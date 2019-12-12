Якутск, , 02:23 — REGNUM Количество жителей арктических районов Якутии за 30 лет сократилось более чем в два раза — со 148 тыс. до 67 тыс. человек. По мнению главы республики Айсена Николаева, для решения проблем нужны «неординарные меры, а не точечные мероприятия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Москве 11 декабря состоялось второе заседание Ленского клуба, посвящённое перспективам развития Арктической зоны республики. Первое заседание экспертов проходило в июне в Якутске. Открывал дискуссию глава Якутии.

«Почти 20 процентов жителей арктической зоны Якутии живут за чертой бедности. Уровень официальной безработицы — в 2,5 раза выше среднереспубликанского и составляет 4,5 процента. Выше и уровень смертности — 9,9 процента, тогда как среднереспубликанский — 7,8 процента», — озвучил статистику Айсен Николаев.

Несмотря на то, что Якутия является «демографически благополучным регионом» с естественным приростом населения, число жителей арктических районов с 1990 года сократилось более чем в два раза — со 148 тыс. до 67 тыс. человек.

«Для сохранения и развития человеческого капитала в Арктике необходимы неординарные меры, перемены во всех сферах жизнедеятельности. У нас есть чёткое понимание, что точечными мерами Арктику не поднять. От деклараций пора уже переходить к реальным делам», — призвал Николаев.

При этом был отмечен и позитив: в Якутии создано министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, отменены некоторые налоги, началось расселение аварийного жилья, ведётся строительство соцобъектов, жилых домов, а также развивают транспортную инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом пленарном заседании замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил десять приоритетных направлений развития, которые планируются к реализации в рамках новой стратегии «Арктика 2035»: использование особого экономического режима на всей территории АЗРФ; интенсификация освоения шельфа; рост грузоперевозок по Севморпути; развитие иной инфраструктуры; развитие науки и техники; запуск сотен проектов, которые создадут более 200 тыс. рабочих мест; улучшение качества жизни с изменением стандартов и правил, специально для АЗРФ; создание отдельной госпрограммы по поддержке коренных и малочисленных народов Севера; особое внимание экологии и сбережению природы, а также активизация международного сотрудничества.