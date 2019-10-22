День траура по погибшим при разрушении дамбы, а вернее каскада дамб в Курагинском районе, прошёл в Красноярском крае 21 октября. Однако родственникам погибших придётся жить с болью своих потерь и дальше, пострадавшим — чувствовать на себе последствия травм.

Krskstate.ru Прорыв дамбы в Красноярском крае

19 октября буквально в считанные часы трагедия унесла 15 человеческих жизней. Ещё пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому не исключено, что скорбный список может пополниться. Пострадали 44 человека.

В том, что предшествовало трагедии, и можно ли было её предотвратить, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Трагедия четырёх регионов

Раннее утро 19 октября, выходной. Из Красноярского края приходят вести о ЧП в Курагинском районе. В краевом главке МЧС сообщают о прорыве дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели на реке Сейба рядом с населённым пунктом Щетинкино. Информации о погибших и пропавших без вести на тот момент ещё не было.

24.mchs.gov.ru Прорыв дамбы в Красноярском крае

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Затем пошли новости о десяти погибших, двенадцати, пятнадцати. В настоящее время известно, что трагедия коснулась как минимум четырёх регионов: Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей. Затопленными оказались два рабочих балка с людьми.

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В списке погибших, опубликованном позже холдингом «Сибзолото», значатся машинист бульдозера, гидромониторщики, водители КамАЗа, токарь, электрогазосварщик, водители погрузчика, машинист экскаватора, охранники.

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Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что это были простые работяги, которые трудились в непростых условиях, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. А в трагедии они винят тех, кто, руководствуясь лишь жаждой наживы, не обеспечил безопасных условий работы для людей. Тем более от краевых властей стало известно, что злополучная дамба была несанкционированной.

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»Люди погибли, а виной тому халатность, жадность, а также отсутствие знаний», — считает один из подписчиков паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

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Арест фигурантов

Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Курагинском районе не прекращаются. Также продолжается и работа следственных органов.

По данным Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, уголовное дело по факту гибели рабочих золотодобывающего рудника было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Sledcom.ru Обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота

В офисе организации в Красноярске, осуществляющей производственные работы по добыче золота, прошли обыски. Фигурантами дела стали начальник участка «Сейба» ООО «Сисим» Андрей Еганов, горный мастер ООО «Сисим» Евгений Александров, гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков. Всех их задержали и доставили для проведения допроса в Красноярск.

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В ходе допросов выяснились шокирующие и важные детали. Например, то, что прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке разрушилось ещё четыре гидротехнических сооружения, настолько мощным был двигающийся поток воды.

Сами дамбы возвели незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Каких-либо разрешительных документов не было. У горного мастера не было специального образования. А начальник участка признался, что понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления.

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21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора, горного мастера и начальника участка на два месяца.

При этом, как передаёт «7 канал», в суде начальник участка, уроженец Калужской области Андрей Еганов, работающий на золодобывающей артели с 2007 года, заявил, что дамба была построена два-три года назад. Точки строительства общежитий определял именно Еганов. Он признал, что общежития надо было строить выше уровня дамбы. Однако, по его словам, установить общежития именно на этом участке распорядилось руководство фирмы. Об опасности знал и инженер компании. Еганов свою вину признал.

24.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на месте прорыва дамбы

Что касается Евгения Александрова, он утверждает, что в должности горного мастера проработал менее месяца, специального образования не имеет, вину не признал.

Адвокат гендиректора ООО «Сисим» Максима Ковалькова подчеркнул, что намерен обжаловать решение суда.

Страшные уроки красноярской беды

Почти сразу после трагедии последовали заявления от различных ведомств. Например, Роструд заявил, что ведётся работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников.

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А Росприроднадзор объявил о намерении провести проверку всех дамб в России.

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Знакомая реакция. О тотальных проверках объявляют после каждой трагедии. Так было, например, после унесшего 60 жизней страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» — проверяли торговые центры и кинотеатры, обнаружили массу нарушений. Однако сообщения о возгораниях в ТЦ приходят из регионов до сих пор… Ничему нас жизнь не учит.

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Интересующий всех на самом деле вопрос задал на своей странице в «Фейсбуке» депутат горсовета Красноярска («Справедливая Россия») Константин Сенченко. А где раньше были власти, надзорные, контролирующие, правоохранительные органы и прочие ведомства?

«Дамба была незаконной, и все ответственные лица не знали, что она существует. У нас же нет администрации района, нет полиции, нет Ростехнадзора, нет природоохранной прокуратуры. Никого нет. Просто нет власти. Деньги бюджетные тратятся, а власти, оказывается, нет. А потом несуществующая дамба убивает людей», — пишет Сенченко.

Krskstate.ru Александр Усс на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края

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Получается, что людей от гибели могло уберечь не только строительство общежитий в безопасном месте, но и внимание контрольных и надзорных органов. Внимание, которое отсутствовало, потому что этой дамбы, действительно, как будто и не было.

«В соответствии с законом, собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчёты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Как подтвердили специалисты Ростехнадзора — в данном случае, все эти требования не были выполнены собственником», — уточнили в краевом правительстве.

По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, «соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в этом месте произведены такие гидротехнические работы».

»По сути, дамба сделана кустарным способом, предполагаю. В результате обильных осадков, возможно, произошло обрушение. Однако окончательную причину установит Следственный комитет», — подчеркнул Лапшин.

15 похорон

Тем временем поисковые работы на месте трагедии продолжаются. С родственниками погибших работают психологи. Им обещают материальную помощь.

24.mchs.gov.ru Психологи продолжают работу в районе разрушения дамбы в Красноярском крае

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Однако людей уже не вернуть. И как это не прискорбно, прорыв каскада дамб вновь показал бессилие контролирующих и надзорных органов. А также то, что деньги для воротил бизнеса важнее человеческой жизни — скольких угодно человеческих жизней.

Всё это выглядит, мягко говоря, цинично после сообщений СМИ о том, что ещё задолго до трагедии местные жители указывали на проблему с состоянием рек Сисим и Сейба из-за золотодобытчиков. То есть тревожные сигналы поступали, но, как видно, их проигнорировали. А значит, что рано или поздно эта дамба должна была разрушиться, трагедия при таком подходе была неизбежна.

А теперь жителям четырёх регионов предстоит пережить как минимум 15 похорон…