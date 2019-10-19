Красноярск, , 13:19 — REGNUM Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край, где на золотодобывающей артели произошёл прорыв дамбы. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе Роструда.

Уточняется, что на месте уже работает представитель территориального органа Роструда. Расследовать групповой несчастный случай на производстве будет формируемая специальная комиссия.

Ведётся работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников, подытожили в Роструде.

Читайте также: Прорыв дамбы в Красноярском крае: число погибших выросло

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в Курагинском районе Красноярского края произошло утром 19 октября. В результате прорыва технологической дамбы на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино пострадали, по последним данным, 44 человека, погибли 15 человек. Власти края уже заявили, что дамба была несанкционированной.

Читайте ранее в этом сюжете: Официального списка пострадавших при прорыве дамбы пока нет