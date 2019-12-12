Москва, , 21:40 — REGNUM Консорциум с участием госкомпании станет держателем лицензий разработки арктического шельфа, сообщил 12 декабря журналистам полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Чиновник пояснил, что функцию держателя лицензий получит консорциум с участием государственной компании и компании-инвестора.

Трутнев «Это может быть консорциум из двух компаний, трёх, по-разному — в зависимости от интересов к данному участку шельфа».

По его словам, разработка соответствующего законопроекта уже ведётся.

Напомним, разработка арктического шельфа в России может вестись только госкомпаниями, у которых есть опыт работы на шельфе не менее пяти лет.

Пока на арктическом шельфе работают только Роснефть и Газпром. Уже три года лицензии на разработку шельфа не выдаются.

Чтобы снова начать выдавать лицензии (отменить мораторий), нужно определиться с держателем лицензий, которым решено сделать новую госкомпанию. Тогда к выдаче лицензий на разработку можно будет подключить частные компании.

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