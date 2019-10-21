Москва, , 12:06 — REGNUM Сложившаяся система обеспечения пожарной безопасности не в полной мере отвечает требованиям по обеспечению безопасности людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, внесенном в Госдуму заксобранием Кемеровской области.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выявлено 627 объектов, имеющих нарушения противопожарных требований, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в процессе их капитальной реконструкции. Более 10 тыс. зданий эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, свыше 2,5 тыс. имеют нарушения в работе системы противодымной защиты, 2,3 тыс. — в системах автоматического пожаротушения, более 16 тыс. объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на путях эвакуации на 5,5 тыс. объектов применены материалы с высокой горючестью и дымообразующей способностью, 5,9 тыс. объектов не оборудованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения», — указали парламентарии.

Вместе с тем в 2018 году МЧС завершило начатые после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» проверки пожарной безопасности в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Всего с марта было проверено 90 тыс. объектов, включая 11 тыс. торгово-развлекательных центров. «В ходе проверок выявлено более 280 тыс. нарушений противопожарных требований», — уточнили в июле в МЧС.

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