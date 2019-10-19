Красноярск, , 14:14 — REGNUM Активные обсуждения ведутся в красноярских пабликах в соцсетях в связи с чрезвычайным происшествием, связанным с прорывом дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

«Опять трагедия», — подчеркнул подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

»Что-то в последнее время одни пожары, взрывы, сейчас дамбу прорвало», — соглашается ещё один подписчик.

Красноярцы выражают соболезнования родным и близким погибших. А винят они в произошедшем тех, кто, руководствуясь лишь жаждой наживы, не обеспечил безопасных условий работы для людей:

«Люди погибли, а виной тому халатность, жадность, а также отсутствие знаний».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало технологическую дамбу. ЧП произошло на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино. По последним имеющимся данным, погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Возбуждено уголовное дело. Как заявили в краевом правительстве, дамба была несанкционированной.

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