17 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Арташес Гегамян, , 16:49 — REGNUM 15 сентября т. г. ИА REGNUM опубликовало статью под заглавием «Отстранение Пашиняна — главное условие предотвращения агрессии Азербайджана». В течение всего лишь одних суток на сайте Shame. am количество просмотров превысило 26680, при этом 80% из числа оценивших статью читателей оценили ее на «отлично» (74,29%) и на «хорошо» (5,71%). Вместе с тем многие из читателей попросили подробнее разъяснить мельком упомянутую в статье информацию о наличии запасов урана в Амулсарском золотоносном месторождении. Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что ранее я лишь ради красного словца упомянул о жесткой реакции выдающегося государственного деятеля Армении Карена Серобовича Демирчяна на мою информацию о наличии урана в недрах Армении (полученную мной от высокопрофессионального специалиста в области геологии Рудольфа Арамаисовича Арутюняна), приведу некоторые подробности на сей счет. Так, еще в 2007 году в № 6 «Горного журнала» (к сведению читателей, «Горный журнал» — старейшее, основанное в 1825 году по указу Александра I российское периодическое издание в области горного дела и горных наук) была опубликована статья доктора геолого-минералогических наук Г. П. Алояна под заглавием «Ресурсный потенциал радиоактивного сырья Армении и перспективы его освоения». Также отметим, что «Горный журнал» является весьма авторитетным в области горного дела и горных наук, а в 2018 году решением ВАК Министерства образования и науки РФ журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук». Так вот, в вышеупомянутой статье Г. П. Алояна читаем:

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

15 участков с вторичным урановым оруденением (минералазицией) (подчеркнуто мной — А. Г.) в виде отенита, торбернита и метаторбернита. Минерализация прослежена на глубину 50−60 м. предполагается, что она затухает на глубине 100 м. Оконтуренные участки отличаются содержанием урана, размерами, количественным соотношением вторичных минералов. Вторичная минерализация во вмещающих порфировидных гранит-аплитах образует вкрапленность различной густоты и примазки по плоскостям трещин. Содержания урана колеблются в широком пределе — от тысячных долей до 0,5%, при среднем содержании 0,025−0,03% для пяти наиболее значительных по площади участков. « (подчеркнуто мной — А. Г.) . «Согласно данным армянских и российских специалистов, в республике выявлено 34 месторождения урана (и частично тория), которые расположены в разных геологических и формационных условиях, и, будучи в разной степени или даже мало изученными, могут явиться мощным рудным потенциалом для решения в дальнейшем ряда задач энергетической сферы. … Вайоцдзорская группа представлена Вардемесским, Гортунским, Зовашенским, Елпинским, Амулсарским, Гетапским, Вернашенским, Вайкским и Восточным рудопроявлениями. Наиболее перспективными представляются Вайкское и Амулсарское проявления. … Амулсарское проявление урана находится в 4 км к юго-востоку от с. Кечут и в 5 км к северо-западу от вершины одноименной горы. Участок сложен порфиритами эоцена, на отдельных участках они превращены в кварциты и гидротермально измененные и окварцованные породы, образующие зону окисления мощностью до 50 м, местами — до 100 м. Отложения эоцена прорываются штоками измененных габбро, габбро-диоритов, гранодиоритов, кварцевых монцонитов и порфировидных гранит-аплитов. Подземными выработками и буровыми скважинами оконтурено(подчеркнуто мной — А. Г.) в виде отенита, торбернита и метаторбернита. Минерализация прослежена на глубину 50−60 м. предполагается, что она затухает на глубине 100 м. Оконтуренные участки отличаются содержанием урана, размерами, количественным соотношением вторичных минералов. Вторичная минерализация во вмещающих порфировидных гранит-аплитах образует вкрапленность различной густоты и примазки по плоскостям трещин. Содержания урана колеблются в широком пределе — от тысячных долей до 0,5%, при среднем содержании 0,025−0,03% для пяти наиболее значительных по площади участков. По пяти участкам Амулсарского проявления подсчитано ориентировочно 76 тонн урана, а с учетом урана на ториевом участке общие его запасы могут быть оценены в 100 т

Я специально ничего не редактировал, чтобы моими возможными оппонентами не был обвинен в приведении «вырванных из общего контекста цитат». Вдумайтесь, уважаемый читатель: «По пяти участкам Амулсарского проявления подсчитано ориентировочно 76 т урана, а с учетом урана на ториевом участке общие его запасы могут быть оценены в 100 т». Таким образом, эксплуатация Амулсарслого золотоносного месторождения, тая в себе риски экологической катастрофы в плане отравления воды озера Севан (Lydian Armenia планирует использовать около 100 тонн цианида натрия в год. То есть в ходе десятилетнего срока освоения Амулсарского месторождения в гидросферу Армении будет сброшено 1000 тонн цианида), таит в себе и куда более опасную угрозу радиоактивного заражения населения Республики Армения. То есть мы вправе утверждать, что под угрозой само существование армянской государственности. Увы, это не есть преувеличение, а всего лишь констатация реальных угроз и вызовов национальной безопасности. В этих условиях, если смотреть правде в глаза, то не будет преувеличением утверждение о том, что отстранение Никола Воваевича Пашиняна от должности премьер-министра — не только главное условие предотвращения агрессии Азербайджана, но и гарант существования армянского государства — Республики Армения. То есть разговоры относительно потери инвестиционной привлекательности РА и т. д. и т. п. — это всего лишь банальное словоблудие, призванное отвлечь внимание от истинных геополитических замыслов известного центра силы мировой политики и его ближайшего союзника на Ближнем Востоке.