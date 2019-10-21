Красноярск, , 10:00 — REGNUM Холдинг «Сибзолото» опубликовал официальный список погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе холдинга, погибли 15 человек: машинист бульдозера Сергей Поросёнов, гидромониторщики Дмитрий Толипов и Антон Кожин, водители КамАЗа (вахта) Александр Данилов и Алексей Мазепов, водитель КамАЗа-трала Александр Боровской, токарь Виктор Пронин, электрогазосварщик Игорь Боярсков, водители погрузчика Александр Свиридов и Денис Фомичёв, машинист экскаватора Геннадий Семешков, охранники Валерий Трофимов (48 лет, г. Мариинск), Павел Максимов (26 лет, пос. Шира), Игорь Юдин (58 лет, г. Канск) и Александр Бельдянов (47 лет, г. Ужур).

Уточняется, что семьи семерых погибших проживают в Красноярском крае, двоих — в Хакасии, одного — в Кузбассе. Ещё одного — в Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла утром 19 октября на прииске Сейба. В результате разрушения дамбы погибли 15 человек, 44 человека пострадали, пятеро числятся в списке пропавших без вести. Расследуется уголовное дело.

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