новые власти РА любую критику в свой адрес воспринимали (или делали вид) не иначе, как происки «контрреволюции», квалифицировали их как опасные диверсионные действия «черных». Напомним читателям, что к тому времени, кто осуждал действия «революционеров», были отнесены к «черным», в отличие от «белых», то есть новых властей. И в подобной ситуации публикация статей, в которых раскрывалась вся подноготная совершенного в РА государственного переворота с подробным разъяснением технологий, применяемых их главарями, было весьма и весьма опасным делом. При этом в статьях на суд читателей выносились подробные ссылки на труды современных авторов «цветных революций», нацеленные на разрушение государственности. В частности, приводились ссылки на использование главарями «бархатной революции», а скорее их поводырями, рекомендаций, содержащихся в небезызвестной статье одного из теоретиков «цветных революций» Стивена Манна «Теория хаоса и стратегическая мысль». Заметим, что эта статья была напечатана еще в 1992 году в главном профессиональном журнале армии США (US Army War College Quarterly). Так вот, если поставить цель подобрать эпиграф к первой годовщине государственного переворота в Армении, то лучшего, чем следующие мысли Стивена Манна из его вышеупомянутой статьи, подобрать будет трудно: «Мир обречен быть хаотичным, потому что многообразные акторы человеческой политики в динамической системе… имеют разные цели и ценности (в случае с Н. Пашиняном и Ко это не вызывает сомнений — А .Г.) … Каждый актор в политически критических системах производит энергию конфликта…, которая провоцирует смену статус-кво, участвуя, таким образом, в создании критического состояния… И любой курс приводит состояние дел к неизбежному катаклизменному переустройству». Следует также отметить «широкий кругозор» поводырей государственного переворота, которые прилежно придерживались рекомендациям и другого теоретика «цветных революций», Джина Шарпа, автора книг по методам ненасильственной борьбы против государственной власти. Так, в ходе осуществления государственного переворота в РА были использованы более 40 рекомендаций из «198 методов ненасильственных действий («198 Methods of Nonviolent Action»), описанных в одноименном приложении к книге этого автора «От диктатуры к демократии». Об этом ранее уже приходилось писать.

Следует особо отметить, что до реализации практических шагов по осуществлению государственного переворота поводыри наших псевдореволюционеров подготовили благодатную почву для возможно безболезненной смены власти, как то: они весьма цинично, по-хамски на протяжении ряда лет реализовывали в РА концепцию «Окно Овертона», названную так в память о ее авторе — американском общественном деятеле Джозефе Овертоне. Я далеко не случайно использовал эпитеты «нагло» и «по-хамски». Посудите сами, уважаемые читатели, ведь всего лишь десятилетием ранее даже в самом кошмарном сне никто в РА не мог вообразить, что представители ЛГБТ-сообщества могут в г. Ереване захватить отделение полиции и, по сути, остаться безнаказанными или же захватить здание полка патрульно-постовой службы (далее ППС), при этом убив троих полицейских, а в дальнейшем стать очевидцем перманентных акций протеста, нет, уважаемый читатель, не с осуждением убийц полицейских, а против властей в защиту вооруженных лиц, захвативших здание ППС. Уже не приходится говорить о возможности, предоставленной трансгендеру выступать с трибуны Национального собрания Республики Армения, и при этом читать нравоучения о правилах хорошего поведения в отношении сексуальных меньшинств. Здесь следует особо указать на опасность, исходящую от заранее тщательно продуманных и срежиссированных кощунственных действий последователей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни». Главное направление их удара — Армянская Святая Апостольская церковь и ее достойнейший предводитель Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

По прошествии года после государственного переворота в Армении уже не приходится сомневаться, что по замыслу их архитекторов к власти должны были быть приведены люди, которые полностью соответствовали бы главному из критериев, изложенных Лоуренсом Дж. Питером в одноименной книге «Принцип Питера». Вот о чем речь: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности». Убедительным подтверждением этого непреложного факта является действующее правительство РА во главе с «народным премьером» Николом Пашиняном. Об этом будет изложено несколько позже. После столь подробного вводного изложения заметим, что, как и следовало ожидать, весьма уязвленно на мои публикации в ИА REGNUM среагировал небезызвестный интернет портал 1in. am, щедро финансируемый из-за океана, причем финансируемый не только с этих дальных берегов. Причем бросалась в глаза несколько запоздалая реакция этого интернет-портала, которая, скорее всего, была обусловлена тем, что мои статьи, опубликованные в ИА REGNUM, из раза в раз собирали весьма внушительную читательскую аудиторию в Армении. Чтобы не быть голословным, приведу лишь некоторые факты. Так, известный в РА интернет-портал Shame. am, который буквально через день помещал на своем сайте мои статьи, ранее опубликованные ИА REGNUM, свидетельствует о быстро растущем читательском интересе к ним. Например, число просмотров статьи «Подрыв основ армянской государственности вступил в завершающую стадию!» составило 369 200, при этом 70,27% читателей, которые оценили статью, поставили ей «отлично», 10,81% — оценили на «хорошо», 17,57% — «очень плохо». Живой интерес у читателей вызвала также и статья «Санкционная война Запада против России — война против каждого члена ЕАЭС» от 2 марта т. г. Так, число просмотров этой статьи составило 128 565, причем из тех, кто ее оценил, 84,62% дали оценку «отлично», лишь 4,62% оценили на «очень плохо». Не оставила читателей равнодушной также и статья «Альтернативой военно-политическому союзу Армении и России является война», которую просмотрели 217 292 читателя, при этом из оценивших ее 88,89% признали статью «отличной» и лишь 7,41% оценили ее как очень плохую. Эти данные я привожу вовсе не из желания подчеркнуть свою особую значимость, а с тем, чтобы показать, что в настоящее время налицо запрос сотен тысяч граждан Армении на осмысление подлинных целей государственного переворота, а также налицо нарастающее проявление врожденного для армян чувства опасности, нависшей над нашей Родиной, над каждой армянской семьей. Ведь для маленькой Армении подобная внушительная цифра читательской аудитории дорогого стоит. Замечу, что остальные статьи, опубликованные ИА REGNUM, а в дальнейшем помещенные на сайте Shame. am, просматривали в среднем от 30 до 50 тысяч читателей. Да, запрос армянского общества ознакомиться с иными оценками, отличными от оценок властей, о проистекающих в РА событиях не может не вдохновлять. При этом наводит на оптимизм то обстоятельство, что эйфория от совершенного государственного переворота, именуемого их организаторами «бархатной революцией», имеет устойчивую тенденцию к угасанию и сводится на нет. В этой связи не приходится сомневаться в том, что столь внушительная читательская аудитория и ее отношение к публикациям автора не на шутку встревожили спонсоров государственного переворота, которые за последние годы потратили десятки и сотни миллионов долларов на создание благодатной почвы для организации этого государственного переворота в Армении. И вдруг лидер откровенно пророссийской партии (именно так, к нашей чести, воспринимают партию «Национальное Единение» разного рода грантоеды), ваш скромный слуга, осмеливается раскрыть всю подноготную так называемой «бархатной революции», ее подлинные цели, как то: подорвать изнутри армянскую государственность (а это не единственная их цель), создав тем самым зону нестабильности на Южных рубежах России, а там и условия для вывода из Армении 102-й российской военной базы, перебазирования из РА российской авиационной базы «Эребуни», а также вывода российских пограничников, охраняющих армяно-турецкую и армяно-иранскую государственную границы. Не скрою, что как у меня, так и у многих моих коллег вызвало усмешку и умиление то обстоятельство, когда на интернет-портале 1in. am появились клеветнические статьи и личные оскорбления в мой адрес. Более того, было также заснято оперативное видео интервью, изначально извращающее и при этом гневно осуждающее меня, как автора якобы антигосударственных публикаций, к тому же в российском ИА REGNUM. Став свидетелем этого, невольно призадумался над тем, что рупор заокеанской пропагандистской машины, коим, бесспорно, является интернет портал 1in. am, с упорством, присущим «не понятому людьми четвероногому мечтателю» (слова принадлежат великому Виктору Гюго, такими оценками обессмертившему обычного осла), систематически призывает директора Службы национальной безопасности РА, нет, требует от него, привлечь к уголовной ответственности за антигосударственную деятельность Арташеса Гегамяна. Ярким проявлением моей «преступной» деятельности, согласно политическим воззрениям 1in. am, явилась предметная критика в адрес «народного премьера» РА, а также периодическое упоминание в моих статьях той непреложной истины, что имела место внушительная финансовая поддержка государственного переворота со стороны фонда Сороса и иже с ним. Аргументация моих «очернителей» основывалась, помимо прочей ерунды, на приписывании мне мыслей и утверждений, которые были диаметрально противоположны оценкам событий последнего времени, содержащимся в моих статьях. Чтобы не быть голословным сошлюсь на конкретный факт. Так, в статье «Никол Пашинян неистово буйствует» от 22 февраля т. г. я писал:

«Думается, что даже вышеприведенные строки турецкого корреспондента вполне обосновывают правильность решения правительства РА об отправке военно-гуманитарной миссии Армении в Сирийскую Арабскую Республику. При этом замечу, что, на мой взгляд, это единственно правильное решение за все время деятельности властей Армении после государственного переворота апреля-мая 2018 года. И вдруг в этой ситуации, как гром среди ясного неба, прозвучала отповедь Госдепартамента США от 13 февраля т. г. в связи с отправкой в Сирию военно-гуманитарной миссии из Армении».

В то же время из видео эфира 1in. am тиражировалась приписанная мне мысль с точностью до наоборот. Нет-нет, уважаемый читатель, не из уст очередного стипендиата фонда Сороса, а от прихлебателя, некогда присосавшегося к одному из видных военных деятелей Арцахской войны 1992−1994 гг., параллельно, думается, и к личным сбережениям одного из весьма респектабельных армянских банкиров. При этом я вовсе не исключаю, что клеветнические измышления в мой адрес преследовали и другую цель. Ведь это хорошая заявка получить грант из фонда Сороса и других рассадников демократии и укрепление гражданского общества в Армении, тем более если автор этих лживых опусов является представителем сексуальных меньшинств. Да, обвиняя меня в плане антигосударственной деятельности, извращая суть моих статей, несомненно, отрабатывался заказ и тех сил, которые то ли из ревности, то ли с целью опустошения политического поля уж больно не хотели мириться с фактом выхода в свет публикаций в ИА REGNUM, а тем более их дальнейшего распространения. Ведь в них к неудовольствию «политических конкурентов» последовательно раскрывалась безальтернативность стратегического союза Армении и России в деле обеспечения безопасности РА, более того, обосновывалась необходимость его дальнейшего углубления, повышения уровня армяно-российских отношений до военно-политического союза. Заметим, что подобная политика замалчивания была на руку известному центру силы мировой политики. Не сомневаюсь в том, что соответствующие разъяснения на сей счет были доложены указанному адресату. Нежелательность моих публикаций и в то же время их опасность для поводырей государственного переворота, повторюсь, во многом была обусловлена тем, что они были помещены на сайте российского ИА REGNUM.

Я специально пишу о реакции определенных сил, курирующих интернет-порталы, не подконтрольные разного рода Западным спонсорам, сводящейся либо к извращению сути моих статей и их охаиванию, либо к полному умалчиванию актуальных вопросов безопасности РА. Думается, что внесение полной ясности в этом вопросе имеет принципиальное значение. Ведь кто являются «хозяевами» этих интернет порталов в маленькой Армении, ни для кого не является секретом. Мое недоумение вызвано тем, что в условиях, когда любому здравомыслящему человеку в РА доподлинно понятно, что Родина в опасности, что Армения в беде, а стало быть все, кому дороги судьбы нашего Отечества, должны объединиться, создав единый фронт противодействия угрозам национальной безопасности, мягко выражаясь, почему-то поступают иначе. При этом, справедливости ради и для полноты картины, отметим и то, что угрозы безопасности армянской государственности, на мой взгляд, исходят вовсе не от какого-то злого умысла «народного премьера», а, как правило, являются закономерным следствием его полной некомпетентности в вопросах государственного управления. Это обстоятельство во многом усугубляется тем, что в «команде» Н. Пашиняна в большинстве своем персонажи, не год и не два питавшиеся из разного рода инородных, чуждых Армении, а порой и откровенно враждебных иностранных фондов.

Уважаемый читатель, я столь подробно изложил мое видение того сложного положения, в котором пребывает Армения после государственного переворота, когда на наших глазах на практике беспрепятственно оттачиваются современные технологии «цветных революций» с тем, чтобы задаться вопросом — а что мы этому противопоставляем? С сожалением отмечу, что мы являемся свидетелями того, когда системной работе, проводимой известным центром силы мировой политики, по разрушению армянской государственности и созданию нового очага нестабильности и напряженности в Армении, ближайшем стратегическом союзнике России, по существу противопоставляются единичные информационные контратаки. Благо, что эти ответные действия в последнее время становятся все более и более востребованными со стороны населения РА. Убежден, что в случае непринятия адекватных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности Армении мы станем свидетелями неизбежного жесткого гражданского противостояния в армянском обществе. Увы, сделать такой вывод подсказывает вся логика последних событий в Армении. Подобное развитие ситуации в РА у Апшеронских политиков может породить соблазн начать новую военную агрессию против Арцахской Республики, что не оставит в стороне как Турцию, так и Иран, уже не приходится говорить о России.

И вот в столь взрывоопасной ситуации объявляется о том, что 19 апреля т. г. премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире будет отвечать на вопросы пользователей Facebook. В ходе состоявшегося двухчасового эфира, увы, оправдались самые худшие ожидания — «народный премьер» в блаженном неведении того крайне опасного положения, в котором в настоящее время оказались Республика Армения. Не могло не вызвать тревоги и то обстоятельство, что содержание вопросов, адресованных «народному премьеру», по сути, показало полную отстраненность образованной части армянского общества от действующей власти. Ведь подавляющее большинство поднятых пользователями Facebook вопросов имело бытовую направленность. Это никоим образом не умаляет их значимость, особенно с точки зрения исполнения Н. Пашиняном тех или иных обещаний, которые в течение года, как из рога изобилия, сыпались во время его многочисленных выступлений. Нет, уважаемый читатель, я тревожусь о другом: что в ходе прямого эфира в Facebook так и не были затронуты фундаментальные вопросы обеспечения национальной безопасности РА, от решения которых во многом зависит и успешная реализация поднятых социальных задач. В ответах на вопросы пользователей Facebook так и не было суждено услышать о том, как армянские власти намерены защищать такие фундаментальные ценности национальной безопасности, какими являются: сохранение армянской государственности в условиях системной подрывной работы, проводимой разного рода грантоедами; информационная защищенность государства и народа в условиях непрекращающейся информационной войны, развязанной против Армении и Арцахской Республики; сохранение христианской национальной идентичности армянства на основе всестороннего развития национальной культуры в условиях упрочения основ ее самобытности; обеспечение высокого уровня благосостояния граждан Армении с указанием конкретных целенаправленных действий правительства по снижению уровня бедности населения РА, сокращению безработицы, поэтапному повышению пенсий. Уже не приходится говорить о том, что так и осталось загадкой, какой видится «народному премьеру» перспектива урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, какие конкретные уроки были извлечены из Апрельской войны 2016 года. Словом, внимательное ознакомление с содержанием вопросов пользователей Facebook, направленных премьер-министру РА, а также его ответы на них приводит к весьма плачевным выводам, а именно: свидетельствуют о полной оторванности части армянского общества от суровых реалий современности. Они все еще находятся в плену иллюзий от чар гегемона «бархатной революции», повторюсь, полностью оторваны от суровых реалий, в которых оказалась Армения после государственного переворота. С другой стороны, весь этот двухчасовой эфир, бесспорно, отвлек внимание хотя бы части пользователей Facebook от куда более серьезных проблем РА, требующих безотлагательного решения.

Чтобы у читателей не вызвать подозрений в связи с моей предвзято жесткой оценкой состоявшегося прямого эфира в Facebook, сошлюсь на некоторые наиболее часто упоминаемые вопросы и ответы на них, впрочем, публиковать ответы не имеет смысла, так как со слов Н. Пашиняна все, что было обещано, им было выполнено. Итак, наиболее злободневные обещания, по мнению «народного премьера», которые были озвучены пользователями Facebook, таковы: никакой чиновник не станет устраивать своих «кумов и сватов» в госаппарат; государственный бюджет пообещали увеличить на 10%; правительство полностью списало 12 миллиардов драмов (более $ 25 млн) штрафов за превышение скорости на трассах; отменить так называемые штрафы по регистраторам (компании, специализирующиеся на установке камер слежения скорости и радаров скорости по всей Армении); устранить и монополии на рынках целого ряда товаров (хотя от этого цены на многие из этих товаров показывают тенденцию роста — А. Г.). Можно было и далее продолжить упоминание о якобы выполненных Н. Пашиняном обещаниях, однако это изначально напрасный труд, так как еще в июне 2018 г. мной был дан подробный анализ программы деятельности правительства РА, изложенный в статье «Программа правительства — вызов безопасности Армении» от 5 июня 2018 г., где обосновывалась объективность заглавия статьи. Повторюсь, вызывает серьезную тревогу полная неадекватность правительства РА, руководимого Н. Пашиняном, по противодействию угрозам национальной безопасности Армении.

Естественно, в этих условиях напрашивается вопрос: что же помешало Н. Пашиняну, к примеру, внимательно ознакомиться с уже наработанными программными документами по социально-экономическому развитию наших же союзников России или Казахстана. Взять хотя бы Указ президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ведь те же самые направления, отраженные в национальных проектах России, имеют куда более актуальное звучание и для Армении. Будь то здравоохранение, образование, демография, культура, экология, малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, поддержка занятости и др. Увы, мы в очередной раз стали свидетелями того, что люди, достигшие в должностной иерархии до уровня своей некомпетентности, в полном соответствии с принципом некомпетентности Лоуренса Дж. Питера, даже осознавая, что не справляются с этой должностью (а в случае с Н. Пашиняном мы имеем классический пример этого явления, о чем свидетельствует его поведение, когда он оказывается в непонятной для него ситуации — А. Г.), как правило, не могут от нее отказаться. В нашем случае при попытке отказа Н. Пашиняна от должности не приходится сомневаться, что он подвергнется жесткому давлению поводырей так называемой «бархатной революции», опасного для судеб государства действа, на которое были потрачены миллионы долларов из самых разных фондов под благими лозунгами о поддержке демократии, упрочении гражданского общества и прочей изначально лживой ахинеи. Ведь уже сейчас ни один думающий гражданин РА не станет сомневаться в том, что их конечная цель, еще и еще раз подчеркну, — разрушение армянской государственности. Н. Пашинян, решись на столь мужественный патриотический шаг, будет подвергнут давлению также и со стороны новоиспеченных депутатов Национального собрания РА, сослуживцев, занявших высокие государственные должности, единственная заслуга которых заключалась в перекрытии улиц г. Еревана во время несанкционированных митингов, или забрасывание яйцами здания посольства Российской Федерации, сопровождаемых постоянными требованиями вывода 102-й российской военной базы из Армении, что не единожды имело место быть с руководителем Государственной контрольной службы Давидом Санасаряном. Заметим, что в настоящее время Н. Пашинян одобрил решение следователя о временном прекращении полномочий главы Государственной контрольной службы все того же печально известного Давида Санасаряна. Так, согласно сообщению пресс-секретаря премьер-министра РА Владимира Карапетяна: «Премьер-министр Армении поручил начальнику второго отдела следственного департамента Службы национальной безопасности Республики Армения майору С. Восканяну обеспечить исполнение решения от 18 апреля 2019 года — «О временном прекращении исполнения полномочий» начальника Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна, согласно ч. 2 ст. 151 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Армения». Заметим, что в отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. Примечательна на этот счет запись Никола Пашиняна на своей странице Facebook: «Давид — и мой друг, но знайте: в Армении неприкасаемых нет. Будь это оппозиционер или представитель власти, революционер или контрреволюционер. Кто этого не понял, пусть пребывает в грезах сержантской ностальгии». Здесь позволим себе задать вопрос бравому на слова «народному премьеру»: а на какой почве зародилась дружба с не скрывающим свое русофобство Д. Санасаряном. Неужто на идентичном восприятии будущего Армении в условиях полного разрыва стратегического союза с Россией, вывода 102-й российской военной базы и далее в этом же духе, к чему не единожды призывал Д. Санасарян. Что же столь сердечно объединяет Никола Воваевича с Давидом дядя Сэмовичем? Уважаемый читатель, это вовсе не риторический вопрос, так как политическая опора нынешних властей сплошь и рядом состоит из Давидов и им подобных.

Бесспорно одно — неоднократные заявления Н. Пашиняна о невозможности резких поворотов во внешней политике, о приверженности армяно-российскому стратегическому союзу — это не что иное, как банальное лукавство с его стороны. Вспомним, что, излагая свои истины в Нагорной проповеди, Иисус Христос предупреждал: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (От Матфея святое благовествование 6:24). Да простит меня Всевышний, что его бессмертные, проникновенные глубоким смыслом священные слова перекладываю на нашу бренную Землю. Никол Воваевич, скажу вам следующее: нельзя дружить с отъявленным русофобом, который всю свою сознательную жизнь посвятил антироссийской деятельности, именно этим и запомнится Давид Санасарян, и при этом, не испытывая никаких угрызений совести, к месту и не к месту клясться в приверженности армяно-российскому стратегическому союзу. Как бы сказали в этом случае ереванские друзья моей молодости — милок, твои замшелые провинциальные уловки в наших суровых реалиях не пройдут, а уж тем более в большой политике. Так что угомонитесь и давайте вместе подумаем о цивилизованной передаче вами власти патриотическим силам Армении, которые за год вашего разрушительного правления силой Провидения, к счастью, все еще не перевелись. И чтобы сделать этот процесс безопасным для Республики Армения и Арцахской Республики, сделайте первый шаг: посодействуйте, чтобы президент РА Армен Варданович Саркисян вместе с президентом Арцаха Бако Сааковичем Саакяном подписали совместный указ двух армянских государств «О создании объединенного Комитета обороны вооруженных сил Республики Армения и Арцахской Республики». И это ваш единственный шанс, Никол Воваевич, войти в новейшую историю Республики Армения не как разрушитель, а как государственный муж, который на пике кажущейся славы узрел всю опасность своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра Республики Армения и добровольно обеспечил бескровную передачу власти.

Причем вновь подчеркну, что главными действующими лицами объединенного Комитета обороны кроме соответствующих должностных лиц Армении и Арцаха (за исключением тех, кто ранее был на стипендии фонда Сороса и других подрывных международных организаций), должны стать первый президент НКР Роберт Кочарян, Герой Арцаха Серж Саргсян, герои Арцаха Виталий Баласанян, Самвел Бабаян, Аркадий Тер-Тадевосян (Командос), экс-министр обороны РА генерал-полковник Сейран Оганян, бывший министр обороны Арцахской Республики генерал-лейтенант Левон Карапетян, то есть государственные и военные деятели, благодаря профессионализму и несгибаемой воле которых была одержана победа в навязанной Азербайджаном Нагорно-Карабахской Республике войне 1992−1994 гг.

Вместо послесловия. Не хотелось завершать статью на грустной ноте, тем более, что граждане Армении, последователи Армянской Святой Апостольской Церкви 21 апреля 2019 года отметили праздник Пасхи — Светлое Христово Воскресение. А для наших русских православных братьев во Христе день Святой Пасхи будет отмечаться 28 апреля 2019 года. Думается, что в нынешнее суровое время испытаний для наших народов на верность своим христианским и общечеловеческим ценностям, отраженным в Библии и святых писаниях других мировых религий, мы должны вновь и вновь постараться осмыслить глубинный смысл слов из Пасхальной молитвы: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

С светлым праздником Святой Пасхи, уважаемые читатели.