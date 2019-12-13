Уходящая арктическая неделя началась с информационного всплеска вокруг заявления командующего Северным флотом России вице-адмирала Александра Моисеева о том, что все арктические дивизионы флота будут в ближайшее время оснащены ЗРК С-400, иэто позволит развернуть над российской частью Арктики «противовоздушный купол». Стратегическую необходимость подобного шага доходчиво объяснилкорреспондентуИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его мнению, Арктику очень важно прикрыть в свете того, что это трансполярное направление — самый близкий маршрут для американских межконтинентальных баллистических ракет в Россию.

Александр Борисов. Арктика

И если мнение американских властей по этому поводу пока не нашло отражения в СМИ, то Польша словами изданияDefence 24 проявляет нервозность по поводу возможностей российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал», который с успехом испытан в Арктике. В Польше считают, что «Кинжал» позволяет из Калининградской области держать в радиусе пораженияне только всю Польшу, но и большую часть американских объектов на западе Европы.

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Жаль только, что польское издание не напомнило США и НАТО: кто явился инициатором выхода из Договора о РСМД, тем самым провоцируя неизбежный российский ответ. Для тех, кто захочет глубже изучить этот вопрос, можно посоветовать познакомиться с объемным материалом РИА Новости «Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол».

Если же говорить о мирном освоении Арктики, то журнал Earth-Science Review опубликовал результаты научных исследований, которые могут порадовать Россию. Наши геологи совместно с коллегами из Нидерландов и США доказали, что подводный хребет Менделеева в центральной части Северного Ледовитого океана является продолжением континента, а значит, Россия может рассчитывать на расширение границ своего шельфа в полном соответствии с нормами международного права. Напомним, что согласно Конвенции ООН по морскому праву прибрежное государство может претендовать на территорию шельфа за пределами 200-мильной зоны, если эта территория является продолжением континента. Теперь новые данные передадут в соответствующую комиссию ООН и, в случае их одобрения, Россия сможетувеличить свою экономическую зону в Арктике.

Со своей стороны российские власти определились с держателем лицензий разработок арктического шельфа. Вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам о создании соответствующего консорциума с участием государственной компании и компании-инвестора. «Это может быть консорциум из двух компаний, трёх, по-разному — в зависимости от интересов к данному участку шельфа», пояснил Трутнев и добавил, что разработка соответствующего законопроекта уже ведётся. Напомним, что пока на арктическом шельфе работают только госкомпании Роснефть и Газпром при существующем три года моратории на новую разработку шельфа. Для его отмены было необходимо определиться с держателем лицензий, которым и станет новая госкомпания. Теперь к выдаче лицензий могут подключаться и частные компании.

Gazprom-neft.ru Приразломная платформа. 2017

Наиболее важным событием, связанным с развитием Северного морского пути (СМП), следует признать ходовые испытания головного ледокола «Арктика» (проекта 22 220). Как и обещали на «Балтийском заводе», ледокол вышел в Финский залив 12 декабря, однако не на атомном реакторе, а на резервных дизель-генераторах. «До нового года мы проведем первый этап испытаний, а после будем готовы к комплексным испытаниям, испытаниям по полной программе», — отметил ответственный сдатчик ГУАЛ «Арктика» Вадим Голованов.

Со своей стороны ситуацию прокомментировал и замглавы «Росатома», руководитель дирекции Севморпути (СМП) Вячеслав Рукша, который в интервью газете «Коммерсантъ» сказал буквально следующее:

«Понятно, турбины позже пришли, ряд других вещей… Главное помещение основных турбогенераторов все же не удалось компенсирующими мерами подогнать вовремя. Думаю, фактически все будет готово где-то к концу января. Сейчас ходовые начнем, проверим весь «хвост», высоковольтную часть, электродвигатели, а затем, надеюсь, за февраль мы произведем энергетический пуск, и в середине марта надо завершить ходовые испытания по скоростным режимам. Тогда в апреле — переход (в Мурманск, — «Ъ») и, надеюсь, в апреле — начале мая — ледовые испытания и сдача».

Само интервью (очень объемное и информативное) содержит откровенное мнение Вячеслава Рукши по многим ключевым вопросам развития СМП — от взаимодействия с ведущими игроками в лице «Новатэк», «Газпром нефть», «Востокуголь» и др. до ответов на вопросы: станет ли «Росатом» одной из крупнейших мировых судоходных компаний и сколько ледоколов нужно, чтобы обеспечить круглогодичное судоходство в высоких широтах.

Gazprom-neft.ru Ледокол «Александр Санников»

Причем иногда Рукша и сам задается вопросами: «Будем ли строить еще два ледокола «Лидер», помимо головного? А это все же ориентировочно 200 млрд руб. в ценах сегодняшнего дня», и справедливо предлагает до конца 2020 года «на каком-то уровне утвердить план развития арктического ледокольного флота, потому что без него тоже дальше сложно».

Между тем на всех форумах спикеры не устают повторять, что «Арктика — это, прежде всего, люди». Этот тезис в очередной раз в Москве, 11 декабря, озвучил на втором заседании Ленского клуба глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: