Москва, , 13:57 — REGNUM Арктику очень важно прикрыть в свете того, что это трансполярное направление — самый близкий маршрут для американских межконтинентальных баллистических ракет в Россию, во всяком случае, пока у США не появятся новые ракеты большей дальности, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по страттегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя защиту Арктики противовоздушным куполом.

«Прикрыть всю полярную границу, конечно, сложно в свете ее протяженности и труднодоступности, но хотя бы направление на Европейскую часть России может быть усилено.

Впрочем, непреодолимой обороны не существует, а в свете выхода США из ряда договоров об ограничении вооружений, они потенциально могут настолько нарастить количество ракет и боеголовок, что мощности полярного района ПВО просто потеряются на этом фоне.

Но данное направление важно и потому, что на море США безоговорочно доминируют, так что в случае конфликта могут нанести с этой стороны массированный удар крылатыми ракетами корабельного базирования и палубной авиацией», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, укреплять оборону северных рубежей России будут зенитно-ракетные комплексы С-400. ЗРК создадут противовоздушный купол над российской Арктикой.

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