Варшава, , 15:22 — REGNUM Польское издание Defence 24 провело анализ возможностей российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». Поводом для публикации стала информация в СМИ об успешном испытании данного оружия в Арктике. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Defence 24 считает, что «Кинжал» представляет очень серьёзную опасность. С учётом того, что это ракета воздушного базирования, её радиус действия автоматически увеличивается на радиус действия самолёта-носителя — МиГ-31К. Кроме того, есть возможность атаковать цель с нескольких направлений в отличие от пусковой установки наземного базирования. Также отмечается, что в перспективе носителями «Кинжала» могут стать и бомбардировщики Ту-22М3.

В публикации польского издания приводится ряд характеристик ракетного комплекса: дальность поражения целей — 1500−2000 километров, масса боевой части в обычном снаряжении — 450 килограмм. Скорость ракеты может достигать 10 Махов, а круговое вероятное отклонение от цели находится в пределах 10−20 метров, по данным американского ресурса Missile Defense Advocacy Alliance. Кроме того, сообщается, что ракета комплекса «Кинжал» может быть и в ядерном исполнении.

По мнению Defence 24, характеристики «Кинжала» позволяют из Калининградской области держать в радиусе поражения не только всю Польшу, но и большую часть американских объектов на западе Европы, в том числе порты и перевалочные пункты, которые могут быть использованы для ввода сил усиления НАТО.