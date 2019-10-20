Красноярск, , 14:34 — REGNUM Следствие допросило задержанных по делу о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 20 октября в Следственном комитете РФ, выяснилось, что прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке разрушилось ещё четыре гидротехнических сооружения, настолько мощным был двигающийся поток воды.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, допрошены директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой организации.

Также следователи допросили свидетелей и очевидцев, изучили документацию. В результате в организации работы золотодобывающей артели были выявлены нарушения.

Выяснилось, что дамбы возвели незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Каких-либо разрешительных документов не было. У горного мастера не было специального образования.

По словам начальника участка, он понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления.

Троим задержанным будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Ранее в списках пропавших без вести числились шесть человек. Сегодня, 20 октября, стало известно, что одного мужчину нашли живым.

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Таким образом, пропавшими без вести остаются пять человек.

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