Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, вышел в Финский залив Балтийского моря на первый этап ходовых испытаний.

Ледокол «Арктика» проекта 22220 ОСК

«Арктика» — головной ледокол проекта 22 220, по которому на Балтзаводе строятся еще два ледокола — «Сибирь» и «Урал». Всего планируется выпустить пять атомных ледоколов проекта 22 220.

В ходе первого этапа испытаний, который продлится четыре дня, будет проверен ход ледокола от резервных дизель-генераторов. Атомный реактор — основной источник энергии для ледокола — пока задействован не будет.

Также будут проверены системы электродвижения, механическая часть энергетической установки и другие системы судна. Испытают палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства.

Одним из важнейших этапов станет тестирование средств связи и навигации, отметили в пресс-службе Балтийского завода (входит в ОСК).

«До нового года мы проведем первый этап испытаний, а после будем готовы к комплексным испытаниям, испытаниям по полной программе», — сказал ответственный сдатчик ГУАЛ «Арктика» Вадим Голованов.

Готовность ледокола «Арктика» составляет 95%. Передача судна заказчику — ГК «Росатом» — запланирована на май 2020 года.

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